L'oroscopo dall'1 al 7 gennaio spalanca le porte ad una settimana un po' ingarbugliata e riflessiva.

In molti saranno impegnati a fare i conti con le festività appena trascorse, quelle della notte di San Silvestro. Durante la settimana ci sarà l'Ultimo Quarto lunare, si entrerà dunque in una fase di conclusione e di liberazione.

Sarà il momento giusto per prepararsi ad inseguire nuovi progetti e sogni, ma soprattutto per tagliare via i rami secchi. Amore, lavoro, soldi, fortuna e famiglia sono al centro delle previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni astrali della settimana: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - La settimana si presenta movimentata. Bisognerà sistemare il caos venutosi a creare sia in casa, che nella propria mente. Andranno rivisitati dei piani, o meglio riprogrammati a seconda del proprio stile di vita. Sarà possibile un po' di malumore in amore e della sonnolenza generale, ma non bisognerà scadere nel pessimismo, anzi. Adesso più che mai dovrete cercare di rimanere focalizzati su ciò che conta veramente.

Toro - I primi giorni del 2024 partiranno con lo sprint giusto, ma attenzione a non bruciare le tappe. Siete soliti fare tantissimi progetti per l'anno nuovo, per poi mandare tutto in fumo dopo poche settimane.

Il trucco è lavorare sulla propria determinazione e cercare di non arrendersi davanti ai primi ostacoli. Questa settimana sarà perfetta per tagliare via i rami secchi, lasciare andare ciò che non funziona e fare una specie di pulizia liberativa. L'amore di coppia procederà come al solito, anche se potreste iniziare a nutrire diversi dubbi sul partner.

Gemelli - Chi studia dovrà sfruttare questa settimana di riposo per concentrarsi sui propri compiti e prepararsi alle verifiche od esami in vista. Vi attende un anno interessante e pieno di impegni, ma sarà importante organizzare al meglio queste giornate. Mettete i vostri impegni nero su bianco perché vi aiuterà a capire a che punto siete e cosa dovete fare.

Per quanto riguarda l'amore, chi è single vorrebbe trovare un partner vivace e ottimista. Chi è in coppia, magari convive o è sposato, potrà tirare un respiro di sollievo e sistemare eventuali problemi e conflitti.

Cancro - Il 2024 sarà l'anno del rilancio, ma dipenderà tutto da come organizzerete il vostro tempo. A partire da questa settimana cercate di fare una bella pulizia all'interno della vostra vita professionale, sociale e privata. Ci sono dei punti che non convincono e che andranno chiariti al più presto. In amore, i cuori solitari sognano un partner che abbia occhi solo per lui/lei, che non tradisca e che sia pieno di sorprese. Chi è in coppia si divertirà, trascorrendo delle ore di passione e riscoperta con la propria metà.

Avvertirete un po' di spossatezza, ma entro il weekend vi rimetterete in sesto.

Astrologia per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - Le giornate in arrivo saranno impegnative ma anche cariche di aspettative. Occorrerà rimediare ad alcune situazioni spinose che sono sorte nell'ultima notte dell'anno. Sarà importante prendersi un momento per fare il bilancio della propria situazione economica. Avete speso molto denaro, per cui dovreste cercare di risparmiare e fare dei tagli. Considerate la possibilità di trovare un altro impiego, magari a part-time oppure coltivate un hobby rilassante e remunerativo. Potreste rivedere o risentire una persona appartenente al vostro passato, in questo caso vi renderete conto di quanto sia cambiata.

Vergine - Settimana piena di risorse e di tabelle da rispettare. Magari avete procrastinato un lavoro o un compito, per cui dovrete rimettervi in pari. Attenzione a non stressarvi, fate ciò che potete. Qualcuno si sta prendendo cura di una persona cara, che non sembra stare bene. A volte potreste sentirvi demoralizzati, ma in questi giorni troverete la giusta ispirazione. Sono tempi difficili per le finanze e il settore lavorativo, ma se stringerete i denti e farete un po' di più del solito, riuscirete a sbarcare il lunario.

