Le previsioni dell'oroscopo di sabato 9 dicembre 2023 invitano il Capricorno a imparare a dire "no" quando serve, mentre i Gemelli si devono far trasportare dalle emozioni. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche nel dettaglio per tutti i segni con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: momento un po' delicato dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle indecisioni che potrebbero portarvi a dover fare delle rinunce. Cercate di ascoltare il vostro cuore.

11° Capricorno: anche se può risultare difficile, in certi casi è importante imparare a dire "no".

Non siate troppo frettolosi nel prendere delle decisioni e, soprattutto, non lasciatevi condizionare dagli altri.

10° Scorpione: ci sono delle buone opportunità in arrivo per voi, ma è necessario aspettare il nuovo anno. Per il momento, non dovete fare altro che stringere i denti e portare pazienza.

9° Leone: siete molto dinamici sul lavoro, mentre in amore è importante mettere un po' in ordine alcuni tasselli. Se siete indecisi su alcune decisioni che dovete prendere da un po', è necessario darsi una mossa secondo l'Oroscopo del 9 dicembre.

Previsioni astrali delle posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: ci sono delle novità in arrivo per voi che riguardano soprattutto la sfera professionale.

Chi è in attesa di un salto di qualità, potrebbe ottenerlo. In amore, invece, siete un po' titubanti.

7° Acquario: in amore è importante fare i fatti, e non le parole. Cercate di essere energici e dinamici e non fermatevi dinanzi il primo ostacolo. Nel lavoro, un po' di competitività potrebbe aiutare.

6° Vergine: secondo l'oroscopo del 9 dicembre siete un po' suscettibili.

Cercate di lasciarvi scivolare addosso le critiche di poco conto e, soprattutto, quelle fatte senza un briciolo di senso.

5° Gemelli: lasciatevi trasportare dalle emozioni. Questo è un momento piuttosto favorevole sotto questo punto di vista, quindi, datevi da fare. Giornata molto intrigante sul lavoro.

I segni fortunati del 9 dicembre

4° in classifica Cancro: siete molto sensibili in questo periodo, quindi, il consiglio è quello di circondarvi di persone in grado di offrirvi positività, altrimenti finirete per incupirvi.

3° Sagittario: nella vita siete tra i segni che maggiormente sentono il bisogno di cambiare di continuo e di non essere troppo statici. Siate decisi e non abbiate paura di mettervi in gioco.

2° Pesci: ci sono dei cambiamenti in arrivo per voi. In ambito professionale è importante essere decisi e determinati. In amore, poi, dovete aprirvi a nuove esperienze ed esplorare orizzonti diversi.

1° Ariete: siete affascinati dall'ignoto e da tutto quello che è molto diverso da voi. L'Oroscopo del 9 dicembre vi invita ad essere un po' più scaltri sul lavoro, vedrete che ne trarrete beneficio.