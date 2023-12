L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 dicembre prevede un Mercurio retrogrado tornare nel segno del Sagittario, mentre Leone troverà l'ispirazione giusta per i propri progetti. Pesci vivrà una relazione stabile insieme alla persona che ama, mentre Ariete godrà di un cielo equilibrato.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: nella penultima settimana dell'anno il vostro umore non sarà affatto male secondo l'Oroscopo. L'astro argenteo navigherà in buone posizioni in questo periodo, e il periodo di feste si rivelerà abbastanza sereno per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare nuovamente sul sostegno di Marte e Mercurio, che vi accompagneranno verso buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: peccato abbiate perso il supporto di Mercurio secondo l'oroscopo della prossima settimana. Poco male, perché questo transito planetario non durerà a lungo. Utilizzate questo periodo per ricaricare le batterie e mettere da parte nuove idee da sviluppare al vostro rientro. In amore l'opposizione di Venere si farà sentire. Cercherete di stabilire una buona sintonia con il partner, ma sappiate che non sarà così semplice. Sfruttate le giornate di venerdì e sabato per recuperare. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile e piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Anche se queste stelle non saranno particolarmente influenti in ambito amoroso, sarà comunque un bel periodo da trascorrere insieme alle persone che amate. Sul fronte professionale invece dovrete rivedere la vostra strategia, soprattutto adesso che Mercurio si trova nuovamente in opposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva anche durante la prossima settimana, eccezion fatta per le giornate di lunedì e martedì, quando la Luna sarà in quadratura.

Venere vi aiuterà a combinare un bel rapporto con la persona che amate. Anche voi single sarete più socievoli e romantici. Nel lavoro Mercurio si farà momentaneamente da parte. Avrete un po’ di respiro con i vostri progetti, ma dovrete sfruttare il momento per correggere i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: con Mercurio e Marte in trigono dal segno del Sagittario, sarete nuovamente in grado di tornare al vertice sul fronte professionale.

Cogliete l'attimo per trarre vantaggio da questo periodo e massimizzare i guadagni. In amore Venere sarà ancora sfavorevole, e anche la Luna non sarà sempre dalla vostra parte. Attenzione dunque a come vorrete gestire il vostro rapporto con il partner. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana pre-natalizia in calo dal punto di vista professionale. Ciò potrebbe rappresentare un pro e un contro considerato il periodo, tant'è che sarà opportuno fare le dovute valutazioni sul proseguire della vostra carriera e dei vostri progetti. In amore Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna, soprattutto durante il weekend. Voto - 7️

Bilancia: il lavoro tornerà a darvi qualche soddisfazione durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Mercurio infatti tornerà in sestile dal segno del Sagittario, e insieme a Marte, riuscirete a gestire in modo migliore le vostre mansioni, soprattutto in questo periodo un po’ più indaffarato. In amore non ci sarà sempre stabilità tra voi e il partner considerato la Luna in continuo movimento, ciò nonostante sarà un periodo comunque abbastanza soddisfacente. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottimale in questo periodo davvero caloroso per voi nativi del segno Secondo l'oroscopo, una splendida Venere vi accompagnerà verso queste ultime giornate dell'anno, riempiendo la vostra vita di momenti davvero indimenticabili. In ambito lavorativo sarà un periodo movimentato, ma che vi darà delle soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Sagittario: Mercurio retrogrado vi darà quella marcia in più che soprattutto in questo periodo si rivelerà davvero utile per portare a termine importanti progetti professionali prima della scadenza. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna vi darà stabilità e maturità da condividere con la persona che amate. Attenzione però nel weekend pre-natalizio, perché l'astro argenteo si troverà in opposizione. Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana partirà a rilento per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Sarà importante non combinare guai in questo periodo. In ogni caso, Venere in sestile vi aiuterà a sistemare le cose tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro perderete momentaneamente il sostegno di Mercurio.

Sarete ancora in corsa per raggiungere buoni successi, ciò nonostante sfruttate questo momento per ricaricare le batterie e pianificare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Acquario. settimana pre-natalizia poco soddisfacente per voi nativi del segno. In voi rimane la speranza di poter trascorrere serenamente queste feste. Con Venere in quadratura non sarà facile, ma ci proverete fino alla fine. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio tornerà ad agire a vostro e, insieme a Marte, avrete modo di concludere bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima dal punto di vista sentimentale grazie a questa meravigliosa Venere in buon aspetto secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Single oppure no, la magia del Natale arriverà anche da voi, e renderà speciale la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio non avere grandi ambizioni in questo periodo considerato che Mercurio tornerà a sfavorirvi. Voto - 7️