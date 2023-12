L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 dicembre 2023 è pronto a rivelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In questa sede saranno presi in considerazione i primi sei segni dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A togliere dubbi, curiosità o qualsiasi altra cosa, oltre alle analisi astrologiche, c'è la classifica e le pagelle segno per segno. Prima di iniziare con le previsioni zodiacali da lunedì a domenica però, ci preme dare un anticipo sui transiti della Luna nei segni interessati.

Luna nei segni: transiti della settimana

La prossima settimana sarà caratterizzata da quattro tappe significative legate ai transiti lunari. Il lunedì 11 dicembre alle ore 12:11, la Luna entrerà nel segno del Sagittario, dando inizio a un tour settimanale emozionante all'interno di un segno di Fuoco. Il secondo stop avverrà il mercoledì 13 dicembre alle ore 16:32, quando la Luna passerà nel segno del Capricorno. Il terzo stop si verificherà il venerdì 15 dicembre alle ore 18:56, con il passaggio della Luna nel segno dell'Acquario. Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della Luna nel segno dei Pesci, previsto per la domenica 17 dicembre. Sarà un periodo interessante da osservare e può portare diverse influenze e opportunità a seconda dei segni zodiacali coinvolti.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Inizierete la settimana all'insegna di un sottotono generale, poi vi riprenderete piano piano. In amore, dopo aver affrontato diverse difficoltà, riuscirete a ricostruire un rapporto che vi sta a cuore. È il momento di nuove idee e nuovi progetti, quindi cercate di fare le scelte giuste fin da ora: le cose non potrebbero andare meglio di così!

Durante questo periodo, non solo sarete felici, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere momenti con le persone a cui tenete. Questa emozione vi farà capire che avete bisogno di calore e affetto. La comprensione profonda sarà alla base del legame affettivo, desiderando vivere l'amore in piena sincerità. Se siete single, le stelle illumineranno la strada e presto potreste ottenere tutto ciò che desiderate.

Irradierete energia da ogni poro, rendendovi molto attraenti agli occhi degli altri. Con la giusta dose di ottimismo, vedrete le opportunità che vi si presentano sotto una luce diversa. Nel lavoro, il vostro carisma vi permetterà di stringere nuove alleanze: nell'aria si avverte già il profumo di affari promettenti.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ giovedì 14 e sabato 16;

★★★★ mercoledì 13, venerdì 15 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 dicembre;

★★ martedì 12 dicembre.

♉ Toro: voto 6. Periodo abbastanza in linea con la sufficiente positività. Ovviamente togliendo fuori il solo weekend che non si prevede troppo favorevole. Per i sentimenti, potrete affrontare gran parte della settimana con una sufficiente carica di ottimismo.

Nonostante vi troviate in un momento delicato della vostra relazione, la fortuna sarà parzialmente dalla vostra: il destino potrebbe riservarvi un'occasione davvero imperdibile nei prossimi giorni: occhio! In generale, il cielo vi vedrà in una condizione di attesa, talvolta favorita dall'ottimismo. Se unirete questa attitudine alla volontà di migliorare la vostra relazione amorosa, sicuramente raggiungerete traguardi soddisfacenti. Se siete single, il periodo sarà caratterizzato in parte dalla razionalità. Sentirete l'esigenza di fare chiarezza su alcune situazioni che desiderate migliorare e potreste anche mettervi all'opera per fare la differenza. La vostra attitudine alla positività vi sorprenderà piacevolmente.

Nel lavoro, vi attendono numerosi impegni, più di quanto temete, ma sarete in grado di portarli tutti a termine.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ martedì 12 e giovedì 14;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 dicembre;

★★ domenica 17 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. I prossimi sette giorni saranno nella media, ma tre giornate potrebbero riservare belle sorprese che non ci è dato sapere. In altri casi invece, una sensazione di routine vi circonderà: non lasciatevi scoraggiare, anzi, approfittate delle opportunità che si presenteranno grazie all'arrivo della Luna nel segno dell'Acquario. Questo transito porterà con sé un'energia intensa e potente, che potrete canalizzare in modo positivo.

