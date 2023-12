L'oroscopo della settimana che va dal 25 al 31 dicembre vedrà i nativi Pesci attivi e dediti in campo professionale, forti di Giove e Saturno in buon aspetto, mentre Sagittario potrà contare su buone stelle per vivere momenti sereni. Leone avrà modo di chiudere l'anno al meglio grazie all'arrivo di Venere, mentre l'umore dei nativi Acquario potrebbe essere altalenante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 25 al 31 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 25 al 31 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi sorriderà in quest'ultima settimana dell'anno secondo l'oroscopo.

In questo periodo, Venere si avvicinerà in una posizione davvero comoda per voi e vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto con il partner. Sul fronte professionale sarà possibile recuperare terreno e raddrizzare un periodo sterile di successi ora che Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Toro: ultima settimana dell'anno tutto sommato discreta per voi nativi del segno, che vi permetterà di gettare le basi per un nuovo anno migliore. Tra voi e il partner ci sarà una discreta tranquillità, ma per vivere un rapporto migliore dovrete darvi da fare e risolvere eventuali problemi tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro sarete favoriti da Giove e Saturno per cercare di mettere insieme buoni progetti, oppure ultimare quelli in corso.

Voto - 7️⃣

Gemelli: questo 2023 non si concluderà nel migliore dei modi per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, anche se la Luna sarà favorevole, arriveranno stelle come Marte, Venere e Mercurio in cattivo aspetto. In amore dunque il vostro rapporto potrebbe subire una battura d'arresto, mentre in campo professionale sarà necessario rivedere finanze e strategia per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Cancro: sarete aperti a nuove esperienze in questo periodo più spensierato. Anche se questo cielo non sarà particolarmente influente, la Luna sarà in buon aspetto tra le giornate di mercoledì e giovedì, alimentando quel vostro ottimismo e maturità nei confronti della persona che amate. Nel lavoro sarà un periodo più leggero per voi, ma non per questo vi fermerete, anzi.

Continuerete a fare del vostro meglio per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: avrete modo di chiudere al meglio quest'anno. L'ultima settimana di dicembre si rivelerà davvero ottima per voi grazie all'arrivo di stelle come Venere e Mercurio in trigono. Single oppure no, dedicate più tempo e risorse alla famiglia e alla vostra fiamma. Anche in campo professionale sarà possibile tentare qualcosa di più, provando a raggiungere risultati più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà un cielo più cupo nei vostri confronti. Venere, Mercurio e Marte saranno in quadratura nel prossimo periodo. In amore avrete bisogno del partner, cercando un dialogo costruttivo, utile per rafforzare il vostro legame.

Nel lavoro sarete alla ricerca di nuovi progetti stimolanti, ciò nonostante, questa volta potrebbe non essere così semplice. Voto - 6️⃣

Bilancia: la settimana inizierà molto bene per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. Il vostro rapporto si rivelerà abbastanza sereno, riuscirete così a godere della presenza del partner, ma anche di amici e familiari. Sul fronte professionale potreste contare sulla posizione favorevole di Marte e Mercurio per riuscire a gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo abbastanza coinvolgente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Anche se queste stelle si stanno progressivamente allontanando da voi, il rapporto con la persona che amate sarà ancora valido.

Approfittate di queste feste per rendere magico il vostro rapporto. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che darà il meglio di sé per voi in quest'ultima settimana dell'anno. In amore, single oppure no, potrete contare su una Luna favorevole nel weekend, mentre Venere arriverà nel vostro segno zodiacale, pronta a rendere più interessante la vostra vita amorosa. In campo professionale avrete Mercurio e Marte in buon aspetto, pronti a trasformare in successi i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Capricorno: ultima settimana dell'anno tutto sommato discreta, che vi permetterà di raggiungere interessanti soddisfazioni. In amore godrete di una discreta serenità con il partner.

Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. Nel lavoro sarà un periodo meno impegnativo. Sfruttate questo momento per riposarvi un po’, oppure per buttare giù nuove idee. Voto - 7️⃣

Acquario: se la giornata di Natale si rivelerà abbastanza serena per voi, nel periodo successivo il vostro umore sarà piuttosto altalenante secondo l'oroscopo, colpa anche della Luna in opposizione. Recupererete terreno quando Venere arriverà in sestile, ciò nonostante dovrete avere molta pazienza e comprensione verso il partner. In campo professionale avrete modo di mettere insieme discreti successi grazie a Marte e Mercurio in sestile, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 6️⃣

Pesci: sarete attivi e dediti in campo professionale secondo l'oroscopo della prossima settimana, merito in particolare di stelle come Saturno e Giove. Ricordatevi però che Mercurio e Marte saranno negativi, dunque non date nulla per scontato. In ambito amoroso l'arrivo di Venere in quadratura potrebbe rendere questo periodo più pesante. Attenzione a non dare per scontata la presenza del partner. Voto - 7️