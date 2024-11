L'oroscopo del weekend 23 e 24 novembre, relativo all'amore e ai sentimenti, si presenta positivo anche per lo Scorpione, che riceve "5 cuori" dalle stelle. Il massimo punteggio lo conquista il Gemelli, mentre l'Ariete si posiziona all'ultimo posto in classifica.

I peggiori secondo le stelle

Ariete: ❤❤. Questo fine settimana sarà scarno di energia. Non avrete tempo e voglia di pensare a nessuno, figuriamoci al partner o ai familiari. Le prossime 48 ore si preannunciano all’insegna del turbamento interiore e della sonnolenza. Dovreste farvi forza e al contempo cercare di riposare.

Delegate o rinviate ogni progetto domestico, come pulizie, cucina o riordino generale. I single hanno il cuore 'ko', a causa di una cocente delusione.

Toro: ❤❤❤. Nonostante le limitazioni e le difficoltà che state attraversando, scoprirete come sfruttare al meglio il vostro weekend in compagnia della persona del cuore. Immaginazione e creatività saranno le vostre armi vincenti per rendere speciale la relazione che sembra attraversare una crisi nera. Evitate di discutere per ogni sciocchezzuola. I cuori solitari non se la sentiranno di uscire e parlare con potenziali partner.

Sagittario: ❤❤❤. Le vostre capacità comunicative non saranno al massimo e questo rischierà di rovinare dei rapporti. Potreste finire per trascorrere 48 ore a cercare di risolvere eventuali tensioni o incomprensioni nelle relazioni o in famiglia.

Le situazioni personali prenderanno una piega sfavorevole, mentre il lato economico potrebbe continuare a essere fonte di preoccupazione. Preparatevi ad affrontare qualche difficoltà, ma non perdete la calma: uniti si vince. Dedicate del tempo alla famiglia, trascorrendo momenti preziosi con figli o genitori. Costruire ricordi significativi vi arricchirà e vi aiuterà a trovare un senso di equilibrio.

Capricorno: ❤❤❤. Il sabato sarà caratterizzato da numerosi impegni, tra lavoro e responsabilità familiari. Alcune questioni lasciate in sospeso richiederanno la vostra attenzione, rischiando di trascurare il partner. La sera preferirete starvene da soli. A quanto pare siete in crisi sentimentale. Domenica sarà una giornata rischiosa, in cui sarà alto il pericolo di litigare.

Non lasciate che le preoccupazioni vi sovrastino: concentratevi su ciò che conta davvero e lasciate andare il superfluo.

I segni con un weekend niente male

Cancro: ❤❤❤❤. Siete pieni di idee e determinati a non lasciarvi abbattere dalle difficoltà. In queste 48 ore il vostro carisma sarà evidente, diventando una fonte di ispirazione per chi vi circonda. Vi sentirete chiamati ad aiutare chi è in difficoltà, dimostrando ancora una volta la vostra generosità e forza d’animo. Conquisterete la persona del vostro cuore, se siete single. Se siete in coppia, saprete sorprendere e farvi sorprendere. L'amore è una conquista quotidiana, e voi lo sapete piuttosto bene. Questo weekend, però, potrebbe portarvi un po' di scompiglio familiari, con decisioni importanti da prendere.

Vi troverete a riflettere su un possibile cambiamento di vita: ascoltate il vostro cuore.

Leone: ❤❤❤❤. Sarà un sabato dedicato ai sentimenti, con l’amore al centro della scena. Se negli ultimi giorni avete trascurato il partner, è il momento di rimediare, riscoprendo la passione e rafforzando il legame. Le coppie innamorate troveranno nuova complicità, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti grazie anche ai social o a delle uscite fra amici. Domenica, invece, sarà il giorno ideale per rilassarsi e godere della quiete.

Vergine: ❤❤❤❤. Un weekend ricco di impegni e di entusiasmo. Potreste approfittare di queste giornate per fare acquisti, magari per iniziare a preparare i regali di Natale o per procurarvi qualcosa di utile.

Fare una lista vi aiuterà a evitare spese superflue e a concentrarvi su ciò che conta davvero. Vi prenderete cura di voi stessi, magari con qualche trattamento fai da te, come una maschera di bellezza o una sessione di relax. La domenica sarà all’insegna del buonumore: vi sveglierete tardi, con un gran sorriso sulle labbra e tanta voglia di partire alla conquista dell'anima gemella. Chi è impegnato, potrebbe riscontrare piccoli disappunti o ritardi: attenzione.

Acquario: ❤❤❤❤. Affrontate il weekend con determinazione, sfruttando il sabato per portare a termine progetti d'amore o per chiudere con il passato doloroso. Ritroverete il buonumore e la fiducia in voi stessi, aiutati da momenti di relax e piccole gioie, come una pizza gustata in compagnia del partner o una serata rilassante in famiglia.

Domenica sarà il momento di ricaricare le batterie, lasciandovi alle spalle ansie e preoccupazioni. Riceverete chiamate o messaggi importanti: tenetevi pronti per una sorpresa.

I segni migliori in questo fine settimana

Pesci: ❤❤❤❤❤. Il weekend vi permetterà di lasciarvi alle spalle lo stress della settimana. Ricordate che i problemi familiari devono essere affrontati con discrezione: non permettete a estranei di intromettersi in questioni personali e di coppia. Dedicatevi alla vostra relazione, se ne avete una. Farete faville sotto le coperte, perché le stelle favoriscono la passione. Concedetevi del tempo per cucinare qualcosa di speciale per chi amate, magari sperimentando nuove ricette. Ci saranno momenti dolci per le coppie e piacevoli sorprese per chi è single.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Questo weekend sarà l’occasione per riscoprire l’amore e la passione. Se vi siete sentiti trascurati o distanti, ora potrete riavvicinarvi al partner e ritrovare l’intesa. Per chi è single, queste giornate potrebbero portare nuove conoscenze o momenti di serenità dedicati a sé stessi. Approfittate del fine settimana per pianificare le prossime giornate: organizzatevi in anticipo ed evitate l’improvvisazione. Un po’ di sano shopping o i primi preparativi per le festività vi aiuteranno a ritrovare il buonumore e a gestire meglio le vostre priorità all'interno delle mura domestiche.

Scorpione: ❤❤❤❤❤. Il fine settimana sarà positivo e carico di emozioni. In famiglia regnerà un’atmosfera serena, con momenti di armonia che vi scalderanno il cuore.

Risate, sorprese e notizie inaspettate renderanno tutto ancora più speciale: c’è la possibilità che un grande cambiamento positivo sia all’orizzonte. Dedicatevi alle vostre passioni, magari sperimentando la cucina di coppia o provando dei nuovi locali. L’amore andrà a gonfie vele, regalandovi momenti intensi e pieni di complicità.

Gemelli: ❤❤❤❤❤❤. Finalmente il momento che aspettavate con ansia arriverà in questo promettente fine settimana, segnando la fine di recenti difficoltà amorose. La tranquillità tornerà all'interno della vostra abitazione e con essa una maggiore sicurezza interiore. Approfittate di queste giornate per esplorare nuove opportunità, se siete single, perché le alternative non vi mancheranno e potrebbero migliorare la vostra vita sentimentale. Lasciate da parte i dubbi e ignorate chi vi scoraggia: avete tutto ciò che serve per superare le sfide e costruire qualcosa di positivo.