L'oroscopo relativo all'amore di venerdì 29 dicembre 2023 vede il segno dello Scorpione in prima posizione della classifica, davanti alla Bilancia, sorprendentemente in rialzo, intanto i Pesci saranno particolarmente empatici.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Vergine al top

1° Scorpione: l'affetto e la solidarietà saranno i vostri due strumenti principali per affrontare al meglio l'ambito sentimentale di questa giornata. In famiglia subentrerà un affiatamento a dir poco eccezionale.

Le amicizie vi potrebbero considerare dei punti di riferimento.

2° Bilancia: potrete dare il meglio di voi stessi in amore, soprattutto sul piano della passione. Con il partner troverete nuove parole per esprimervi al meglio senza sforzi. La sintonia può migliorare di ora in ora, approfittatene per stare insieme.

3° Toro: riscoprire le gioie di trascorrere del tempo con la persona amata vi farà considerare delle nuove opzioni future, ad esempio quella di costruire una famiglia. Se invece l'avete già, troverete un consolidamento del rapporto con i figli del tutto nuovo e anche molto originale.

4° Vergine: non ci sarà nulla di più bello che avere le persone che amate accanto. Anche i nuovi incontri che farete in questa giornata saranno inclusi in questa gamma di sentimenti positivi.

Essere felici in questo periodo è molto più spontaneo rispetto al passato.

Discussioni per Sagittario

5° Pesci: sarete molto empatici e comprensivi. Non avrete mai una parola di troppo che rischi di intristire o confondere le persone che vi sono accanto. Sarete in grado di ascoltare il partner per alcune questioni, e di conseguenza acquisterete anche molta più fiducia in voi stessi.

6° Gemelli: l'entusiasmo di coppia tornerà a ravvivare la vostra quotidianità. In particolare perché avrete la possibilità di fare qualche sorpresa o esperienza in cui il partner sarà coinvolto.

7° Sagittario: avrete delle discussioni e delle incomprensioni che comunque non turberanno più di tanto il rapporto di coppia. Fare qualche piccola sorpresa alla famiglia vi aiuterà a ristabilire un buon equilibrio.

8° Leone: l'amore giocherà un ruolo fondamentale per la vostra serenità. Probabilmente il partner vi verrà incontro con buona volontà per superare le divergenze e voi farete altrettanto. Buone notizie arriveranno dalla famiglia.

Tensioni per Cancro

9° Cancro: arriverà qualche piccola tensione in famiglia, specialmente nei rapporti con i figli e i genitori. Le amicizie potrebbero non trovare molto tempo per voi in questo momento, ma non ve ne farete un cruccio significativo. Eviterete di arrabbiarvi con il partner per cose da nulla.

10° Ariete: potreste avere molta tensione in corpo, e non converrà a nessuno farvi arrabbiare in questo momento. Con il partner non riuscirete a dialogare molto, ma dovreste almeno provarci per evitare un totale fallimento.

11° Capricorno: le vicende sentimentali in questa giornata paiono non toccarvi affatto, mentre quelle familiari possono darvi qualche grattacapo da risolvere quanto prima. Non avrete molte amicizie su cui contare in questo momento, la compagnia migliore ora sarà la solitudine.

12° Acquario: prendetevi cura di voi stessi adesso, sarà un atto di amore ben più grande rispetto a quello che possono darvi gli altri. Ora la cosa più importante sarà soddisfare qualche sfizio che volete toglievi da tanto tempo a questa parte.