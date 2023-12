L'oroscopo della settimana che va dal 4 al 10 dicembre prevede uno Scorpione più sentimentale ora che Venere arriverà in congiunzione, mentre Leone cercherà di essere sempre corretto, giusto e leale anche nelle situazioni di difficoltà. Urano permetterà ai nativi Toro di buttarsi in progetti a lungo termine, mentre Vergine sarà di ampie vedute e arguta.

Vediamo nel dettaglio tutte le previsioni.

Momento positivo in amore per Ariete, tanti cambiamento per Cancro

Ariete: la prima settimana di dicembre vedrà finalmente un cambio di registro nella vostra vita sentimentale.

Venere non sarà più in opposizione e presto riaffioreranno buoni sentimenti nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo le idee passeranno veloci nella vostra mente grazie a Mercurio. Dovrete soltanto cogliere quelle veramente di successo. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà nubi in avvicinamento. Vivere un rapporto appagante con Venere opposta a partire già da martedì non sarà semplice. Anche la Luna non sarà sempre così generosa con voi. Pochi cambiamenti invece sul fronte professionale. Giove vi darà una mano, e con Urano a favore sarete incentivati a buttarvi in progetti a lungo termine. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che in amore vi vedranno un po’ più tranquilli.

Venere infatti non sarà più in trigono, ciò nonostante avrete modo di trascorrere in serenità le feste che stanno per arrivare. Sul fronte professionale avrete nuovi progetti da sviluppare e sarete chiamati a dimostrare il vostro valore, nonostante gli ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana di cambiamenti per la vostra vita sentimentale.

Anche per voi ci saranno importanti miglioramenti all'interno del vostro rapporto, che vi aiuteranno a recuperare terreno e sentirvi più vicini al partner. Sul fronte professionale ci sarà un po’ meno lavoro da svolgere, ciò nonostante non sarà questo il momento di allentare la corda. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Venere in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe sconvolgere la vostra vita sentimentale in negativo.

Nonostante tutto, cercherete di essere corretti, giusti e leali in famiglia e con il partner, nel tentativo di far valere le vostre ragioni. Nel lavoro potrebbero arrivare novità interessanti. Mettete in mostra il vostro portfolio di esperienze e forse potreste riuscire a stupire. Voto - 6️⃣

Vergine: questa settimana di dicembre vi vedrà più attivi in amore ora che Venere si troverà in sestile dal segno dello Scorpione. Sarete più concentrati sul vostro rapporto, più arguti e di ampie vedute nel tentativo di vivere un rapporto migliore. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi e non poco. Anche se Giove e Marte vi aiuteranno, non date nulla per scontato in questo periodo. Voto - 7️⃣

Bilancia: nonostante il pianeta Venere si allontanerà dal vostro cielo, la vostra vita sentimentale procederà regolarmente e in modo comunque soddisfacente secondo l'Oroscopo della prossima settimana.

Single oppure no, vi sentirete felici della vita che state vivendo e sarà il momento di fare il prossimo passo. Nel lavoro potrete cogliere nuove sfide e rendere più interessante la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Scorpione: il mese di dicembre porterà calorose novità per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, riscoprirete il piacere di stare insieme alle persone che amate, ma soprattutto, con quelle che non vi hanno mai voltato le spalle e vi hanno dimostrato tutto il loro affetto. Nel lavoro è arrivato il momento di dare inizio a un nuovo percorso e dimostrare che ancora una volta potete farcela. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale nel complesso stabile per voi nativi del segno.

In amore, anche se verrà a mancare il sostegno di Venere, sarete comunque in grado di vivere un bel rapporto. Attenzione però fino a mercoledì, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Nel lavoro potrete ancora contare su Mercurio per mettere insieme interessanti progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo migliore sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner tenderà a migliorare grazie a Venere, ora in sestile dal segno dello Scorpione. Anche voi single sarete più aperti a nuove esperienze sentimentali. Nel lavoro potrete contare sulla buona posizione di Giove e di Saturno per cercare di trovare le idee e le risorse necessarie per mettere insieme buoni progetti.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo a causa di Venere in quadratura. Questo periodo natalizio vi aiuterà ad ammortizzare la cosa, ciò nonostante sarà importante mantenere la calma all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza problemi grazie a Mercurio. Voto - 6️⃣

Pesci: la vostra vita amorosa tenderà a migliorare grazie a Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione. Single oppure no, darete più peso ai rapporti in famiglia e sociali, cercando di dare loro un ruolo centrale. In ambito lavorativo avrete ancora Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario. Al netto di possibili imprevisti, avrete ancora buone possibilità per cercare di fare bene il vostro lavoro. Voto - 8️