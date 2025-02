L'oroscopo della giornata di lunedì 3 febbraio vede uno Scorpione rapito dalle emozioni, favorito dal passaggio di stelle come Marte e Venere, mentre l'Acquario riuscirà a essere ben organizzato nel lavoro. Il Leone avrà bisogno di riflettere sulle proprie mansioni professionali, mentre per i Gemelli sarà un buon periodo per rafforzare la connessione con il partner.

Previsioni oroscopo lunedì 3 febbraio 2025 e pagelle

Ariete: apprezzerete molto quello che il partner farà per voi in questo periodo. La Luna vi aiuterà a vedere il vostro rapporto nel modo giusto.

Inoltre, presto Venere vi permetterà di migliorare il vostro legame. Sul fronte lavorativo troverete buone idee grazie a Mercurio, ciò nonostante non dovrete essere troppo impulsivi considerato Marte contrario, che vi stancherà un bel po'. Voto - 8️⃣

Toro: ricavare buone idee dai vostri progetti potrebbe sembrarvi quasi un'impresa in questo periodo, considerato la posizione di Mercurio in quadratura. Anche se Marte sarà favorevole, avrete bisogno di qualcosa che possa elevare la vostra posizione. In amore sarà un periodo di stabilità per la vostra relazione di coppia. Anche se ci sarà qualche piccola incomprensione, potrete sempre contare sul sostegno del partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: Sarà un buon periodo per cercare di rafforzare la vostra connessione con il partner.

Venere sarà presto in una posizione più comoda per voi. Per il momento, ci penserà la Luna a risollevare il vostro rapporto. Sul posto di lavoro tutto girerà come previsto grazie a Mercurio. Troverete idee valide per i vostri progetti, che potrebbero fare la differenza. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale lentamente in calo secondo l'Oroscopo.

Le vostre intenzioni saranno buone, ma con la Luna in quadratura, e presto anche Venere, potrebbe scatenarsi qualche incomprensione di troppo. Se siete single cercate di non dare troppo peso a certe discussioni. In ambito lavorativo avrete buone opportunità e idee, che dovrete saper gestire bene per portare a termine le vostre mansioni con successo.

Voto - 7️⃣

Leone: avrete bisogno di tempo per riflettere sulle vostre mansioni secondo l'oroscopo. Il lavoro ultimamente vi sta usurando molto, rendendo complicato lo sviluppo dei vostri progetti, ma anche altre attività personali. In amore sarete aiutati dalla Luna in questo periodo. Vi sentirete coinvolti nella vostra relazione di coppia, e il sostegno della persona che amate sarà molto importante per riuscire ad andare avanti. Voto - 6️⃣

Vergine: il prossimo periodo si farà più promettente per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta dell'amore Venere smetterà presto di remarvi contro, favorendo una relazione più equilibrata e piacevole. In ambito professionale andrete molto bene, grazie all'esperienza accumulata e buone capacità, che vi permetteranno di essere determinati ed efficienti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che tenderà ad oscurarsi nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con la Luna (e presto anche Venere) in cattivo aspetto, non vi sentirete così bene con il partner. Potreste sentire la necessità di mettere in chiaro alcune cose. Bene il settore professionale grazie a Mercurio, anche se le energie a disposizione non saranno molte. Voto - 6️⃣

Scorpione: vi sentirete come rapiti dalle emozioni in questa giornata di lunedì, complice una bella Venere in trigono dal segno dei Pesci. Non sarà facile uscire da questo vortice amoroso, anche dopo che Venere non sarà più in buon aspetto. Sul posto di lavoro il vostro contributo sarà importante, ma non dovrete essere così sfacciati con i colleghi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: vita amorosa in costante crescita per voi nativi del segno. La settimana inizierà carica di speranze per la vostra relazione di coppia, con Venere che presto si sposterà nel segno amico dell'Ariete. Single oppure no, per il momento affidatevi alla Luna in trigono per risollevare il vostro legame. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, aiutandovi a ottenere risultati solidi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di lunedì che vedrà un cielo difficile per voi. La Luna in quadratura potrebbe far emergere alcune criticità del vostro rapporto, che non saranno così semplici da gestire, considerato anche l'imminente passaggio di Venere in quadratura. Sul fronte professionale sentirete l'esigenza di fare di meglio per i vostri progetti, cercando di raggiungere risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Acquario: l'organizzazione sarà un passaggio fondamentale per i vostri progetti in questo periodo. L'aiuto di Mercurio sarà prezioso per permettervi di raggiungere i vostri traguardi. In amore queste stelle si troveranno in una buona posizione per godere di un rapporto affiatato. Presto la vostra relazione si farà carica di emozioni. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi a salutare il pianeta Venere, prossimo ormai nel segno dell'Ariete. Avrete ancora buoni momenti da vivere insieme alla persona che amate. Fate in modo dunque che la vostra relazione di coppia possa darvi ancora tanti momenti di gioia. In ambito lavorativo sarete particolarmente attivi. La creatività inoltre avrà un ruolo importante nella vostra scalata verso il successo. Voto - 9️⃣