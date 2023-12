I Cancro trascorreranno una settimana importante nel periodo che va dal 18 al 24 dicembre. L'oroscopo di coloro che stanno vivendo una vita sentimentale di coppia indica l'esigenza di concentrarsi esclusivamente sulle cose facilmente raggiungibili. I single, invece, non dovranno puntare su relazioni che convincono poco. Per quel che concerne il lavoro la settimana risulterà particolarmente importante, non dovranno mancare le idee.

L'amore di coppia

Chi è in coppia avrà la possibilità di essere particolarmente concreto e concentrarsi sulle cose importanti della vita.

Sarà fondamentale non pretendere cose difficili da raggiungere e impegnarsi su quelle che porteranno dei risultati concreti e a progetti di lunga durata. L'importante sarà anche rispettare il punto di vista del proprio partner e non forzare nessuna situazione che possa provocare qualche attrito.

I single

Coloro che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella devono stare particolarmente attenti a non restare invischiati in situazioni che potrebbero danneggiarli. L'ideale sarà non gettarsi a capofitto in relazioni che inizialmente convincono poco o addirittura per niente. Qualche occasione potrebbe anche verificarsi, ma fondamentalmente sarà per puro divertimento e non per qualcosa di serio.

La sfera lavorativa dei nati del segno

Questa settimana sarà particolarmente importante dal punto di vista lavorativo. Sarà opportuno evitare distrazioni e rendere molto concrete le iniziative che si vorranno effettuare. Nei primi giorni della settimana ci potrebbe essere qualche inciampo, non sarà nulla di definitivo e importante e sarà il caso di trattarlo come tale.

Sarà importante anche avere delle idee innovative, queste consentiranno di alzare l'asticella e rendere fattibili alcune cose che non erano minimamente immaginabili.

Alcune caratteristiche del segno del Cancro

I Cancro sono particolarmente inclini a farsi coccolare e a difendere. Una delle loro prerogative è anche quella di essere lunatici e di cambiare in maniera repentina il proprio modo di pensare e di agire.

Ai nati del segno piace molto provocare, ma possono anche arrabbiarsi abbastanza facilmente, anche se a volte se la prendono molto per delle sciocchezze. Molto spesso sentono l'esigenza di difendere le proprie idee, ma anche quelle che ritengono delle convinzioni assolutamente non negoziabili.