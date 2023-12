L'oroscopo della giornata di lunedì 4 dicembre prevede un Nettuno di grande aiuto per i nativi Scorpione, soprattutto al lavoro, mentre Vergine potrà contare su un cielo equilibrato. Capricorno sarà più aperto al dialogo con il partner, mentre i nativi Pesci potrebbero ricevere nuove opportunità lavorative. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 4 dicembre.

Previsioni segno per segno

Ariete: inizierete la settimana con un cielo non propriamente dalla vostra parte. Il rapporto con il partner non sarà estremamente affiatato, anche se ci state mettendo un certo impegno per recuperare.

Sul fronte professionale Mercurio in quadratura vi metterà in difficoltà. Attenzione dunque alle scelte che prenderete per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi darà una mano a gestire la vostra relazione di coppia. Inizierete la settimana con il piede giusto, ciò nonostante l'ombra di Venere in opposizione inizierà a farsi sentire. Sul fronte professionale avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni grazie a Mercurio favorevole, raggiungendo spesso buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Sul fronte professionale non sarà un periodo particolarmente produttivo e proficuo, tant'è che alcuni progetti andranno ridimensionati.

In amore potrete contare su Venere in trigono, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe causare delle incomprensioni. Voto - 7️⃣

Cancro: da un po’ di tempo questo cielo non è dalla vostra parte. Anche se le cose stanno per cambiare, in questo periodo prendetevi più cura di voi stessi, ritrovando la giusta direzione.

In ambito lavorativo sarà un periodo più leggero per voi. Di contro Mercurio sarà in opposizione. Se avete in mente nuovi piani per il futuro, attenzione alle scelte che farete. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un bell'inizio di settimana per voi nativi del segno, nonostante la Luna lascerà il vostro cielo. Venere sarà ancora favorevole per un po’, dunque approfittate di questo periodo per costruire un legame forte con il partner.

In ambito lavorativo sarà un periodo pieno di impegni. Marte porterà buone energie e sarete in grado di reagire bene alla mole di progetti da portare a termine. Cercate solo di non avere ambizioni troppo alte. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di lunedì. La Luna sarà in congiunzione al vostro segno e porterà una bella intesa sulla vostra relazione di coppia. Se siete single sarete mossi da buoni sentimenti, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo le energie non saranno molte a causa di Marte, ma con le giuste idee, potrete mettere insieme interessanti progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di lunedì che vedrà una splendida Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale.

Avrete ancora buone opportunità per portare un po’ di romanticismo in più nella vostra storia d'amore, o per dare vita a nuovi legami se siete single. In campo professionale Mercurio potrebbe rallentarvi ma con Marte a favore avrete buone energie per cercare di sviluppare i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in crescita e sempre più fiorente per voi nativi del segno. Questo cielo si muoverà a vostro favore con il periodo in arrivo che sarà davvero interessante per la vostra vita amorosa. In ambito lavorativo Nettuno vi darà una mano, portando risorse a sufficienza per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

La Luna in quadratura potrebbe portare qualche incertezza tra voi e il partner. Non sarà un periodo particolarmente lungo, ciò nonostante attenzione a non rovinare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Marte in congiunzione porterà buone energie da investire sui vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete più aperti nei confronti del partner secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La Luna in trigono porterà un'intesa migliore, nonostante Venere contraria, segno che forse qualcosa sta per cambiare. In ambito professionale avrete le idee chiare in questo periodo grazie a Mercurio. Nettuno e Giove porteranno risorse e un pizzico di fortuna.

Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì positiva per voi nativi del segno grazie a Venere in trigono. Il pianeta dell'amore però non sarà sempre dalla vostra parte, per cui, per costruire un bel rapporto insieme al partner, dovrete essere in grado anche di superare i momenti di difficoltà. Nel lavoro sarà una giornata tutto sommato discreta e produttiva per voi, con risultati a volte degni di nota. Voto - 8️⃣

Pesci: con stelle come Mercurio, Giove e Nettuno dalla vostra parte, avrete interessanti opportunità di crescita dal punto di vista professionale, che andranno sfruttate a fondo. In amore la Luna in opposizione sarà un pessimo cliente per voi. Sarà un periodo di incertezze con il partner, solo insieme potrete risolvere. Voto - 7️⃣