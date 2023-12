Il giorno di Natale, lunedì 25 dicembre 2023, l'oroscopo dell'amore prevede il segno del Leone e il segno della Bilancia esattamente agli antipodi.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di Natale, segno per segno: atmosfera magica per Leone

1° Leone: l'atmosfera magica del Natale potrebbe essere un incentivo dirompente alla sintonia di coppia, soprattutto se la vostra relazione è ormai datata. Avrete la possibilità di fare incontri molto interessanti e che potrebbero regalarvi una amicizia molto promettente.

2° Ariete: secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete una vivacità fuori dall'ordinario grazie ad una conquista molto importante per voi. Darete una atmosfera senza precedenti nei confronti della famiglia e degli altri che vi circondano. La serata sarà molto passionale e libera da pensieri negativi.

3° Gemelli: l'entusiasmo tipico della giornata di Natale si rifletterà in tutte le cose che farete, a cominciare dalla collaborazione in famiglia agli scambi di buoni sentimenti. In ambito di coppia potrebbe esserci una opportunità per rivitalizzare la vostra storia d'amore con qualche idea davvero originale.

4° Scorpione: le festività per voi in questa giornata saranno pregne di incontri ma soprattutto di riconciliazioni molto importanti nella vostra vita.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo del Natale, avrete una espansività che potrebbe attrarre qualcuno di decisamente interessante.

Cancro romantico

5° Sagittario: avrete una giornata di romanticismo che non conoscerà repliche. Questo Natale sarà interamente dedicato all'amore, alla passione, ai sentimenti anche familiari.

Insomma, questa giornata sarà densa di atmosfera a dir poco magica, e voi vi sentirete come se foste al settimo cielo.

6° Pesci: a prescindere dagli alti e bassi che avrete nel corso della giornata, farete di tutto per potervi divertire e far divertire gli altri. Questo sarà un gesto meraviglioso e importante che vi porterà anche a empatizzare maggiormente con coloro che vi circondano.

La serata sarà inaspettatamente tranquilla.

7° Toro: ritornare al passato e ai ricordi dell'infanzia e della giovinezza. Sarà questo il perno su cui ruoterà la vostra giornata di Natale 2023. Le questioni amorose ritorneranno sorprendentemente in primo piano, a dispetto di qualche decisione molto più fredda presa nelle giornate precedenti.

8° Cancro: vivere questo Natale all'insegna del romanticismo non farà esattamente per voi. Vorreste invece trasformare questa festa in qualcosa di più conviviale e aperto, nulla a che vedere con la tipica intimità di questa giornata. Secondo l'oroscopo, avrete in tasca un piccolo accorgimento per divertirvi in serenità.

Vergine sottotono

9° Capricorno: eviterete di strafare nel corso di questa giornata, specialmente se vorreste un Natale molto più sobrio e senza troppe originalità.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo, sceglierete di lasciarvi andare a conversazioni molto importanti e filosofiche.

10° Vergine: avrete qualche momento sottotono, a dispetto di una festività che prevede l'allegria e l'entusiasmo collettivo. Sicuramente però sarete in grado di emergere sul piano prettamente amicale. Nella vita di coppia ci saranno pochissime interazioni, e quasi nessuna di stampo romantico.

11° Acquario: avrete poca voglia di comunicare, soprattutto in famiglia. Non avrete molto l'aria di festeggiare con la persona amata, piuttosto sarete in vena di trascorrere questa giornata in modo molto più semplice e veloce. I fronzoli ora non faranno per voi.

12° Bilancia: l'ambito amoroso potrebbe spingevi a non godere appieno dell'atmosfera natalizia, dal momento che ci saranno atteggiamenti freddi e non sempre entusiasti nella coppia. In famiglia invece le cose andranno decisamente meglio, secondo quanto riportato dall'oroscopo.