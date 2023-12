L'oroscopo della giornata di sabato 23 dicembre prevede un Mercurio retrogrado tornare nel segno del Sagittario, che aiuterà il segno di fuoco a gestire meglio le proprie mansioni, mentre Leone farà fatica a entrare in sintonia con il partner, causando delle divergenze. Gemelli sarà sotto pressione in campo professionale, mentre Giove e Saturno aiuteranno i nativi Pesci.

Previsioni oroscopo sabato 23 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata di sabato stabile dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non vi darà particolari noie con il partner, e sarà possibile godere di una relazione abbastanza piacevole.

Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio in trigono potrebbe rivelarsi fondamentale per portare a termine alcune mansioni prima di Natale. Voto - 8️⃣

Toro: una bella Luna in congiunzione vi permetterà di iniziare bene il fine settimana secondo l'Oroscopo. Il pianeta Venere sarà ancora in disaccordo con voi, ciò nonostante qualcosa potrebbe finalmente iniziare a muoversi a vostro favore. Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante, se avete una visione chiara dei vostri progetti, non dovrete preoccuparvi. Continuate per la vostra strada. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali in calo dal punto di vista professionale. L'arrivo di Mercurio in Sagittario potrebbe destabilizzarvi ulteriormente e mettervi sotto pressione.

Alcuni progetti potrebbero prendere una direzione diversa da quella che avevate previsto, e sarà necessario risolvere le cose. In amore il vostro rapporto sarà tutto sommato discreto, con piccoli momenti di complicità. Voto - 6️⃣

Cancro: inizierete molto bene questo fine settimana grazie a un cielo migliore nei vostri confronti.

In amore la Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di godere di una relazione piacevole e appagante. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più negativo. Riuscirete ad avere una visione più chiara dei vostri progetti. Lentamente, riuscirete a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale in alto mare a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

La buona notizia è che Mercurio tornerà ad agire a vostro favore. Tra voi e il partner ci saranno molte cose da risolvere, ciò nonostante avrete la maturità di evitare ulteriori guai. Nel lavoro alcuni progetti andranno molto bene. Altri potrebbero richiedere un po’ di tempo e pazienza. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un sabato eccellente in ambito amoroso. Single oppure no, potrebbe essere il periodo giusto per mettere al centro la vostra vita sentimentale e godere della presenza della vostra fiamma. In ambito lavorativo cercherete di fare del vostro meglio, ma con Mercurio in quadratura dovrete considerare eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale migliore per voi nativi del segno.

La Luna non vi darà più fastidio per il momento, lasciando spazio a Venere e Mercurio in buon aspetto. Single oppure no, sarà possibile dare vita a un rapporto più movimentato, romantico e maturo. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire molto bene le vostre mansioni, e grazie a Marte avrete energie a sufficienza per ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo altalenante in campo sentimentale a causa della Luna in opposizione. Venere sarà in posizione favorevole, ciò nonostante dovrete fare attenzione a non causare inutili incomprensioni che possono provocare dispiaceri. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora nelle giuste condizioni per riuscire a mettere insieme buoni progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi darà quella spinta utile per gestire in modo ottimale i vostri progetti professionali. Sarà possibile finalmente mettere insieme progetti di più ampio respiro, e raggiungere importanti soddisfazioni. In amore godrete di buoni influssi astrali. Presto, il vostro rapporto con il partner si rivelerà davvero unito. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale migliore grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Toro. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole complicità, e con amore e impegno verso il partner riuscirete a godere di un bel rapporto. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarà ancora possibile svolgere al meglio le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Acquario: l'astro argenteo sarà nuovamente in cattivo aspetto secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Anche Venere continuerà il suo transito sfavorevole nei vostri confronti, impedendovi di vivere una relazione stabile. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza attenti in quel che fate. Sarà possibile mettere a segno discreti risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà Marte e Mercurio in quadratura questo sabato. Per fortuna, Giove e Saturno saranno dalla vostra parte, e vi daranno una mano a gestire bene le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale godrete del sostegno della Luna e di Venere per vivere una relazione affiatata e appagante, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