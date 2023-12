I Gemelli devono essere più temerari in amore secondo l'oroscopo del giorno di Natale, il 25 dicembre. I Toro, invece, farebbero bene a soffermarsi di più sui propri affetti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: ci sono un po' di faccende in sospeso da risolvere in questo periodo. Ad ogni modo, oggi cercate di prendervi una piccola pausa, in modo da concentrarvi solamente sui vostri affetti

11° Ariete: un turbinio di emozioni potrebbe assalirvi in questo giorno di festa. Come sempre il Natale rende il vostro umore un po' altalenante, tuttavia, cercate di far prevalere i sentimenti positivi.

10° Vergine: giornata molto particolare quella di oggi, i ricordi del passato potrebbero riaffiorare, tuttavia, cercate di scacciarli via pensando al presente, e al futuro che vi attende.

9° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 25 dicembre vi invitano ad essere più attenti e premurosi nei riguardi delle persone a cui tenete. Non lasciatevi trasportare dai troppi grilli per la testa che avete ultimamente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: se ci sono state delle tensioni nell'ultimo periodo, forse è il caso di darvi da fare per appianare le divergenze. In amore dovete osare un po' di più, senza avere paura.

7° Sagittario: l'oroscopo del 25 dicembre vi esorta ad essere più onesti nei riguardi delle persone a cui tenete particolarmente.

Non tenetevi le cose dentro, in quanto non vi servirà assolutamente a nulla.

6° Scorpione: nel giorno di Natale si cerca sempre di riconciliarsi, anche con le persone con cui magari ci sono state delle divergenze. Mettete da parte l'orgoglio, e cercate di sorvolare su certe faccende.

5° Capricorno: giornata molto intensa dal punto di vista delle emozioni.

Cercate di allargare i vostri orizzonti verso nuove esperienze e, soprattutto, aprite il vostro cuore a nuove sensazioni.

Oroscopo segni fortunati del 25 dicembre

4° in classifica Cancro: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l'amore. Tenete gli occhi ben aperti, e cercate di non lasciarvi sfuggire nulla. In ambito professionale siete molto accurati.

3° Leone: novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Le previsioni dell'oroscopo del 25 dicembre vi esortano ad essere lungimiranti e a soffermarvi meno sul passato, e più su presente e futuro.

2° Bilancia: in questo periodo ci sono delle ottime opportunità per esternare i vostri sentimenti. Siete piuttosto carismatici, quindi, osate, e non fermatevi dinanzi le apparenze.

1° Acquario: il vostro spirito avventuroso e impavido si farà sentire in questo periodo. Particolarmente nella giornata di Natale, cercate di essere più flessibili e scevri da futili strutture mentali e preconcetti.