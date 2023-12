L'Oroscopo settimanale dal 25 al 31 dicembre 2023 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In evidenza i sei segni compresi nel filotto dalla Bilancia sino a Pesci. In oggetto le predizioni astrologiche sull'ultima settimana di quest'anno: curiosi di sapere chi avrà un fine anno fortunato?

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 25 a domenica 31 dicembre e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5.

Questa settimana sembra presentare alcune giornate "sottotono" per molti di voi nati sotto questo segno. In campo amoroso, vi aspettano sfide da affrontare e tenere sotto controllo. Potreste trovarvi di fronte a decisioni proposte da qualcuno a cui tenete, ma non sarete pronti ad accettare. Fate attenzione al modo in cui state comunicando: un tono freddo e distante potrebbe compromettere ciò che avete costruito finora. Le stelle vi mostreranno alcuni dettagli da sistemare in fretta. Nonostante la vostra fiducia in voi stessi, sarà necessario impegnarsi al massimo per risolvere alcune questioni. Potrebbe non essere un periodo facile e il vostro umore potrebbe non essere al meglio, ma siamo certi che riuscirete a superare gli ostacoli!

Sul fronte lavorativo, sembra che il cielo vi stia suggerendo che la libertà e l'indipendenza sono di inestimabile valore. Potrebbe valere la pena fare dei sacrifici pur di evitare di essere manipolati da chi sapete.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ martedì 26 dicembre;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, sabato 30;

★★★ venerdì 29, domenica 31;

★★ giovedì 28 dicembre 2023.

♏ Scorpione: voto 8.

È in arrivo un'ottima settimana, con la maggior parte delle stelle a vostro favore. L'oroscopo prevede un periodo fortunato che potrebbe arrivare proprio nella parte terminale del periodo. Riuscirete a risolvere i problemi più urgenti senza spendere troppa fatica. Se vi trovaste ad affrontare discussioni o situazioni da risolvere, non lasciatele a domani, agite prontamente!

Potreste essere impegnati in questioni familiari, ma la vostra determinazione e disponibilità saranno fondamentali per risolverle, ottenendo l'ammirazione del vostro partner. Sul fronte lavorativo, si prospetta un periodo coinvolgente, ricco di sorprese e opportunità professionali che sicuramente apprezzerete.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno giovedì 28 dicembre;

★★★★★ venerdì 29, sabato 30, domenica 31;

★★★★ mercoledì 27 dicembre;

★★★ martedì 26 dicembre;

★★ lunedì 25 dicembre 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Questa settimana sarà abbastanza ottimale, anche se non raggiungerà la perfezione di periodi migliori in assoluto. In ambito amoroso, la vostra disponibilità sarà la chiave per ottenere successi nelle vostre azioni.

Approfittate di questa opportunità per affrontare le questioni aperte nella relazione, anche quelle più complesse. Affrontate la giornata con serenità e apritevi a nuove esperienze: potrebbe rivelarsi una scelta gratificante. Siete noti per la vostra tenacia e determinazione, raramente vi arrendete quando credete fermamente in qualcosa. Questo fine anno potreste ricevere delle notizie positive, magari attese da tempo e che sicuramente vi meritate. Sul fronte lavorativo, sarete motivati e desiderosi di dimostrare le vostre qualità alle persone intorno a voi. Se avete la voglia di esplorare nuove prospettive, non esitate ma agite prontamente.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ venerdì 29 (Venere in Sagittario), sabato 30;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28, domenica 31;

★★★ martedì 26 dicembre;

★★ mercoledì 27 dicembre 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Questa settimana si prospettano sette giornate piuttosto buone. Nell'ambito amoroso, state costruendo un legame che presto vi darà grande soddisfazione e riempirà il cuore di gioia. Nonostante la strada sia impegnativa - sapete bene che vi piacciono le sfide e le situazioni complesse - grazie all'influenza armoniosa e generosa della Luna, affronterete l'amore con uno sguardo giocoso e vi incoraggerete a viverlo pienamente, anziché limitarvi a sognarlo.

Il vostro cuore batterà forte anche se siete single, e questa potrebbe essere la volta giusta. Presto trasformerete i vostri desideri più intimi in realtà, permettendovi finalmente di godere della vita come preferite. Sul fronte lavorativo, mantenete i vostri standard e non permettete a nessuno di mettervi in difficoltà, d'accordo? Ricordatevi che se non cederete alla pressione psicologica, non finirete nella trappola di nessuno.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ martedì 26, giovedì 28;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, venerdì 29;

★★★ domenica 31 dicembre;

★★ sabato 30 dicembre.

♒ Acquario: voto 7. La prossima settimana si prevedono diverse giornate di completo relax, decisamente positive e da cogliere appieno.

Anche se la Luna non sarà nel vostro segno, donerà splendidi momenti d'amore e di amicizia. Le stelle vi renderanno sensibili, dolci, sensuali e maliziosamente imprevedibili, predisponendovi a godere pienamente dei piaceri della vita. Sentirete crescere in voi il desiderio di vivere intensamente il rapporto di coppia e cercherete di far aumentare l'intensità emotiva e l'entusiasmo. Per chi è single: cercate di concentrare i vostri approcci su chi suscita la vostra ammirazione anziché perdere tempo con chi mostra un atteggiamento troppo complicato.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno lunedì 25 dicembre;

★★★★★ mercoledì 27, domenica 31;

★★★★ martedì 26, sabato 30;

★★★ giovedì 28 dicembre;

★★ venerdì 29 dicembre 2023.

♓ Pesci: voto 7.

Nell'ultima settimana del 2023, per quanto riguarda l'amore, evidenzierete un netto miglioramento del vostro intuito e della sensibilità. Voi siete già molto abili per natura nel cogliere i messaggi non verbali che la persona al vostro fianco cerca di trasmettervi, e questa abilità si rafforzerà ulteriormente. Il sostegno energetico e psicologico offerto dalle stelle sarà inestimabile, poiché avrete l'opportunità di risolvere questioni in sospeso, intraprendere nuovi percorsi e fare incontri interessanti nell'ambito amoroso. Nel settore lavorativo, un cielo positivo accentuerà la vostra creatività, stimolando aperture verso nuove esperienze in campi finora inesplorati.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: