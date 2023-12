L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 dicembre. In programma l'arrivo della Luna nel segno dello Scorpione, transito decisivo ai fini della buona risoluzione di problematiche legate al mondo dei sentimenti. Tra i segni in analisi in questo frangente, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, a godere di un ottimo sabato saranno senz'altro anche gli amici della Bilancia e del Sagittario, entrambi classificati con cinque stelle nella scaletta quotidiana.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato 9 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Inizio weekend pronosticato "alla grande" per molti del segno. La fortuna sarà al massimo, grazie alla perfetta armonia tra Luna e Venere. In ogni occasione, vi sentirete protetti e sostenuti dalle stelle. Questo vi darà la possibilità di prendervi qualche rischio in più, specialmente a livello finanziario, sempre tenendo conto delle vostre possibilità economiche. Nel lavoro, vi chiederete perché continuate a voler fare tutto da soli quando avete una squadra affiatata su cui potete contare? Ovvio, perché siete stakanovisti! fatevi aiutare, se possibile, così raggiungerete gli obiettivi molto prima. Per quanto riguarda l'amore, soprattutto per voi single del segno, potrebbe essere che non state dando il massimo, essendo impegnati in altre faccende.

Ricordate però che non potrete pretendere la perfezione se non darete il massimo impegno. Per quanto riguarda le coppie, il rapporto sarà ottimo e armonioso.

Scorpione: 'top del giorno'. La Luna questo sabato entrerà nel vostro segno regalando attimi di intesa passione con la persona amata. Cogliete le occasioni che il destino vi offre e accettate senza indugi una proposta che potrebbe arrivare in questi giorni.

Nonostante siate un po' taciturni, sarete apprezzati non solo per la vostra buona compagnia ma soprattutto per quella buona capacità di saper far fronte alle richieste di tutti, senza mai tirarvi indietro. Sul lavoro, otterrete molto ma sarà importante non eccedere. Meglio mettere in pratica la teoria: Venere sarà molto generoso nel propiziare successi, grazie al buon aspetto (congiunzione) con la Luna, presente nel vostro segno.

In amore, svagatevi e uscite insieme al vostro partner. Una passeggiata anche breve sarà un'ottima occasione per rinverdire un'intesa un po' appassita. L'umore sarà alto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo per questo sabato mette sul piatto della bilancia la possibilità che possa davvero maturare un bellissimo weekend. Grazie alla grinta che vi sarà garantita dalla Luna, in congiunzione con una bellissima Venere, vi lancerete in una serie di iniziative senza sosta. In ogni situazione, sarete inclini ad agire secondo la vostra testa, assumendo volentieri il ruolo di leader. Nell'amore, le stelle vi doneranno un'abbondante dose di energia. Vi sentirete forti e ottimisti, capaci di trasmettere al vostro partner una esuberante positività.

Trascorrete il più possibile il tempo con la persona amata, ciò vi regalerà un sottile senso di magia e romanticismo. Il buon umore permeerà tutti gli eventi della vostra giornata, rendendo i rapporti interpersonali fonte di emozioni immense e inaspettate. Nel lavoro, state ricevendo ottimi riscontri, grazie alla buona posizione degli astri. La brillantezza sarà evidente: continuate a dare il massimo.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata prevista dall'Astrologia abbastanza al di sotto delle vostre aspettative, purtroppo. Non preoccupatevi, sapete bene che state attraversando un periodo difficile. Tuttavia, cercate di mantenere la calma! In amore, potrebbe esserci un'energia fastidiosa per alcuni di voi.

Questo potrebbe rendere la giornata un po' in salita, con le emozioni turbolente e la mente confusa. Una situazione sentimentale complicata potrebbe impedirvi di concentrarvi adeguatamente sulla relazione. Potreste apparire irrequieti, pronti a lamentarvi o a criticare in modo distruttivo. Tuttavia, è importante ricordare che gli altri potrebbero percepirvi in questo modo, anche se non siete affatto antipatici. A causa del nervosismo alla fine potreste rendervi irritabili nei confronti di tutto e di tutti. Nel lavoro, incontrerete alcune difficoltà in grado di alimentare le provocazioni. Ricordate però di mantenere la calma e di affrontare le situazioni con equilibrio e diplomazia.

Acquario: ★★★★.

Periodo decisamente buono, a parte qualche lieve intoppo a metà giornata, tuttavia facile da mettere in riga. Vi sentirete sempre più sicuri delle vostre capacità, magari prendendovi cura di un progetto che vi sta particolarmente a cuore, anche se questo non vi darà grandi ricompense economiche. Se avete del tempo libero, potreste fare qualcosa di utile anche per gli altri, in modo da rendere la vostra vita ancora più significativa. Nel lavoro, potreste non raggiungere picchi economici clamorosi, ma la stima che avete di voi stessi migliorerà passo dopo passo e alla fine otterrete dei buoni risultati. Continuate a credere in voi stessi e a impegnarvi con costanza. Per quanto riguarda l'amore, non vi accontenterete di sapere di essere amati.

Cercherete di fare la vostra parte per far crescere il rapporto di coppia nella stima reciproca. Sarete pronti a condurre il gioco, ma sempre con rispetto verso il partner.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 9 dicembre, predice un avvio di weekend alla portata di tutti, o quasi. In generale il periodo è visto nella totale normalità, seppur con momenti interessati dai soliti alti e bassi da mettere sempre in conto in questi casi. Entro dicembre o al massimo entro metà gennaio 2024, potreste ottenere una piccola o grande vittoria lavorativa. Sta di fatto che state tornando ai fasti di un tempo. La Luna risulta abbastanza positiva anche in questo fine settimana. Alcune questioni di carattere famigliare saranno in primo piano, anche se purtroppo l'amore assumerà un ruolo secondario.

Potreste tentare di recuperare la situazione, ma non sempre è facile. In ogni caso, sarà un periodo di confronto su eventi esterni. Continuando ad impegnarvi con costanza vi porterà alla vittoria. Ricordate che il successo non deve essere l'unica cosa che conta nella vita. Cercate di trovare un equilibrio tra la vita professionale e quella personale.