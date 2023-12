Il 2023 è terminato. Finalmente, è iniziato un nuovo anno, con tante sorprese tutte da scoprire. L'oroscopo del 1° gennaio 2024 pone l'accento sui buoni propositi dei segni zodiacali. Alcuni di loro punteranno all'amore, mentre altri si prefisseranno obiettivi lavorativi ambiziosi. Per esempio il Sagittario sarà molto autocritico, mentre i Pesci dimostreranno empatia.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del giorno. È presente anche una classifica per enfatizzare il quadro generale.

La classifica del 1° gennaio secondo l'oroscopo quotidiano

Leone (1° posto): non permetterete a niente e nessuno di rovinarvi la prima giornata dell'anno.

Sarete raggianti, determinati e ricchi di buoni propositi. Sarà la vostra grinta a fare la differenza. Avrete un occhio di riguardo per le persone amate.

Capricorno (2° posto): avrete intenzione di mettere al primo posto il lavoro. Organizzerete la settimana nei minimi dettagli, cercando di ricavare anche del tempo per voi stessi. Non vi farete distrarre facilmente.

Ariete (3° posto): sarete molto risoluti nelle scelte che farete. Avrete chiari i vostri obiettivi anche se sarete certi di poterli definire meglio. Ricoprirete il ruolo di leader per gli amici e sarete un punto di riferimento anche per la famiglia.

Pesci (4° posto): dimostrerete grande empatia nei confronti del prossimo. Cercherete di mettervi sempre nei suoi panni e di scendere a compromessi.

Questo vi consentirà di avere un buon approccio sociale.

Vergine (5° posto): mostrerete una predilezione particolare nei confronti del partner. Cercherete di vivere una giornata tranquilla, all'insegna del romanticismo e della compagnia. A volte, farete fatica a esprimere i sentimenti.

Cancro (6° posto): tenderete a prestare poca attenzione ai dettagli.

Vi fiderete del prossimo, senza approfondire le sue parole. Questo potrebbe comportare delle inutili delusioni. Per fortuna, avrete le spalle forti.

Bilancia (7° posto): questa giornata non andrà nel modo desiderato. Purtroppo, dovrete fare i conti con alcune situazioni spiacevoli che vi lasceranno l'amaro in bocca. Inoltre, la sicurezza in voi stessi non sarà poi così stabile.

Sagittario (8° posto): sarete molto severi con la famiglia. Vorrete che le cose vengano fatte in un certo modo. Non sopporterete il disordine e le dimenticanze. Inoltre, non perdonerete facilmente i torti subiti.

Scorpione (9° posto): deciderete di non dare un'altra possibilità alla persona amata. Sarete stanchi di dover tornare sempre sui vostri passi. Darete spazio a nuove avventure, seppure con qualche piccolo rimpianto.

Acquario (10° posto): alcuni legami saranno difficili da rompere. Avvertirete una certa dipendenza da essi, ma saprete di dover prendere la decisione giusta. Una piccola spinta potrebbe aiutarvi a muovere il primo passo.

Gemelli (11° posto): sarete stanchi a causa delle feste natalizie.

Vorrete recuperare le forze in vista della nuova settimana. Vi chiuderete in voi stessi, senza prestare attenzione a nessuno. Gli auguri non saranno graditi.

Toro (12° posto): non farete altro che litigare con la persona amata. I dissapori diventeranno sempre più gravi. Inoltre, tali discussioni desteranno anche l'interesse degli amici e della famiglia. Attenzione a non esagerare.