L'Oroscopo del 31 dicembre prevede molta fortuna per i nati sotto il segno dei Pesci. Al contrario, una grande malinconia assalirà il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend 31-12: Pesci fortunato

1° Scorpione: questo weekend potrebbe riservarvi molte sorprese, soprattutto sul piano amoroso. Gli incontri potrebbero rivelarsi molto interessanti per poter avviare una relazione. Gli affari andranno a gonfie vele, anche la fortuna sarà dalla vostra parte.

2° Pesci: la fortuna vi accompagnerà fino agli ultimi istanti del 2023.

Farete nuove conoscenze che saranno essenziali per la vostra cerchia di amicizie e svilupperete una creatività fuori dagli schemi che potrebbe regalarvi importanti successi sul lavoro.

3° Ariete: momento di grande passione. In amore la tenerezza si sposerà bene con la voglia di costruire qualcosa insieme alla persona amata senza incertezze o incomprensioni.

4° Sagittario: buonumore in aumento, così come la fortuna che potrebbe essere determinante per il perseguimento di molti obiettivi lavorativi e personali. Secondo l'oroscopo darete tutte le vostre energie per poter sviluppare al meglio le vostre idee. In amore ci sarà un'armonia persistente che si espanderà anche alla famiglia. In miglioramento il rapporto con i familiari e i figli.

Amore al top per Toro

5° Toro: questo fine settimana sarà molto importante per l'amore. Il vostro segno zodiacale potrà finalmente conoscere un'evoluzione di coppia che darà sorprese e soddisfazioni. L'ambito professionale sarà altrettanto roseo, anche i guadagni potrebbero lievitare.

6° Leone: sentirete un'atmosfera molto piacevole e dolce in famiglia, in amore e sul luogo di lavoro.

Avrete dei momenti di tranquillità e relax, mischiati a tanto divertimento e svago. Per i single lo scenario di S. Silvestro si aprirà con tanti incontri nuovi e densi di sorprese.

7° Cancro: affari in rialzo, amore in calo. Le emozioni prettamente di stampo sentimentale saranno di fatti relegate in un angolo più o meno buio della vostra mente e del vostro cuore.

8° Vergine: l'aria di festeggiamenti vi coinvolgerà molto più di quanto vorreste davvero. Non riuscirete a resistere alla tentazione di staccare la spina e sentirvi un po' più liberi. Anche in amore avrete bisogno di una pausa.

Capricorno distratto dal lavoro

9° Gemelli: l'entusiasmo delle festività sarà presente solo nella giornata di domenica. Quella di sabato invece si presenterà abbastanza faticosa sul lavoro, ma non tale da fermarvi ed impedirvi di dedicare del tempo alla famiglia. Le energie ad ogni modo si consumeranno abbastanza velocemente.

10° Acquario: secondo quanto riporta l'oroscopo, l'atmosfera delle festività vi sta progressivamente abbandonando. Sul lavoro ci sarà un forte rallentamento, in amore molta routine e poche distrazioni.

11° Capricorno: l'ambito professionale potrebbe assorbirvi così tanto da coinvolgere la vostra mente anche nelle ore di festa. La notte di San Silvestro potreste non godervela appieno, ma allo stesso tempo amore e affetti vi spingeranno verso un atteggiamento molto più disteso e rilassato.

12° Bilancia: l'amore potrebbe essere motivo di nostalgia e sconforto. Una qualche amicizia, oppure la famiglia, vi aiuterà ad uscire da questa spirale e vivere al meglio questa festa così importante. Potreste arrivare abbastanza stanchi alla mezzanotte che segnerà il Capodanno.