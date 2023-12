L'oroscopo del fine settimana della Vigilia di Natale, 23 e 24 dicembre 2023 prevede una posizione di rilievo per i nati sotto il segno dei Pesci. Per lo Scorpione ci saranno novità in amore.

A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo: intesa di coppia per Cancro

1° Pesci: questo sarà un weekend che celebrerà degnamente il Natale sul piano amoroso. Avvertirete una certa felicità nell'aria grazie ad un buon proposito del partner che vorrebbe organizzare qualcosa con voi. In famiglia l'atmosfera natalizia sarà palpabile, vi sentirete inaspettatamente al settimo cielo.

2° Scorpione: le novità in amore vi porteranno ad avere delle sorprese originali, oltre che allegre. L'atmosfera di festività vi aiuterà a scacciare molte delle negatività che molto probabilmente la vostra vita di coppia ha accumulato nel corso di alcune giornate del mese. I regali, anche emozionali, non si faranno attendere.

3° Capricorno: l'esigenza di vivere appieno questi giorni con la famiglia andrà di pari passo alla sintonia che sarà di casa al cento per cento. Secondo l'Oroscopo, sarete soprattutto molto affiatati con il partner, il quale probabilmente avrà in serbo per voi uno dei regali più belli che abbiate mai ricevuto.

4° Cancro: il partner saprà come rendervi felici in questo fine settimana.

Avrete la possibilità di instaurare finalmente un dialogo e una comprensione con i figli che sicuramente andrà di pari passo all'atmosfera natalizia in corso. Gli incontri saranno potenzialmente produttivi per i single.

Acquario eccellente

5° Acquario: avrete un carica emotiva alle stelle. Amate moltissimo il Natale, dunque queste due giornate saranno il più possibile allegre, ricche di entusiasmo in famiglia e anche decisamente passionali con la persona amata.

Nella giornata di domenica in particolare farete una sorpresa per tutti coloro che vi circondano.

6° Ariete: avrete ancora qualche piccolo dettaglio da definire per poter avere successo con la persona amata. Scoprirete anche qualche amicizia all'interno della cerchia familiare che in un primo momento non avevate considerato tale.

Sarete dei veri e propri campioni nella comunicazione e nell'organizzazione di qualcosa di estremamente divertente.

7° Gemelli: avrete tutto l'amore e la serenità che avete desiderato e grazie a ciò potreste vivere due serate molto emozionanti e ricche di confronti positivi sia con la famiglia che con il partner. Avrete qualche nota nostalgica proveniente da una canzone o da un semplice dolce, ma ciò non riuscirà a rovinarvi la festa.

8° Toro: la coppia sarà cordiale e priva di incomprensioni, ma nulla di più. Nella famiglia invece troverete una possibilità più ampia di creare dei legami solidi. Avrete qualche dubbio su una amicizia che però sarà presto dissolto.

Vergine sottotono

9° Bilancia: arriverà qualche delusione, purtroppo.

Non avrete molta voglia di impegnarvi in amore in questo momento, per cui essere soli potrebbe essere un modo per approfondire la vostra vita interiore. Le amicizie ci saranno sempre e comunque.

10° Leone: avrete in mente di trascorrere il periodo all'insegna del relax, per cui non sempre accetterere di fare qualcosa per ravvivare l'atmosfera all'interno della famiglia. Nella vostra relazione amorosa sarà molto difficile trovare un compromesso che vada bene per entrambe le parti.

11° Vergine: sarete abbastanza sottotono, molto probabilmente a causa di qualche problema a livello amoroso oppure prettamente emozionale. Nell'intesa di coppia infatti mancheranno alcuni tasselli molto importanti per proseguire la vostra storia d'amore.

12° Sagittario: isolarviper qualche momento vi farà bene rispetto ad una atmosfera che molto probabilmente non sentirete come vostra. Le festività potrebbero essere dure da digerire in questo periodo, soprattutto se avete i presupposti per una eventuale fine della vostra storia d'amore.