Il bixie cut sarà uno dei tagli di capelli più richiesti dalle donne nell'inverno 2024. La chioma in questione è perfetta per avere uno stile femminile e sbarazzino al tempo stessoo. Nei prossimi mesi si potranno realizzare anche delle nuove tonalità, come ad esempio il tiramisù hair, scelto di recente pure dall'attrice Angelina Jolie o il biondo perla.

Hairstyle per l'inverno 2024

Il bixie cut unisce le lunghezze del caschetto e del pixie cut, per un risultato davvero strepitoso. Questo taglio risulta essere multisfaccettato; le scalature sono molto marcate, utili per dare sempre un bel movimento sulla capigliatura.

Per impreziosire questo hairstyle si può abbinare una frangia dritta e netta. Il bixie cut può essere realizzato sui volti allungati, tondi, simmetrici o quadrati; inoltre è perfetto sui capelli mossi, lisci o ricci: insomma va davvero bene senza problemi per tutti. Su questo taglio si può creare anche uno styling grunge e super scompigliato.

Il colore tiramisù hair

Una nuance da prendere in considerazione è il tiramisù hair, scelto di recente anche dall'attrice Angelina Jolie: si tratta di un mix di sfumature davvero originali in cui le radici sono castane, poi man mano le lunghezze vengono schiarite per assumere la sfumatura dei savoiardi.

Il tiramisù hair è stato scelto di recente anche dalla cantante Nicole Scherzinger, la quale ha pensato di esaltare ulteriormente tale tonalità creando uno styling mosso.

Tale nuance può essere realizzata anche su un bob sfilato, sul lob con la curtain bangs o il pixie.

Le altre tonalità da scegliere

Per rendere originale il bixie cut si possono realizzare anche altre tonalità: ad esempio si può optare per il biondo platino. Per rendere tale colore più originale si possono poi realizzare delle sfumature rosse in vari punti della chioma.

Altre opzioni sono il biondo sabbia e il biondo miele. Una proposta diversa dal solito può essere quella di colorare le lunghezze di beige, lasciando le radici molto più scure: tutte queste nuance chiare rendono la carnagione molto più luminosa.

Il bixie cut può essere abbinato alla tonalità rosso ciliegia e invece le punte devono risultare leggermente più chiare.

Si può creare anche una chioma bicolore, ad esempio con la frangia bionda e il resto ramato, oppure una nuance cioccolato fondente con delle sfumature bordeaux. Altre alternative per non passare inosservate sono il glicine e il biondo perla.