L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 ci rivela quali sono i segni più fortunati in amore, grazie alla posizione dei pianeti nel cielo. Scopriamo insieme la classifica dei segni più baciati dalla sorte e quelli che invece dovranno affrontare qualche difficoltà nel campo sentimentale.

1° Cancro: il segno più fortunato in amore

Grazie alla presenza di Venere nel suo domicilio il pianeta dell'amore rende i nati sotto questo segno affabili, dolci, romantici e sensibili, capaci di conquistare il cuore di chi desiderano.

Il Cancro vive una settimana all'insegna della passione, della complicità e dell'armonia con il partner, oppure ha l'occasione di incontrare una persona speciale se è single.

2° Toro: il segno più passionale in amore

Grazie alla spinta di Marte nel suo segno il pianeta della guerra e del desiderio accende il fuoco della passione nel Toro, che si mostra più audace, intraprendente e seducente del solito. Il Toro sa come usare il suo fascino per attirare l'attenzione del partner o di una nuova fiamma, e non si lascia sfuggire l'opportunità di vivere momenti intensi e travolgenti.

3° Vergine: il segno più stabile in amore

Grazie al sostegno di Giove nel suo segno il pianeta della fortuna e dell'espansione favorisce la crescita e la solidità delle relazioni amorose della Vergine, che si sente più sicura, fiduciosa e serena con il partner.

La Vergine riesce a superare eventuali ostacoli o incomprensioni con dialogo e comprensione, e a consolidare il legame che la unisce alla persona amata.

4° Acquario: il segno più originale in amore

Grazie all'influenza di Mercurio nel suo segno il pianeta della comunicazione e dell'intelletto stimola la creatività e la fantasia dell'Acquario, che si dimostra più originale, divertente e sorprendente in amore.

L'Acquario sa come rendere interessante e stimolante la relazione con il partner, oppure come attirare l'interesse di una persona che lo incuriosisce, con la sua verve e il suo spirito.

5° Bilancia: il segno più equilibrato in amore

Grazie all'armonia di Saturno nel suo segno il pianeta della disciplina e della responsabilità aiuta la Bilancia a trovare il giusto equilibrio tra razionalità ed emozione in amore.

La Bilancia sa come gestire le proprie aspettative e i propri sentimenti, senza esagerare o trascurare nulla. La Bilancia vive una settimana di pace e di tranquillità con il partner, oppure di chiarezza e di maturità se è single.

6° Pesci: il segno più loquace in amore

Grazie all'apporto di Mercurio nel loro segno il pianeta della comunicazione e dell'intelletto rende i nati sotto questo segno più loquaci, espressivi e comunicativi in amore. I Pesci sanno come trasmettere i propri pensieri e le proprie emozioni al partner, oppure come fare colpo su una persona che li attrae, con le loro parole dolci e sincere.

7° Sagittario: il segno più avventuroso in amore

Grazie all'impulso di Urano nel suo segno il pianeta della rivoluzione e dell'innovazione spinge il Sagittario a cercare nuove avventure e nuove emozioni in amore.

Il Sagittario si mostra più curioso, aperto e disponibile a sperimentare cose nuove con il partner, oppure a lanciarsi in una relazione inaspettata e diversa dal solito se è single.

8° Ariete: il segno più combattivo in amore

Grazie alla forza di Marte nel suo segno il pianeta della guerra e del desiderio infonde nel segno del fuoco una grande energia e una grande determinazione in amore. L'Ariete non si arrende di fronte alle difficoltà o alle sfide che incontra nel campo sentimentale, ma le affronta con coraggio e passione, dimostrando il suo valore e il suo amore.

9° Capricorno: il segno più prudente in amore

Grazie alla saggezza di Saturno nel suo segno il pianeta della disciplina e della responsabilità rende il Capricorno più prudente, cauto e riflessivo in amore.

Il Capricorno non si lascia andare facilmente ai sentimenti, ma li analizza e li valuta con razionalità, cercando di evitare errori o delusioni. Il Capricorno vive una settimana di calma e di controllo con il partner, oppure di attesa e di selezione se è single.

10° Scorpione: il segno più geloso in amore

A causa dell'opposizione di Venere nel suo segno il pianeta dell'amore crea delle tensioni e dei contrasti nel segno dello Scorpione, che si sente più insicuro, sospetto e geloso in amore. Lo Scorpione tende a dubitare del partner o di una persona che gli piace, e a manifestare il suo malumore e la sua aggressività, compromettendo l'armonia e la fiducia della relazione.

11° Leone: il segno più orgoglioso in amore

A causa della sfavorevole posizione di Mercurio nel suo segno il pianeta della comunicazione e dell'intelletto ostacola il Leone nel campo sentimentale, rendendolo più orgoglioso, arrogante e testardo in amore.

Il Leone non ammette i propri errori o le proprie debolezze, e non accetta le critiche o i consigli del partner, rischiando di creare delle incomprensioni e delle liti.

12° Bilancia: il segno più sfortunato in amore

A causa dell'opposizione di Marte nel suo segno il pianeta della guerra e del desiderio mette in crisi la Bilancia nel campo sentimentale, provocando delle situazioni di stress, di conflitto e di separazione. La Bilancia si sente insoddisfatta, frustrata e infelice in amore, e non riesce a trovare una soluzione ai problemi che affliggono la sua relazione, oppure a trovare una persona che la faccia sentire bene se è single.