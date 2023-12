L'oroscopo di Natale è pronto a rivelare le prospettive per ognuno dei 12 segni zodiacali. Le festività porteranno opportunità in amore, con possibili incontri significativi o consolidamento di relazioni esistenti. In ambito amoroso, si prospettano per alcuni segni cambiamenti positivi, come riappacificazioni, nuove opportunità di dialogo o progetti piacevoli da vivere.

Stilando una classifica, tra i segni più fortunati di Natale risulta l'Acquario, con un 10 in pagella. Seguono a poca distanza Toro, Gemelli, Cancro, Vergine e Pesci a pari merito con voto 9.

Altri quattro segno avranno un periodo particolarmente positivo, con nuove emozionanti opportunità in arrivo. Di seguito le previsioni del 25 dicembre 2023 con i voti per ciascun segno.

Natale 2023, previsioni astrologiche e pagelle dei primi sei segni

Ariete: voto 8. La giornata di Natale sarà sicuramente molto significativa per il segno, poiché le energie astrali favoriranno annunci di ogni tipo. Durante il periodo festivo, è comune sperimentare cambiamenti nel proprio stato d'animo, con possibili sbalzi emotivi, in particolare di gioia. È importante concedersi momenti di allegria durante la giornata di Natale, ma è altrettanto fondamentale tenere a mente che una volta terminato il periodo di festività, è necessario riprendere le consuete abitudini e fare spazio alle responsabilità.

Mantenere un equilibrio tra momenti di gioia e doveri quotidiani è essenziale per affrontare con serenità il ritorno alla routine dopo le vacanze.

Toro: voto 9. Il 25 dicembre si prospetta come un giorno spettacolare: novità per molti nati nel segno! Questo sarà un periodo in cui avrete la possibilità di consolidare la posizione in vari ambiti della vita.

Le prospettive sono molto promettenti, con opportunità di crescita sia dal punto di vista familiare, amicale e sul fronte sentimentale. Questo periodo di festività vi offrirà l'opportunità di rilassarvi per bene e trascorrere del tempo con parenti e amici, consentendovi di ricaricare le energie e di godere di un periodo di tranquillità.

Nel settore dell'amore sarete in grado di godere di relazioni appaganti durante le vacanze. Per quanto riguarda la quotidianità in generale, sarete in grado di gestire le responsabilità in modo efficace.

Gemelli: voto 9. L'Oroscopo del 25 dicembre promette un giorno ricco di potenziali novità, con possibilità di coinvolgere anche la sfera amorosa. In generale, sembra che molte coppie stiano recuperando la tanto agognata serenità. Molto presto, molti di voi potrebbero ricevere segnali chiari che le relazioni in crisi stanno gradualmente migliorando, un'ottima notizia che susciterà entusiasmo. Per i single, potrebbe essere un giorno in cui è meglio lasciar da parte gli impegni pratici. È un'occasione per ampliare il cerchio delle conoscenze, viaggiare e vivere nuove esperienze.

Avete tanti sogni, e chissà che questo giorno di fine dicembre non sia il momento in cui cominciano davvero a realizzarsi?

Cancro: voto 9. Le previsioni zodiacali per Natale promettono una giornata degna di lode, dedicata alla fortuna e all'allegria. Grazie al vostro carattere spigliato, sarete in grado di affrontare la maggior parte delle situazioni con successo. La presenza favorevole della Luna in Gemelli sarà un sostegno significativo, apportando grande energia alla giornata. Inoltre, il trigono tra Venere e Nettuno renderà ogni vostra attività ancora più interessante. Per alcuni di voi, si prevedono novità che potrebbero richiedere un certo impegno: pur comportando sacrifici, alla fine porteranno grandi soddisfazioni.

Nel contesto amoroso, le cose vanno bene, anche se in alcuni casi potrebbe essere necessaria un po' più di pazienza: piccoli gesti possono migliorare notevolmente l'atmosfera del rapporto.

Leone: voto 7. Secondo le previsioni, il 25 dicembre si prospetta come una giornata decisamente positiva, nonostante possa essere caratterizzata da routine. Anche se vi troverete di fronte a qualche contrattempo, sarete in grado di mantenere la rotta e affrontare gli imprevisti con ottimismo. Anche se certi cambiamenti di programma possono innervosirvi, sarà importante cercare di affrontarli con un sorriso. In generale, nonostante possiate nutrire timori riguardo alla riuscita di certe situazioni, riuscirete a persuadere le persone influenti riguardo alla validità delle vostre convinzioni, superando ogni aspettativa.

Se affronterete ostacoli da parte di qualcuno un po' ostile, i vostri progetti romantici potrebbero riscontrare difficoltà evidenti. È importante mantenere la calma. Anche se dedicate molte energie ai vostri progetti, i pianeti sembrano supportare i vostri sforzi e sapete di avere ancora riserve di energia.

Vergine: voto 9. Sarà un Natale davvero speciale, insomma una giornata vincente in tutti gli ambiti, considerata quindi come un periodo top dalle stelle. In campo amoroso, gli astri del periodo vi incoraggiano a immergervi nelle belle sensazioni che il destino senz'altro ha in serbo per voi. Attualmente, godete di un ottimo rapporto sentimentale e sentite il desiderio intenso di viverlo appieno, insieme alla vostra dolce metà.

Per i single, la vita sociale sta per diventare più movimentata del solito: siate pronti ad accogliere inviti molto interessanti e ad apprezzare tutte le esperienze istruttive e divertenti che si presenteranno. Potreste provare una sensazione particolare mentre parlate con una persona che, da semplice amica, potrebbe ora intravedere una possibilità diversa...

