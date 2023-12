L'oroscopo di domenica 24 dicembre è pronto a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. È presente anche una classifica per mettere in evidenza il quadro generale. In particolare, lo Scorpione sarà fiducioso, il Toro pieno di energia e il Leone più libero che mai.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 24 dicembre

Toro (1° posto): apparirete davvero grintosi. Sarete felici, energici e propositivi. Porterete una ventata di allegria e di positività. Non vedrete l'ora di poter trascorrere del tempo con i vostri parenti.

La vostra presenza sarà in grado di fare davvero la differenza.

Acquario (2° posto): dal punto di vista sentimentale, ci saranno delle novità positive. Il clima di festa vi aiuterà a essere più raggianti e spontanei. Sarete sinceri con le persone amate e cercherete di coinvolgerle nelle attività del giorno. Vi saranno riconoscenti.

Leone (3° posto): sarete molto indipendenti. Trascorrerete una giornata un po' atipica, ma non vi importerà. Seguirete il vostro cuore, dando la precedenza alle emozioni provate e ai desideri più nascosti. Avrete già tanti progetti in mente per i prossimi giorni.

Sagittario (4° posto): studierete il vostro look nei minimi dettagli. Vorrete fare una bellissima figura in questo giorno così speciale.

Vi sentirete a vostro agio con voi stessi e con gli altri. Questo vi aiuterà ad aprirvi con il prossimo e a dare voce ai vostri pensieri.

Gemelli (5° posto): sarete molto riflessivi. Non cederete al vostro istinto perché vorrete avere la situazione sotto controllo. Nonostante questo, vi dedicherete alle persone care. La loro presenza vi rallegrerà.

I parenti, però, non avranno un ruolo speciale.

Scorpione (6° posto): riporrete grande fiducia nel partner. Sarà una persona davvero speciale per voi. Trascorrerete una giornata intensa, divertente e spensierata. Forse, tenderete a dare un po' troppo peso ad alcune parole. Sarà necessario farvi scivolare addosso determinate considerazioni.

Ariete (7° posto): userete le vostre energie in modo poco opportuno. Darete vita a numerosi discussioni che si concluderanno senza un nulla di fatto. Alcune persone potrebbero accusarvi di essere eccessivamente arroganti. In realtà, le cose staranno in modo diverso.

Capricorno (8° posto): non riuscirete a concentrarvi su un argomento in particolare. Tenderete ad affrontare diversi discorsi, senza alcuna connessione logica. Vi distrarrete facilmente, anche a causa di alcune tensioni emotive e sentimentali.

Pesci (9° posto): i dissapori saranno dietro l'angolo. Non vorrete dare adito alle polemiche, però, non potrete fare a meno di prendere sul personale alcune dichiarazioni. Le persone attorno a voi potrebbero percepire queste esternazioni come una sfida.

Vergine (10° posto): la vita in famiglia sarà molto turbolenta. Ci saranno tante incomprensioni. Non riuscirete a giungere ad un accordo e questo potrebbe alimentare le lite. Purtroppo, vi renderete conto di non sentirvi a vostro agio con il partner.

Cancro (11° posto): i vostri piani non corrisponderanno alla realtà. Purtroppo, dovrete optare per un'altra soluzione. Questo condizionerà il vostro approccio. Sarete nervosi, irritabili e poco aperti al dialogo. Non darete risposta alle domande degli altri.

Bilancia (12° posto): non avrete alcuna voglia di festeggiare. Preferirete rimanere soli perché non sarete proprio dell'umore giusto. Le persone attorno a voi proveranno a spronarvi, ma senza alcun successo. Vi servirà un po' più di tempo per scendere a compromessi con alcuni elementi.