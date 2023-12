Nell'ultimo weekend dell'anno, l'oroscopo del fine settimana che va dal 30 al 31 dicembre [VIDEO] prevede un Sagittario euforico, forte di stelle come Mercurio, Marte e Venere in congiunzione, mentre Leone sarà pieno di fiducia in vista di un anno migliore. Gemelli dovrà essere cauto in amore, mentre Acquario sarà particolarmente creativo e sociale.

Previsioni oroscopo weekend 30-31 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: ultimo fine settimana dell'anno che vi permetterà di esprimere tutta la vostra allegria grazie a un cielo davvero sereno. Sul fronte sentimentale sarete carichi, pronti a dare il meglio di voi per rendere felice la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In campo professionale potrete contare sul sostegno di Mercurio per portare a termine importanti progetti professionali con successo. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale tutto sommato discreta secondo l'Oroscopo. In amore godrete di una piacevole tranquillità con il partner, e potrete salutare il nuovo anno in tutta serenità. Nel lavoro sarà un periodo di ordinaria amministrazione, con risultati nella media, ma per voi soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: il 2023 non si chiuderà al meglio per voi a causa di alcuni astri come Venere e Mercurio in opposizione dal segno del Sagittario. Single oppure no, faticherete a trovare la giusta intesa con il partner, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio per trascorrere le ultime ore dell'anno in tranquillità.

Per quanto riguarda il lavoro, forse sarebbe opportuno rimandare alcuni progetti non semplicissimi da portare a termine. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Guarderete alla vostra relazione con ottimismo, così come al nuovo anno, che possa rivelarsi piacevole per voi e per la persona che amate.

Sul fronte professionale potrebbe essere il momento adatto per portare a termine alcuni progetti non particolarmente pesanti rimasti in sospeso. Voto - 7️⃣

Leone: potrete contare su un quadro astrale davvero formidabile in questo fine settimana. Forti della Luna, di Venere, Marte e Mercurio in ottimo aspetto, sarete pieni di fiducia in vista di un nuovo anno che possa rivelarsi migliore per voi.

Sia in amore che al lavoro esprimerete dunque tutto il vostro ottimismo, ottenendo per una volta grandi soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Vergine: sarà un weekend difficile per voi nativi del segno. Non chiuderete benissimo quest'anno considerato che avrete Mercurio e Venere in quadratura. In amore dovrete pazienza, ma soprattutto fiducia e ottimismo nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avete ancora buone occasioni per svolgere bene le vostre mansioni. Dovrete solo credere nelle vostre capacità. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimo cielo per voi nativi del segno. Potrete contare su un quadro astrale equilibrato, che vi permetterà di godere al meglio di queste ultime giornate dell'anno.

In amore sarà un bel periodo per godere della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale porterete a termine con successo le vostre mansioni, ottenendo interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe frenare il vostro entusiasmo in questo weekend. Di contro, riuscirete a mantenere un certo ottimismo, che in campo amoroso vi permetterà di vivere una relazione tutto sommato discreta. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in questo periodo, portando a termine alcune mansioni ormai in dirittura d'arrivo. Voto - 7️⃣

Sagittario: vivrete quest'ultimo fine settimana dell'anno in maniera euforica.

Godrete infatti di un cielo semplicemente stupendo per godere di una relazione davvero eccellente. Anche in campo professionale sarà possibile gettare le basi per un nuovo anno interessante. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale stabile per voi nativi del segno, che vi permetterà di chiudere bene l'anno. In ambito amoroso nutrirete stima e fiducia nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti, e con il sostegno di Giove e Saturno sarà possibile raggiungere interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un fine settimana tutto sommato discreto. Anche se la Luna sarà in opposizione, potrete contare su stelle come Venere e Mercurio in sestile per vivere un weekend abbastanza sereno.

In amore ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner, mentre sul fronte professionale avrete risorse a sufficienza per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà il fine settimana ideale per chiudere al meglio l'anno considerato Venere, Mercurio e Marte in quadratura. Ciò nonostante farete del vostro meglio affinché possiate trascorrere un periodo sereno. Sul fronte amoroso evitate di toccare tasti dolenti all'interno del vostro rapporto. In campo professionale fate maggiore attenzione alla gestione dei vostri progetti per non cadere in errore. Voto - 6️⃣