Evitate di disperdere le forze in cose insignificanti ma concentratevi su ciò che conta veramente. Nel lavoro, il consiglio è di agire con diplomazia, anche se potete vantare già una grinta e una determinazione eccezionali. Il carattere che avete vi porterà lontano, ma ricordate che la diplomazia può aprire porte e creare alleanze preziose. Per quanto riguarda l'amore, è giunto il momento di non trattenere più i sentimenti che provate per una persona. Lasciate che l'intensità del vostro cuore si manifesti pienamente. Questo garantirà una settimana scintillante e piena di emozioni. Mantenete uno stile di vita sano, dedicando tempo all'esercizio fisico.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno sabato 16 dicembre;

sabato 16 dicembre; ★★★★★ venerdì 15 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★ martedì 12 dicembre;

★★ mercoledì 13 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Settimana caratterizzata da probabili difficoltà a livello economico. Quindi, si prospetta per diversi di voi un periodo di alti e bassi, purtroppo. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà importante mostrare generosità e altruismo verso la persona amata, che sembra attraversare una fase di instabilità e impulsività. Metterete tutto il vostro impegno nel sollevare l'umore di coloro che amate o che vi sono vicini. In questa giornata, gli astri suggeriscono di non concentrarsi sul peggio, ma di cercare di adottare un punto di vista più ottimistico.

Siate convinti e risoluti nel tentativo di affrontare e risolvere eventuali problemi di cuore. Se siete single, un confronto acceso con gli altri vi permetterà di approfondire la conoscenza di voi stessi. Potreste sentirvi inizialmente scossi e turbati, ma col passare delle ore capirete che ne sarà valsa davvero la pena. In alcune questioni, sarete più sicuri delle vostre azioni. Nel lavoro, evitate di essere testardi, soprattutto se le situazioni da affrontare sembreranno insormontabili.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 11 dicembre;

★★★★ martedì 12, sabato 16 e domenica 17;

★★★ mercoledì 13 e giovedì 14;

★★ venerdì 15 dicembre.

♌ Leone: voto 7. L'oroscopo della settimana prevede che i prossimi sette giorni saranno caratterizzati da abilità e astuzia da parte vostra: sarete ammirati per qualche particolare capacità, apparirete eleganti e di bella presenza.

Gli affari di cuore e le questioni simili potrebbero incontrare pochissimi ostacoli ed eventuali fluttuazioni astrali negative saranno facilmente azzerabili con solo pensiero positivo. Le giornate di venerdì e sabato a tratti sembreranno rallentare il percorso, ostacolando la realizzazione degli obiettivi. Nel lavoro prestate attenzione alle normali relazioni tra colleghi. Se avete una mansione che richiede una fitta rete di contatti, è importante mantenere buoni rapporti e collaborare con gli altri. Per quanto riguarda l'amore, il cielo sembra favorevole. Potreste andare incontro piccole belle emozioni, comunicando in sincerità con la persona amata. Siate pronti ad affrontare ogni difficoltà, con fiducia.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 12 dicembre;

martedì 12 dicembre; ★★★★★ lunedì 11 e mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14 e domenica 17;

★★★ venerdì 15 dicembre;

★★ sabato 16 dicembre.

♍ Vergine: voto 7. L'oroscopo per la settimana prossima invita ad abbracciare l'intraprendenza, sia nell'amore che nelle attività lavorative. Se avete appena conosciuto qualcuno o state iniziando una nuova relazione, sappiate gran parte del periodo vi sarà favorevole. Gli astri saranno abbastanza dalla vostra parte e vi incoraggiano a seguire il vostro cuore. Vivrete emozioni uniche, sentirete vibrazioni capaci di riaccendere la passione. Questo può portare pace interiore a qualcuno e pensieri positivi per una vita futura ad altri.

Se poi la solita routine vi rendesse insofferenti, date sfogo alla fantasia e fate qualcosa desiderata da tempo. Ricordate: volere è potere. Nel lavoro, l'attività può diventare vantaggiosa nel tempo e portare a piccoli riconoscimenti. Siate diligenti e perseveranti nelle vostre azioni. Con impegno e dedizione, potrete ottenere risultati positivi e raggiungere i vostri obiettivi professionali. Prendete questa settimana come un'opportunità per seguire il vostro istinto. Siate aperti alle possibilità.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 14 dicembre;

giovedì 14 dicembre; ★★★★★ mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★★ martedì 12 e sabato 16;

★★★ domenica 17 dicembre;

★★ lunedì 11 dicembre.