Bilancia - Trascorrerete queste prime giornate del 2024 in pace con voi stessi. Le coppie cederanno alla passione e magari potrebbero anche riuscire ad intercettare una cicogna.

Chi ha lavorato nel corso delle festività, presto potrà prendersi le meritate vacanze e staccare un po' la spina. Siete pronti a mettervi in gioco in questo nuovo anno, ma attenzione a non esagerare con i propositi e cercate sempre di concentrarvi su un passo alla volta. Nel weekend potrebbe accadere qualcosa di inaspettato che potrebbe stravolgere lo scenario generale.

Scorpione - Nuove opportunità ed eventi in vista. Non vedrete l'ora di darvi da fare, perché nutrite alte aspettative per questo nuovo anno. Gli over 60, però, sono facilmente demoralizzabili e occorrerà distrarre la mente il più possibile. Smaltite i bagordi delle precedenti settimane e fate maggior movimento fisico. Possibili visite o telefonate a sorpresa.

Curate la socialità e non dimenticate di contattare quel lontano parente o amico che non sentite da molto tempo. Progettate una vacanza o una gita fuori porta, vi farà bene.

La settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - I primi giorni della settimana saranno dedicati alla ripresa psicofisica. Dovrete riordinare la casa, i vostri sentimenti ma anche i propositi dell'anno nuovo andranno rivisti perché forse avete esagerato. Mettete gli impegni nero su bianco e rispettate la vostra tabella di marcia. Se si vuole ottenere qualcosa è necessario armarsi di ambizione, pazienza e resilienza. Abbandonarsi all'ozio e al pessimismo è inutile e non conduce da nessuna parte. Chi dovrà lavorare potrà farsi aiutare o chiedere una consulenza.

Cercate un modo per automatizzare le cose, semplificatevi la vita. Attenzione alle parole del partner, non fraintendete.

Capricorno - Trascorrerete le giornate a riflettere sul vostro futuro amoroso e professionale. Non cullatevi nell'ozio, perché se davvero desiderate svoltare nella vita, allora dovrete necessariamente studiare, migliorarvi e lavorare sodo. Se sfruttata bene, questa settimana potrebbe condurvi verso nuovi sbocchi. Magari desiderate più trasporto e passione nella relazione di coppia, o forse volete viaggiare: trovate una soluzione e otterrete tutto. Se sentite che il partner non combacia con il vostro carattere e non vi fa nemmeno battere più il cuore, allora sarà necessario intervenire.

Sviluppate la vostra autonomia.

Acquario - Settimana perfetta per portare avanti e per concludere dei progetti. Evitate di pensare ai tempi andati, perché la nostalgia non farà altro che scoraggiarvi e inchiodarvi al punto di partenza. In questo periodo della vostra vita avete bisogno di essere spronati e di voltare pagina se c'è stata una separazione dolorosa. Trascorrete più tempo in società o con la famiglia. Potreste appassionarvi ad un nuovo hobby che in un futuro non tanto lontano potrebbe rivelarsi anche proficuo. Non è mai troppo tardi nella vita, per cui non accampate scuse per giustificare la vostra mancanza di operatività.

Pesci - Prendetevi del tempo per voi stessi e cercate di guardare le cose da una prospettiva diversa.

Sarà una settimana di rinascita. Metterete un punto alle storie logore e alle situazioni che vi hanno causato stress e agitazione. Cercate di dormire un numero sufficiente di ore ed evitate di fare le ore piccole. Qualcuno avrà modo di spezzare la propria routine e magari viaggiare. Certe amicizie andranno tenute alla larga poiché qualcuno sparla alle vostre spalle. Lavorate sodo e godetevi il fine settimana recuperando il vostro equilibrio psicofisico. In amore dovreste essere meno idealisti e più concreti.