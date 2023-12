L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 dicembre. La giornata numero tre della settimana in corso è stata messa a confronto con i segni della seconda sestina: focus su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere chi avrà una bella giornata e chi dovrà stare un po' sul chi va là?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 6 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'.

Giornata di mercoledì sottoposta alle "dolci cure" della Luna, nel frangente in entrata nel vostro segno. La luminosa Luna d'argento darà un tocco di positività a vari aspetti della vostra vita. Come sempre, l'influenza lunare favorirà in primis le relazioni amorose, agevolando la risoluzione di questioni aperte o la chiusura a vostro favore di diatribe pendenti. Il fulcro principale sarà il rapporto di coppia: maggiore sarà la solidità di questo legame, maggiori soddisfazioni potrete trarne insieme a chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, potreste risentire di una leggera stagnazione generale, influenzando in parte la voglia di fare nel settore di appartenenza. Tuttavia, prospettive brillanti si delineano per coloro che hanno recentemente intrapreso qualcosa di nuovo in questi giorni.

Scorpione: ★★★★. Mercoledì preannuncia un periodo discretamente positivo. Nonostante la solita routine, se affrontata con un approccio filosofico, potrebbe regalare soddisfazioni stimolanti, anche se di piccole dimensioni. Allora, perché lasciarsi abbattere da così poco? Dedicate tempo agli amici, magari a quelli che non avete visto da tempo.

Questo allenterà la monotonia della giornata con conversazioni interessanti. Anche se potreste provare un leggero nervosismo, riuscirete a mascherarlo abilmente. Sul fronte lavorativo, potreste attraversare un momento di leggera incertezza: lo supererete ritrovando la vostra solita lucidità. Per quanto riguarda l'amore, se siete single, la persona che fa battere forte il vostro cuore si sta gradualmente avvicinando a voi.

Siate pronti ad accoglierla!

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 6 dicembre indica un mercoledì influenzato da flussi astrali non positivi. Nel settore sentimentale, potreste sentirvi inclini a esagerare, litigando con il partner su questioni anche insignificanti. C'è un desiderio di essere trattati con delicatezza, ma a volte potrebbe risultare ambiguo dato il comportamento reciproco. Il cielo grigio potrebbe generare tensioni anche all'interno delle mura domestiche, causando un certo disagio. Prima di prendere decisioni importanti riguardanti la vita di coppia, sarebbe saggio riflettere attentamente. Per i single, i programmi potrebbero essere ben strutturati, ma le attuali condizioni potrebbero metterne in discussione la realizzazione.

Nel contesto lavorativo invece, mostrerete una grande attenzione ai dettagli, forse eccessiva. Sarete meticolosi e precisi. Cercate di ampliare il vostro campo visivo.

Oroscopo e stelle del 6 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Pronti a sbancare in campo sentimentale? Certo che si: infatti gli astri saranno decisamente di parte in merito al settore amoroso, rilasciando specifici influssi atti a sostenere soprattutto coloro con qualche difficoltà nel rapporto, soprattutto di coppia. Periodo altamente alla portata anche per chi è attualmente in status single: avete un'impellente voglia di affetto? Ebbene, aguzzate le vista e siate intraprendenti: questo mercoledì qualcuno tra voi nativi troverà finalmente la persona con la quale passare il resto della vita.

Parliamo di lavoro: in attesa di nuovo impiego? Non perdete la fiducia, continuate a cercare nuovi sbocchi. Se poi apparteneste alla folta schiera di sfortunati che hanno perso la propria fonte di reddito, c'è una novità: prima di Natale troverete sotto l'albero una bellissima sorpresa!

Acquario: ★★. Il 6 dicembre prospetta un calo d'umore. Alcune problematiche potrebbero talvolta sembrare insormontabili. L'importante sarà evitare di reagire istintivamente: cercate di contare fino a dieci prima di esprimere certi pensieri. Rimanete sereni, cercate di ridurre quelle tensioni che possono causare fastidio; mostrate maggiore comprensione verso le persone care. Nel contesto lavorativo, si sono compiuti dei progressi significativi, portando discreti risultati.

In amore, se single, è necessario credere nella buona sorte: puntate tutto sul prossimo Natale! Per quanto riguarda le coppie consolidate, alcune potrebbero vivere un buon momento: superata la fase delle romantiche effusioni, l'obbiettivo sarà il desiderato traguardo matrimoniale. Per gli altri: allontanate eventuali tensioni concedendovi uno sfizio: potrebbe essere un vero toccasana per il menage.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 6 dicembre, preannuncia un'atmosfera amorosa davvero vivace. Sorprese o emozioni potrebbero ravvivare anche le relazioni già consolidate. Molti sentiranno una spinta vitale, riuscendo a trasmettere energia positiva al proprio partner. Ciò consentirà di riscoprire la gioia nei piccoli gesti e l'affetto che ne deriverà darà modo di superare ogni eventuale frustrazione.

Per i single, quando le cose vanno per il verso giusto il rischio è di accontentarsi e smettere di cercare nuove opportunità. Tuttavia, le stelle favoriranno alcuni momenti della giornata, permettendovi di perseguire i vostri desideri senza intoppi. Durante questo periodo, la vostra positività sembrerà essere senza limiti: potrete delineare una lunga lista di sogni grandiosi, ambiziosi e audaci da realizzare. Sul fronte lavorativo, senz'altro potrete contare sulla determinazione per affrontare qualsiasi problema. Sebbene il successo non sia immediato, potrebbe esserci un punto di partenza per qualcosa di significativo.