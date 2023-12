L'oroscopo della giornata di Natale, lunedì 25 dicembre 2023, relativamente all'ambito della fortuna vede uno Scorpione davvero di ottimo umore, mentre il segno del Capricorno è piuttosto irritato e invece i Pesci sono piuttosto produttivi. A seguire le previsioni con la classifica giornaliera.

L'oroscopo di Natale, segno per segno: Scorpione di buonumore

1° Cancro: la fortuna sarà una compagna molto fedele in questa giornata così speciale, soprattutto se avrete delle avventure pecuniarie che vi divertiranno. Avrete astuzia e una certa propensione a far valere tutti i progetti che vi passeranno per la testa.

Con voi non ci si annoierà di certo.

2° Pesci: le festività saranno inaspettatamente produttive per la vostra mente. Potreste avere delle sorprese straordinarie che vi renderanno non soltanto felici, ma anche molto fortunati. Le energie ritorneranno al massimo. Sfruttarle non sarà facile, ma avrete del tempo da ritagliare per voi stessi.

3° Leone: il relax e il riposo delle festività natalizie raggiungeranno il proprio culmine esattamente questo 25 dicembre. Avrete una vivacità e una freschezza che potrebbe coinvolgere molte persone attorno a voi, specialmente se sarete sempre più propensi al dialogo, anche a un livello molto più alto.

4° Scorpione: l'atmosfera natalizia vi farà sorgere il buonumore e la gioia, soprattutto dal pomeriggio in poi.

Questo Natale sarà molto fortunato e produttivo, specialmente dal punto di vista creativo e pecuniario. Vi sentirete in ottima forma e pieni di energia.

Un po' di fortuna per il Toro

5° Ariete: l'ambito professionale sarà in pausa, ma non per questo la vostra mente avrà rallentato la sua corsa. Infatti sarete in vena di progetti che potrebbero concretizzarsi quanto prima.

La vostra vena comunicativa sarà più estroversa e sorprendente che mai.

6° Sagittario: avrete qualche idea che può fare al caso vostro. Non avrete impegni di sorta in questa giornata, soltanto divertimento e anche l'opportunità di conoscere qualcuno che potrà esservi di aiuto sul lavoro. Grazie alla vostra intraprendenza, avrete una bella determinazione.

7° Gemelli: l'entusiasmo di Natale si propagherà dappertutto, però avvertirete un po' di spossatezza derivante dalla settimana precedente che non vi lascerà in pace. Avrete dei momenti di riposo che vi rimetteranno in sesto entro la serata.

8° Toro: avrete un po' di fortuna che può regalarvi qualcosa di bello in extremis. Questo Natale sarà dolce, ma allo stesso tempo poco propenso a rendere attiva la vostra mente. La creatività potrebbe scendere leggermente.

Vergine annoiato

9° Vergine: fra un po' di noia e qualche punta di divertimento, avrete la possibilità di comunicare un po' con coloro che non vedete spesso e che vorreste più attivi nella vostra vita. Farete stare comunque bene voi stessi e gli altri.

Avrete un buon controllo delle parole.

10° Bilancia: avrete una buona pace interiore. Purtroppo però le finanze non saranno all'altezza delle aspettative. La fortuna in calo può essere controproducente per le questioni di carattere economico, ma al momento questa non sarà una priorità.

11° Acquario: avrete qualche piccola questione delicata da approfondire, ma nel complesso non ci saranno impegni troppo difficili con cui confrontarvi. Però vi annoierete moltissimo e l'ambito della fortuna non aiuterà.

12° Capricorno: vi sentirete abbastanza irritati per alcune questioni non inerenti al Natale ma che potrebbero insinuarsi con prepotenza proprio in questa giornata. Il relax sarà l'unica cosa di cui vi importi veramente.