L'oroscopo del weekend che va dal 23 al 24 dicembre prevede un Capricorno scherzoso e felice in campo amoroso grazie alla Luna e Venere, che porterà qualche emozione in più ai nativi Pesci. Leone dovrà sfruttare la posizione di Mercurio e Marte per massimizzare i propri progetti, mentre Acquario sarà in grado di prendere decisioni oculate in campo professionale.

Previsioni dell'oroscopo del weekend 23-24 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: questo fine settimana di Natale si rivelerà discreto per voi nativi del segno. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione, ma in questo periodo sarete abbastanza buoni con il partner e chi avete accanto.

In campo professionale sarà il momento di concludere alcune mansioni rimaste indietro, sfruttando la buona posizione di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante nel corso di questo fine settimana. La Luna vi darà una mano nella giornata di sabato, ma con Venere in opposizione non sarà facile trovare il giusto entusiasmo con la persona che amate. Sul fronte professionale vi darete da fare per completare alcune mansioni, con risultati tutto sommato discreti. Voto - 6️⃣

Gemelli: con Marte e Mercurio in opposizione non sarà facile massimizzare il risultato sul fronte professionale. Questo periodo di feste vi permetterà di ricaricare le batterie, ma sarà anche importante trovare la giusta direzione nel breve termine.

In amore la Luna illuminerà la vostra relazione, soprattutto durante la giornata di domenica. Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo cielo in amore secondo l'Oroscopo del prossimo weekend. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi aiuteranno a ottenere il meglio dal vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo più leggero.

Riuscirete a lavorare con maggior serenità, e sarà più facile concludere con successo le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Leone: weekend di Natale convincente sul fronte professionale per voi nativi del segno. Il sostegno di Marte e Mercurio si rivelerà davvero prezioso per riuscire a massimizzare il risultato dai vostri progetti.

Per quanto riguarda i sentimenti sarete messi in difficoltà dalla Luna e da Venere. Il vostro atteggiamento non sarà sempre convincente, per cui attenzione a non causare dispiaceri in famiglia. Voto - 7️⃣

Vergine: fine settimana equilibrato in amore per voi nativi del segno. Venere in sestile porterà buone emozioni in famiglia, mentre la Luna vi aiuterà a gestire con maturità e responsabilità ogni evenienza. Sul fronte professionale Giove sarà dalla vostra parte, ciò nonostante alcune stelle come Marte, Mercurio e Saturno potrebbero porre un freno alla vostra creatività e al vostro impegno. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo nel complesso positivo secondo l'oroscopo. In amore sarà un weekend natalizio abbastanza tranquillo per voi, con momenti davvero appaganti per voi e per la persona che amate.

In campo professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio e Marte. Potrete dunque godervi queste imminenti festività serenamente. Voto - 8️⃣

Scorpione: il fine settimana potrebbe iniziare a rilento per voi a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente, l'astro si farà da parte già a partire da domenica, lasciando spazio a una splendida Venere, che vi accompagnerà verso un Natale sereno. In ambito professionale sarà un periodo tutto sommato proficuo, ma attenzione a Giove in opposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo positivo sul fronte professionale grazie a Marte e Mercurio a favore. I vostri progetti andranno avanti, e raggiungere interessanti soddisfazioni, che vi permetteranno di godervi queste feste.

In amore il rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto. Attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà in opposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: il vostro atteggiamento scherzoso e felice nei confronti del partner vi permetterà di trascorrere un piacevole weekend, avviandovi verso un Natale davvero sereno. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio non sarà più dei vostri, avrete ancora buone occasioni per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: fine settimana poco brillante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere in quadratura potrebbe rendere questo periodo rigido. Domenica sarete favoriti dalla Luna, che fortunatamente porterà un po' di ottimismo e maturità in voi.

Sul fronte professionale Marte e Mercurio saranno favorevoli, e vi aiuteranno a prendere decisioni oculate. Attenzione però a Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale ottimale in questo weekend natalizio. Potrete contare su una bella Venere in trigono, che alimenterà il vostro rapporto con belle emozioni, soprattutto per i nati nella prima decade. Sul fronte professionale un aiuto da parte di un collega potrebbe tornarvi utile. Con Marte e Mercurio in quadratura, non sempre le vostre scelte potrebbero rivelarsi azzeccate. Voto - 7️⃣