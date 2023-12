L'oroscopo di martedì 19 dicembre 2023 inerente alla fortuna vedrà il Cancro, lo Scorpione e il segno del Capricorno alle prime posizioni nella classifica, mentre in ultima posizione il segno della Bilancia.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Ariete maturo

1° Ariete: rivalutare il vostro lavoro in questo momento sarà un segnale di grande maturità. Di conseguenza, non avrete situazioni negative o scomode che possano costituire un impedimento alla risoluzione di determinati progetti, secondo quanto riportato dall'Oroscopo.

2° Capricorno: farete faville sul lavoro, soprattutto se avete in mano una proposta lavorativa che potrebbe regalarvi dei bei guadagni oppure una scalata al successo che vi porterà molto lontano.

Sarete al centro dell'attenzione grazie alla vostra capacità di comprensione professionale.

3° Scorpione: le energie saranno ai massimi, così come la prospettiva di vedere la vostra carriera salire a livelli vertiginosi, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata. La comprensione nella cerchia dei colleghi potrebbe portarvi a collaborare in modo più che produttivo.

4° Cancro: gli affari saranno molto positivi se state costruendo pezzo per pezzo la vostra carriera. I guadagni ora vi permetteranno di fare un passo decisamente importante per rinnovare la vostra casa oppure il vostro look personale. Grazie ai colleghi potreste avere opportunità eccellenti.

Successi per Toro

5° Toro: avrete molto successo sul piano professionale, soprattutto con quei progetti che avete accarezzato a lungo.

Ora sarà tempo di fare un salto di qualità diverso da tutti gli altri, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Avrete una autostima invidiabile e una grande quantità di progetti interessanti da concludere.

6° Sagittario: la fortuna potrebbe essere in forte aumento, anche per quanto riguarda l'ambito economico. Grazie alla vostra collaborazione nella squadra di lavoro, avrete la possibilità di partecipare più attivamente nel corso di questa giornata.

7° Leone: la fortuna potrebbe traballare un po' di più nel corso della serata. Ma nella mattinata avrete la possibilità di avere occasioni imperdibili che potrebbero fare molto per la vostra carriera. Le energie saranno sempre meno, ma non per questo diminuirà la vostra capacità produttiva.

8° Vergine: ridefinire i vostri progetti con più calma e moderazione vi aiuterà a sviluppare meglio quel che avete in mano senza sforzarvi ulteriormente, secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata.

Sentirete le forze venire meno in serata, ma il riposo sarà molto appagante.

Pesci stressato

9° Pesci: prendere un bel respiro e ripartire nelle vostre attività e mansioni vi aiuterà ad avere più sangue freddo e meno ansia. Lo stress però si potrebbe presentare in serata. Nel pomeriggio potreste fare la conoscenza di qualcuno che possa davvero fare la differenza nel corso delle giornate successive.

10° Acquario: sarete nervosi e stressati e non sarà un caso se non riuscirete a concentrarvi come vorreste. State attraversando una fase non molto fortunata, ma tutto sommato non ci saranno ostacoli troppo pesanti da superare.

11° Gemelli: i risultati non saranno sempre ottimali, ma non vi perderete d'animo, perlomeno non alla prima occasione di sconfitta.

Saprete come andare avanti senza vacillare, ma spesso e volentieri le sfide potrebbero assorbire gran parte del tempo che avete a disposizione.

12° Bilancia: secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata, dovrete evitare di essere troppo spendaccioni. Pensare prima alle spese importanti e poi alle frivolezze dovrà necessariamente essere una priorità per voi.