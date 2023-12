L'Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 dicembre 2023. Al nastro di partenza la giornata di giovedì, considerata in relazione ai sei segni dall'Ariete alla Vergine. Tra i segni valutati positivamente, l'Ariete e la Vergine; sotto le attese il periodo per i nativi del Cancro.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 21 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Giovedì 21 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Domani è un altro giorno, recita un famoso detto!

Infatti, si avvicina una nuova fase, ottima per il segno, sottolineato anche dalla bella posizione in classifica. Finalmente, vi renderete conto della fortuna di avere una famiglia bella, unita e solida. Insieme al partner forse state già pianificando momenti speciali per le prossime festività. Questo potrebbe essere perfetto per organizzare un viaggio emozionante per fine anno. Se single, potrete fare affidamento sull'equilibrio interiore e sulla capacità di comunicare, sentendovi pronti per decisioni più mature, magari per abbracciare maggiori responsabilità. È possibile che a breve incontriate qualcuno che vi farà battere il cuore: finalmente potrete aspirare alla stabilità sentimentale tanto desiderata.

Sul fronte lavorativo vi sono opportunità interessanti di cui approfittare. Dimostrate la vostra abilità nel saper centrare gli obiettivi.

Toro: ★★★★. Giornata positiva, in generale di normale amministrazione. Una serie di circostanze si presenteranno a voi offrendo la possibilità di poter rilassare la mente dai soliti pensieri.

In coppia affronterete finalmente quel "famoso" discorso rimasto in sospeso. La vostra propensione al dialogo sarà apprezzata da chi avete accanto, ciò renderà la giornata stabile e positiva, sia per le coppie consolidate che per quelle appena nate. Se siete single e desiderate cogliere le novità che il periodo senz'altro vi riserverà, lasciatevi andare, senza preconcetti o troppi pensieri inutili, ok?

Con la mente libera, potrete scoprire tutto il bello che l'amore avrà da offrirvi: presto troverete una persona capace di farvi sognare... Sul fronte lavorativo, la vostra energia sarà in crescita, consentendovi di riavviare nuove attività e perseguire opportunità che porteranno anche a un miglioramento economico.

Gemelli: ★★★★. In programma un giovedì non troppo impegnativo, forse un pochino routinario ma senz'altro positivo. Nel campo sentimentale, state attraversando un momento di grande felicità con il partner, e l'influenza positiva di Venere vi sta aiutando a costruire una relazione intima e appassionata. Con l'amato bene, da sempre follemente innamorato di voi, state costruendo un rapporto solido destinato a durare per sempre.

Mostrate il vostro lato migliore in ogni situazione, diventando sempre più premurosi, calorosi e romanticamente innamorati. Se siete single, potrebbe sbocciare un amore importante, inaspettatamente. Affinché questo accada, però, è fondamentale essere aperti al dialogo e ben disposti a instaurare nuove amicizie. Sul fronte lavorativo, potreste essere coinvolti in progetti innovativi. Date spazio alle novità.

Le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Giornata poco positiva. Nel complesso mondo dei sentimenti, potreste trovarvi a riflettere sul significato del perdono e della compassione, riconoscendo la loro importanza fondamentale per mantenere una relazione sana e duratura. Accettare gli errori e lasciar andare il passato diventerà cruciale per vivere serenamente il presente con il partner.

Se vi trovaste nella condizione di essere single, sarà importante concedersi un periodo di sano egoismo. Questo non significa essere egoisti in senso negativo, ma piuttosto dare priorità al proprio benessere e alla felicità. È un momento prezioso per concentrarsi su se stessi, esplorare i propri interessi, concentrarsi sugli obiettivi personali, insomma godersi la vita senza preoccupazioni. In ambito del lavoro invece c'è il rischio di sottovalutare l'importanza del gioco di squadra: collaborare con colleghi che hanno competenze diverse sarebbe auspicabile.

Leone: ★★★★. In questa giornata di metà settimana avrete delle opportunità davvero interessanti, occasioni che potrebbero influenzare positivamente il rapporto affettivo con il partner e gli amici.

Le coppie troveranno maggiore soddisfazione nel loro legame, ovviamente se sceglieranno di essere completamente sinceri l'uno con l'altra. Potrebbe essere già iniziata una rivoluzione speciale, un nuovo cammino armonioso, pronto a dare speranze a un futuro felice. Se siete single, si prospetta una giornata piena di allegria e incontri significativi. Grazie a Venere, la passione per una persona speciale si farà sentire con intensità, portando emozioni straordinarie. Sul fronte lavorativo, cercate di essere più disponibili nei confronti dei colleghi, specialmente con coloro che potrebbero avere bisogno di un particolare sostegno.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 21 dicembre, pronostica un ottimo periodo per i sentimenti: pronti a gongolare?

La posizione favorevole delle stelle renderà il periodo ricco di emozioni assai intense, ma non solo: attimi regaleranno momenti di profonda passione con il partner, offrendo anche qualche esperienza indimenticabile. Per i single, ci sarà un'opportunità per rivedere il modo in cui ci si avvicina a una persona speciale, mostrandosi meno come amici e un po' più come individui innamorati. Così, apportando piccole modifiche alla routine quotidiana, potreste imparare a essere più aperti e accoglienti nei confronti delle persone intorno a voi, magari anche ad accettare un eventuale invito. In ambito del lavoro, potrebbe arrivare una notizia attesa da tanto, potenzialmente riguardante un nuovo incarico.

Rappresenterà un passo positivo per l'attuale situazione lavorativa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 dicembre.