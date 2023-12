L'oroscopo di gennaio 2024 inerente alla fortuna prevede il Sole nel Capricorno. Per la fortuna in se stavolta avrà un ruolo determinante il pianeta Venere, presente nella costellazione del Sagittario. Questo segno sarà uno dei più fortunati e in grado di spiccare il volo.

L'oroscopo della fortuna: Capricorno attivo

1° Ariete: l'ottimismo sarà l'ingrediente essenziale per un ottimo proseguimento della vostra relazione di stampo amoroso. Grazie alla collaborazione e alla sintonia con il partner, riuscirete a realizzare moltissimi desideri che avete covato a lungo dentro di voi.

Vi sentirete più fortunati che mai a partire dalla seconda metà di gennaio.

2° Sagittario: secondo l'Oroscopo la carica sia emotiva che fisica vi darà tutto ciò di cui necessitate per poter spiccare il volo e free tutto ciò che potete per soddisfare le vostre ambizioni. Gran parte di queste potranno trovare la luce entro la fine del mese. Finalmente potrete anche dedicarvi moltissimo a qualche progetto personale senza troppe distrazioni.

3° Capricorno: farete molte cose assieme e sembrerete delle vere e proprie macchine che non conosceranno né stanchezza né sconfitta. Darete il massimo nei vostri impegni e dimostrerete ancora una volta di saper concludere un mese ricco di guadagni, di eventi che vi porteranno in alto e a un consolidamento della comunicazione all'interno del contesto di lavoro.

4° Leone: finalmente scoprirete qualche sfida che potrebbe realmente mettervi alla prova e che allo stesso tempo potrebbe farvi sorprendentemente divertire. La fortuna potrebbe essere uno strumento molto utile per il perseguimento di alcuni obiettivi molto particolari e difficili. Vi sentirete dei campioni nella comunicazione, soprattutto negli ultimi giorni.

Fortuna altalenante per Pesci

5° Toro: ripartirete alla carica sul piano professionale grazie ad una straordinaria voglia di imparare e di fare esperienza. Non accetterete compromessi che potrebbero essere controproducenti per i vostri profitti pecuniari, e farete bene. Con la squadra di lavoro si rinnoverà il clima di fiducia reciproca che vi hanno sempre animati.

Continuerete su questa strada.

6° Vergine: le novità che si presenteranno nel corso del mese di gennaio saranno molto redditizie per i vostri guadagni. Ora avrete la possibilità di utilizzare la fortuna al meglio con il semplice scopo di veder fruttare la vostra carriera con il minimo dello sforzo. Non ci saranno avversità oppure ostacoli che subentreranno nella collaborazione con i colleghi.

7° Scorpione: le energie saranno ottime per poter portare avanti le faccende di stampo lavorativo. Avrete qualche piccola difficoltà con una mansione su cui ancora dovreste far pratica, ma nel complesso potreste farcela anche per qualche sfida un po' più faticosa. La fine di questo periodo segnerà una svolta molto piacevole.

8° Pesci: la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte soltanto quando più le conviene. Starà a voi dare il meglio di voi stessi per superare tutte le prove che questo mese di gennaio vi metterà davanti. Le sfide saranno alquanto difficili, ma non escluderete la possibilità di passarle tutte con discreto successo. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche piccolo calo delle finanze, ma nulla di troppo gravoso.

Gemelli creativo

9° Gemelli: stimolare la vostra creatività in questo periodo potrebbe essere difficile, ma per voi certamente non sarà impossibile. Con quella a portata di mano, saprete come gestire al meglio la mancanza di una fortuna solida sia nel lavoro sia nelle sfide di carattere personale.

Dovrete fare qualche piccolo sacrificio a fronte di spese che certamente non saranno molto leggere.

10° Cancro: l'oroscopo ha un suggerimento molto speciale per voi, ovvero quello di non eccedere con le spese. Questo mese di gennaio potrebbe portarvi una mole di lavoro molto significativa che vi indurrà sotto stress, per cui ulteriori pensieri ora potreste non permetterveli. Nella squadra di lavoro non ci saranno novità o comunque una sintonia di squadra molto forte.

11° Bilancia: avrete qualche momento di conflittualità con i colleghi sul lavoro e una propensione molto negativa verso le faccende di lavoro. In poche parole, avrete una stanchezza tale da poter non essere in grado sempre di portare a termine i compiti che vi verranno assegnati.

Lo sforzo di volontà sarà necessario per il raggiungimento delle proprie ambizioni. Gli affari caleranno drasticamente.

12° Acquario: non darete nulla per scontato in questo mese, anzi. Svilupperete delle mosse di emergenza contro le sfide troppo grandi da risolvere con la semplice modalità quotidiana. Avrete qualche piccola sorpresa di tanto in tanto che vi daranno molto su cui riflettere. Il lavoro sarà molto noioso e ripetitivo, per alcuni invece potrebbe avere dei cali piuttosto importanti.