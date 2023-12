Cos'ha in serbo l'oroscopo di sabato 16 dicembre? Di seguito tutti i dettagli in amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la luna favorevole è un buon momento per il campo sentimentale, sarà quindi importante coltivare le proprie emozioni senza cedere ad inutili polemiche.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale che siano single, la giornata di sabato 16 dicembre sarà caratterizzata da incontri interessanti. È un buon momento anche per le relazioni, potrete vivere di fatti diversi momenti di serenità con il partner. Per quel che riguarda la sfera professionale il trend sarà positivo.

Gemelli: weekend interessante per l'ambito sentimentale, sia per chi è in coppia che per chi è in cerca d'amore. Nel lavoro, se possibile, sarebbe il caso di prendersi una pausa.

Cancro: cercate di essere più prudenti in ambito sentimentale, potrebbero infatti sorgere delle incomprensioni che metterebbero a rischio il vostro rapporto. In ambito lavorativo sarà meglio concentrarsi sulle questioni davvero importanti.

Leone: momento di ripresa per quel che riguarda il fattore salute. Alcune tensioni del passato potrebbero però scalfire la sfera sentimentale. Attenzione al nervosismo anche sul lavoro.

Vergine: per il sesto segno zodiacale periodo intrigante in amore. In campo professionale potreste raggiungere un obiettivo che inseguivate da tempo.

Gli altri segni dalla Bilancia in giù

Bilancia: weekend interessante questo che precede le festività natalizie. In arrivo possibili proposte d'amore, sappiatele sfruttare. Sul lavoro otterrete più risultati che nel recente passato.

Scorpione: momento di nervosismo per il segno, con anche la Luna contraria possibili dubbi riguarderanno la sfera amorosa.

Attenzione alle polemiche, anche in ambito lavorativo.

Sagittario: weekend interessante in amore sia per chi è in coppia che per i single. Nel lavoro è possibile che dobbiate scendere a compromessi per ottenere ciò che desiderate.

Capricorno: in amore dovrete aprirvi di più al prossimo. Per quel che riguarda il lavoro è un momento di recupero, siate positivi e propositivi.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale giornata di conferme in amore. Nel lavoro sarete chiamati a compiere delle scelte importanti e non mancheranno le tensioni.

Pesci: Ottimo momento in amore anche grazie a diversi pianeti a vostro favore. Anche in questo caso scelte importanti sul lavoro.