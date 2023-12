L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 dicembre. In analisi la sestina interessante la seconda metà zodiacale. In questo caso, a essere valutati, saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quale tra questi sarà il segno più fortunato?

Previsioni zodiacali del 29 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata di venerdì penalizzata da un poco piacevole sottotono generale. A rendere il periodo abbastanza difficile sarà il passaggio della Luna in Leone che come conseguenza interferirà sul vostro umore, alzando il livello di irritabilità, con contrasti possibili in coppia.

Tenete a bada l’orgoglio, solo così potrete evitare discussioni inutili. La visita inaspettata di una persona cara vi darà l’occasione per distrarvi e rilassarvi. Nel lavoro, facendo un piccolo sforzo, riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto che sembrava arenato. In amore un po’ di malumore non basterà a compromettere un legame solido. Recuperato il buon senso ritroverete anche la passione. Ultimamente siete troppo concentrati sugli obiettivi, trascurando altri interessi che meriterebbero maggiore attenzione. Riscoprite il piacere della spontaneità e della leggerezza!

Scorpione: ★★★★★. Giornata fantastica, piena di opportunità per molti di voi. In amore Venere vi farà vivere emozioni intense e appaganti con la vostra dolce metà.

Un gruppo di pianeti vi accompagnerà in questa giornata, indicandovi la strada verso un futuro splendido, da condividere con le persone che amate. Soprattutto la famiglia e gli amici più cari vi faranno sentire il loro affetto, il loro sostegno caloroso. Chi è ancora alla ricerca dell'anima gemella non dovrà fare altro che attendere il momento giusto: non tarderà ad arrivare.

Avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti e i vostri limiti abituali, che vi sembrano troppo angusti. È il momento ideale per partire, in senso figurato, per nuove avventure. Nel lavoro siete tra i segni che lavorano con più passione, senza stancarvi mai. La Luna vi aiuterà a guardare in alto e a raggiungere alcuni traguardi con facilità.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 dicembre annuncia l'entrata nel vostro segno del pianeta Venere. Dunque vi aspetta una giornata favolosa, con cinque stelle a illuminare il vostro segno. Approfittate di questa giornata per fare shopping, scegliere regali di classe o semplicemente per rilassarvi - meglio se in compagnia del vostro partner. La Luna in Leone vi coccolerà con il suo influsso benefico, rendendovi più aperti e collaborativi sia in famiglia sia sul lavoro. Se avete una questione legale da risolvere, potete stare tranquilli. Nonostante le difficoltà e gli imprevisti, la supererete in fretta. In amore siate naturali, simpatici e cordiali, solo così potrete iniziare una nuova relazione; ma per capire se è amore vero dovrete aspettare un po'.

Consiglio: fate un po' di attività fisica per migliorare i punti deboli del vostro corpo.

Oroscopo e stelle del 29 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Vi aspetta una giornata buona anche se con qualche lieve problema da risolvere. Tranquilli tutto alla portata: normale amministrazione per tipi come voi! Parlando di sentimenti, questo prossimo venerdì troverete certamente quella pace interiore da sempre rincorsa, soprattutto in ambito di coppia. Il vostro partner condividerà con voi la stessa visione della vita e i vostri obiettivi per il futuro, e non ci saranno motivi di litigio. Non siete tipi che mostrate facilmente il vostro lato dolce e romantico ma chi vi conosce lo sa bene quanto siete buoni di cuore.

Se single, il periodo certamente vi renderà più propensi a esprimere i vostri sentimenti nascosti a chi sapete voi, senza timore. Nel lavoro, invece, vi distinguerete per la vostra determinazione nel portare a termine alcune attività, guadagnandovi il rispetto di colleghi e superiori.

Acquario: ★★. Vi aspetta una giornata di venerdì piena di cose assai impegnative. Potreste trovarvi in difficoltà per una situazione che, ultimamente, si è fatta assai "bollente". Dovrete fare marcia indietro e cambiare i vostri piani per la giornata per risolvere qualche problema di natura burocratica o fiscale. Non fatevi travolgere dagli eventi, affrontateli con saggezza e pragmatismo. Nel lavoro, anche se di solito siete molto concentrati, in questo periodo potreste essere distratti e più svogliati del solito.

Gli impegni di routine vi sembreranno pesanti e alcuni anche molto noiosi. In amore invece potreste essere a corto di idee: al momento non riuscite a rendere il rapporto con il partner più vivace e interessante. Rompete la monotonia per ritrovare la sintonia necessaria. Il consiglio del giorno: godete oggi di ciò che offre il convento, perché domani, chissà.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 29 dicembre promette un periodo favorevole, ma fate attenzione se avete delle questioni importanti da risolvere. In amore la giornata abbastanza positiva vi farà sentire più emotivi e comunicativi del normale. Potreste anche rivelare alcuni vostri sentimenti nascosti, non solo al vostro partner che ne sarà felice ma anche a qualcun altro/a...

(discoli!). Il lato passionale ed emotivo nella vostra relazione vi farà stare bene più che in altri giorni, grazie a voi e anche alla Luna. Lasciatevi andare alle emozioni positive, senza domandarvi dove vi porteranno o perché le provate: vedrete, abbandonarsi alle impetuose onde di desideri inespressi sarà meraviglioso. Nel lavoro, la vostra professionalità è indiscutibile: rimetterete in riga chi, anche se sottovoce, provasse a metterla in dubbio.