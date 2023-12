L'oroscopo dell'amore di lunedì 4 dicembre 2023 vedrà il segno del Cancro in testa alla classifica, seguito a ruota da un altro segno di acqua, ovvero lo Scorpione.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno, di lunedì: incontri per Pesci

1° Cancro: l'armonia sarà una delle caratteristiche principali di questa giornata di lunedì. Sentirete un'atmosfera molto romantica con il partner. Ci saranno delle evoluzioni anche dal punto di vista mentale, di conseguenza sarete anche più responsabili.

2° Scorpione: il rialzo nella classica di lunedì sarà dovuto principalmente alla dinamica di coppia sempre più affiatata e creativa, soprattutto sul piano passionale.

Sarete in grado di venire a patti con un progetto che intenderete condividere e sviluppare insieme.

3° Pesci: avrete degli incontri che vi faranno uscire letteralmente dal cono d'ombra che vi ha accompagnato a lungo per far spazio a una relazione amorosa molto tenera e sincera. In famiglia raggiungerete una serenità senza eguali.

4° Toro: avrete una sorpresa per il partner che potrebbe portarvi alla felicità di entrambe le parti. L'ambito familiare ora si colorerà di iniziative e avventure volte a rafforzare il dialogo e il legame che già vi unisce.

Notizie ottime per Capricorno

5° Capricorno: arriveranno delle notizie ottimali sul piano sentimentale, soprattutto se avrete a cuore il benessere e la stabilità della vostra storia d'amore.

Farete moltissime amicizie inaspettate che vi riempiranno di gioia e di aspettativa. Non avrete mai modo di entrare in conflitto con qualcuno, anche se se ne presenteranno i presupposti.

6° Gemelli: nella coppia non ci saranno punti divergenti che possano essere motivo di scontro fra le due parti. Anzi, arriverete a punti di accordo decisamente inaspettati.

Secondo quanto riportato dall'Oroscopo della giornata di lunedì le amicizie saranno sempre più importanti per voi.

7° Vergine: avrete sicuramente a cuore gli interessi della famiglia, ma allo stesso tempo nutrirete dei dubbi sul piano sentimentale. Con le amicizie ci saranno dei momenti di forte spensieratezza e di divertimento che non dimenticherete facilmente.

Sarete felici di condividere qualche idea per la serata.

8° Acquario: avrete la possibilità di fare qualche amicizia nuova che vi faccia distrarre dalla vostra vita quotidiana. Le perplessità in amore saranno sempre più forti, ma conterete moltissimo sulla comunicazione e sulla voglia di condivisione.

Ariete in calo

9° Ariete: la passione ora sarà ai minimi livelli, ma neanche la comunicazione potrebbe portarvi delle soddisfazioni rilevanti. Non riuscirete ad arrivare a qualche compromesso in famiglia, ma in serata le tensioni eventualmente si appianeranno in modo significativo.

10° Leone: avrete una situazione abbastanza conflittuale in famiglia che vi farà avvertire l'esigenza di stare per conto vostro.

Prendervi più cura di voi e anche delle vostre personali amicizie vi darà modo di cambiare aria. Avrete anche la possibilità di fare degli incontri, anche se non costituiranno nulla di importante.

11° Bilancia: pensare di più a voi stessi sarà una prerogativa molto gettonata per il vostro segno dello zodiaco in questo periodo. Questa giornata in famiglia potrebbe darvi qualche piccola noia. Il partner ora come ora non vi darà situazioni positive particolari.

12° Sagittario: le vostre esigenze personali verranno prima di qualsiasi cosa. Nella vostra storia d'amore ci saranno delle incrinature che potrebbero trasformarsi in separazioni. Ora avrete in mente soltanto i vostri obiettivi.