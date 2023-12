L'oroscopo della fortuna di martedì 2 gennaio 2024 decreta al primo posto della classifica dei segni il Leone. Al secondo posto la Bilancia, la quale avrà un rialzo per quanto riguarda le finanze.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Leone brillante

1° Leone: sarete molto brillanti al lavoro. Saprete destreggiarvi con i progetti che avete in mente di completare. Le aspettative sui guadagni saranno pienamente realizzate.

2° Bilancia: le finanze subiranno un bel rialzo e le nuove entrare potrebbero ripagarvi di tutte le perdite che avete avuto negli ultimi giorni del 2023.

L'ambito professionale partirà con una grinta fuori dall'ordinario. Avrete risultati soddisfacenti nell'immediato.

3° Acquario: ritornerete più pimpanti che mai sul piano professionale. Le vostre idee verranno baciate dalla fortuna e vi regaleranno un significativo passo in avanti sul piano della carriera. Volerete in alto, soprattutto nel corso della serata.

4° Toro: ripartire significherà ritornare a nuova vita. Stare immobili non fa per voi, al contrario rimettervi in carreggiata vi aiuterà a trovare una piacevole routine che nel corso delle festività vi ha resi molto pigri. Avrete degli affari degni di una ripartenza straordinaria.

Affari in giù per Cancro

5° Ariete: le questioni di carattere finanziario e burocratico potrebbero risolversi molto prima di quello che vi aspettate.

Grazie alla vostra volontà arriverete a traguardi che in un primo momento riterrete molto difficili da raggiungere. Continuate così.

6° Capricorno: arriverete a fare tanti progetti con il solo ausilio della vostra mente. La squadra lavoro vi darà molta libertà di azione e perseguirà i vostri stessi obiettivi. Favorirete l'attività fisica in virtù di una nuova routine, anche all'insegna della salute sia fisica che mentale.

7° Sagittario: procederete bene con gli affari che avete lasciato in sospeso a causa delle festività, ma lo farete con un atteggiamento molto più lento e con una scarsa partecipazione di terzi. I guadagni potrebbero essere alquanto instabili a causa di qualche spesa più ingente, ma avrete molto più tempo libero a disposizione.

8° Cancro: gli affari potrebbero trovare una battuta d'arresto, ma il lavoro potrebbe senza troppi ostacoli. Non farete molti sforzi a causa di qualche piccolo acciacco. Nei rapporti con i colleghi si creerà qualche incrinatura importante.

Pesci sfiduciato

9° Vergine: sarà il momento giusto per poter fare un piccolo bilancio delle spese con cui avete avuto a che fare durante le festività che si sono appena concluse. Avrete molto a cuore l'ambito economico, soprattutto se al momento il lavoro non decolla.

10° Gemelli: i profitti sul lavoro saranno minori rispetto le giornate precedenti, ma ciò sarà dovuto all'ambito festivo che ancora è presente nell'aria. Potreste entrare in conflitto con qualcuno che riuscirà a tenervi testa.

11° Scorpione: la stanchezza non sarà molto clemente con il vostro segno. Le problematiche burocratiche non riusciranno a trovare una risoluzione. Se avrete un po' di tempo per voi stessi riuscirete a riposare un po' prima di qualche sfida di troppo.

12° Pesci: purtroppo non ci saranno guadagni che possano essere considerati invitanti. La fiducia in voi stessi potrebbe essere in calo, per cui dovreste riprendervi al più presto.