Oroscopo natalizio con voti, segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: voto 8. L'oroscopo prevede un Natale positivo, soprattutto riguardo agli affetti. Le stelle vi sosterranno amichevolmente, pronte a fornire un contributo significativo. Situazioni che prima sembravano irrisolvibili stanno gradualmente giungendo a una conclusione, eliminando incertezze e imprevisti.

Potete confidare sull'ottimo influsso della Luna, ora posizionata in Gemelli. Dunque, è tempo di agire senza indugi: i risultati vi stupiranno. Le relazioni sociali saranno al centro dell'attenzione, piacevoli nella sfera personale e molto utili sul fronte lavorativo. Sebbene ci siano diverse questioni da affrontare, molte di esse possono sembrarvi di scarso rilievo. Tuttavia, fate attenzione a non sottovalutare nulla. Ottimismo, spirito socievole e simpatia faciliteranno i contatti e le nuove conoscenze in ambito sentimentale. Per i single, il vostro status attuale è destinato a cambiare presto! Con Marte che si avvicina a Venere, sarete pieni di iniziative, idee e proposte.

Scorpione: voto 6.

L'Astrologia indica un periodo immerso nella consueta routine. Per quanto riguarda il campo sentimentale, molte coppie si troveranno ancora ad affrontare diverse situazioni non ben definite, ma stanno procedendo nella giusta direzione. È fondamentale restare uniti anche quando le cose diventano difficili, poiché insieme è possibile superare gli ostacoli. Per quanto riguarda i single, potreste sentire il desiderio di godervi semplici piaceri per trovare la felicità. Una telefonata da una persona cara o il contatto con un vecchio amico possono essere sufficienti per farvi sorridere o ridere di gusto. L'influenza di alcuni pianeti vi renderà ironici, giocosi e spiritosi, contribuendo a rendervi più sensibili e aperti alle emozioni: siete pronti ad ascoltare le necessità delle persone intorno a voi?

Vi sentirete a vostro agio in molte situazioni e la vostra disponibilità potrebbe colpire positivamente qualcuno intorno a voi.

Sagittario: voto 8. Le stelle promettono un'ottima giornata natalizia. Per quanto riguarda l'amore, sarà una giornata perfetta per dedicare più tempo al vostro partner. La presenza della Luna indica sorprese inaspettate sia per voi che per la vostra dolce metà. Grazie agli influssi armonici dei pianeti, come Mercurio e Saturno, sarete in grado di sintonizzarvi meglio sui vostri bisogni, trovando così la strada migliore per la felicità della coppia. Se siete single, potrete godere di una giornata di serenità emotiva. Non sarà necessario cercare troppo lontano per trovare finalmente l'anima gemella.

Le vostre idee sono già chiare su ciò che volete fare: ottime intuizioni vi permetteranno di cogliere al volo interessanti opportunità. Avrete l'opportunità di conoscere nuove persone e potreste essere affascinati dal magnetismo di qualcuno che può entrare nella vostra vita, portando gioia e felicità.

Capricorno: voto 8. Le previsioni astrali promettono un periodo eccezionale. In generale, quasi ogni cosa si presenterà lineare, costante e con un'aura altamente positiva già dalle prime ore. L'Astrologia suggerisce che potreste essere attratti da una persona che avete conosciuto sul posto di lavoro; è sempre saggio tenere separate le questioni sentimentali da quelle professionali. Da ora e per il resto della settimana, vivrete momenti molto positivi e potreste ricevere piccoli, ma significativi colpi di fortuna.

Sul fronte famiglia, finalmente si profilano opportunità per far emergere appieno il vostro attaccamento. Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece, avete acquisito la maturità necessaria per riconoscere ciò che sembra essere marginale ma, in realtà, è di fondamentale importanza. Potrebbe essere che qualcuno parli male di voi alle vostre spalle, ma è importante non dar peso a ciò: non rispondete, mantenete la vostra indifferenza e non lasciate che ciò influenzi il vostro umore.

Acquario: voto 10. Questo Natale si prospetta come una giornata da vivere intensamente. È probabile che arriveranno forti emozioni in campo amoroso grazie all'arrivo della Luna nel segno amico dei Gemelli: ci saranno ottime prospettive di dialogo e miglioramento delle relazioni in generale. Nel campo affettivo, avrete la concreta possibilità di trascorrere una giornata brillante. La vostra coppia sarà in fase di rilancio: momenti intensi e un'abbondante dose di felicità vi attendono. Per molti di voi, il Natale sarà un'occasione di gioia nell'amare, mostrandovi completamente e donandovi al vostro partner. Potrete contare su una comunicazione efficace e su punti di vista molto simili tra voi e il vostro partner. Se siete single, vi sentirete soddisfatti e ottimisti: riuscirete a mantenere una prospettiva positiva, cercando il lato migliore in ogni situazione. E sarà un buon momento per tirare fuori i vostri progetti futuri e iniziare ad agire, poiché ne trarrete vantaggio.

Pesci: voto 9. Nel giorno dedicato in calendario alla Festa del Natale, i sentimenti saranno al centro dell'attenzione. In ambito amoroso, vivrete una relazione di coppia caratterizzata da una serenità assoluta, specialmente perché non ci saranno influssi astrali negativi verso il vostro segno. La fortuna e il fascino saranno vostri compagni fedeli, permettendovi di esprimere i vostri veri sentimenti e di vivere con gioia la vostra attuale relazione. Per quanto riguarda i single, c'è la possibilità di incontrare qualcuno con cui avete interessi comuni, finalmente. Potrebbero esserci stati giorni in cui siete tornati a casa delusi perché la comunicazione con gli altri non funzionava come desideravate. Tuttavia, da questo momento in poi, vi troverete molto bene, sarete intraprendenti e sicuri di voi in ogni situazione.