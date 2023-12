I Bilancia devono essere un po' più attenti nei rapporti interpersonali secondo l'oroscopo del 30 dicembre. I Pesci, invece, devono aprirsi alle novità ma con cautela.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: ci sono delle novità in arrivo, anche se è necessario mantenere la calma e non gettarsi a capofitto nelle cose senza studiare bene i pro e i contro.

11° Sagittario: siate più precisi sul lavoro, altrimenti potreste correre il rischio di dare luogo a errori grossolani e inopportuni.

10° Scorpione: le stelle vi esortano a essere pazienti.

Ricordate che "chi troppo vuole nulla stringe", quindi è necessario dare tempo al tempo ed essere cauti.

9° Capricorno: cercate di essere un po' più indipendenti. Ricordate che la persona principale su cui dovete fare affidamento siete voi stessi, prestate attenzione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: non siate troppo polemici nei rapporti interpersonali. Ricordate che il dialogo è sempre alla base di un rapporto sano, ma non bisogna essere troppo prolissi.

7° Ariete: tirate un po' le somme di questo anno. Fate un bilancio dei propositi che effettivamente avete portato a termine e quelli che invece continuate a non rispettare.

6° Acquario: giornata interessante dal punto di vista sentimentale.

Siate molto attenti a delle proposte lavorative che potrebbero presentarsi sul vostro cammino.

5° Gemelli: cambiamenti molto interessanti per quanto riguarda i rapporti interpersonali. In questo periodo avete avuto modo di comprendere chi siano le persone che meritano di restare nella vostra vita e quelle di cui, invece, bisognerebbe liberarsi.

Segni fortunati del 30 dicembre

4° in classifica, Bilancia: attenti ai rapporti interpersonali. Prestate più attenzione ai campanelli d'allarme che potrebbero provenire dalle persone che vi circondano, altrimenti c'è il rischio di compromettere dei rapporti.

3° Leone: alcuni cambiamenti con i quali vi siete trovati a fare i conti potrebbero aver compromesso in parte il vostro umore.

Cercate di essere un po' più propositivi, in quanto il periodo lo permette.

2° Vergine: è necessario darsi da fare per realizzare obiettivi importanti. Le stelle vi invitano a osare e a non rimanere mai fermi con le mani in mano.

1° Cancro: dovete approfittare di questa ventata di ottimismo per portare a termine qualche progetto rimasto in cantiere per troppo tempo.