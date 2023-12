L'Oroscopo della settimana dal 25 al 31 dicembre 2023 è pronto ad esprimere un giudizio su come potrebbe evolvere l'ultima parte dell'anno. In pratica, tra i sei segni in analisi in questo contesto, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a primeggiare su tutti sarà la Vergine, forte della presenza della Luna nel proprio segno. Ottimo periodo anche per Leone, Cancro e altri simboli astrali: pronti a scoprire di più? Certo che si! prima però ci piace dare un assaggio sui prossimi transiti astrali in arrivo e poi iniziare come al solito a svelare le previsioni astrologiche da lunedì 25 a domenica 31 dicembre.

Astri e segni: i transiti della prossima settimana

Nella settimana in esame, guardando ai prossimi transiti lunari, avrete il piacere di vivere tre tappe chiave nel panorama astrologico. Questo martedì 26 dicembre alle ore 16:15, la Luna in Cancro entrerà in un segno d'Acqua, dopo aver attraversato quello dei Gemelli, dando di fatto l'inizio al tour settimanale. Il secondo momento significativo avverrà venerdì 29 dicembre alle ore 1:23, quando la Luna passerà in Leone. Sempre venerdì, è previsto che il pianeta Venere entri nel segno del Sagittario. Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Vergine, previsto per questa domenica 31 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La settimana di fine anno si prospetta positiva per molti di voi nativi, con opportunità che potreste afferrare al volo e successi all'orizzonte da vivere in piena armonia con chi amate. Soprattutto in campo amoroso, mostrerete una seduzione originale, riservando al partner (o a chi occupa quel ruolo) alcune piacevoli sorprese.

In alcuni casi, potrebbero esserci le premesse per una nuova e duratura storia d'amore. Possibili incontri interessanti e appuntamenti ben riusciti potrebbero cambiare lo status di qualche single: cosa ne pensate? Per quanto riguarda il lavoro, tutto sembra procedere come al solito, seguendo la consueta routine. Per l'inizio del 2024 ci saranno delle belle novità ad attendere molti di voi.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno sabato 30 dicembre;

sabato 30 dicembre; ★★★★★ venerdì 29 e domenica 31;

★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★ mercoledì 27 dicembre;

★★ martedì 26 dicembre.

♉ Toro: voto 6. Si prospetta un periodo buono, anche se in modo lieve. In amore, la vostra capacità di affrontare i momenti difficili con un sorriso sulle labbra, è una caratteristica distintiva del vostro modo di essere. Potreste avere alcune questioni familiari irrisolte, ma fortunatamente il partner sarà lì per darvi una mano a superare stress e tensioni: insieme, riuscirete a risolvere tutto. Cercate di trarre vantaggio dagli influssi positivi delle stelle che, anche se a intermittenza, vi daranno la carica necessaria.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dei single, potreste incontrare qualcuno interessante: mantenete gli occhi aperti e osservate con curiosità ciò che vi circonda, ok? Nel lavoro, la flessibilità sarà importante; siate pronti ad accogliere nuove esperienze. Cercate di controllare l'impulsività.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★ giovedì 28 dicembre;

★★ venerdì 29 dicembre.

♊ Gemelli: voto 6. Una settimana che si preannuncia abbastanza gradevole. Ci saranno impegni interessanti e in parte anche insoliti, con piccoli imprevisti o situazioni inattese. Un evento vi porterà a riflettere sulla possibilità di apportare dei cambiamenti alle vostre abitudini.

È il momento di intensificare le attività sociali o le uscite serali: magari è da un po' che non concedete spazio alla voglia di trascorrere del tempo con amici e persone piacevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si prospetta un miglioramento significativo: usate il vostro fascino e le vostre capacità persuasive per socializzare. Essendo loquaci, creativi e spigliati, non avrete difficoltà a rimanere in disparte! Se siete single, conoscere più persone vi darà accesso a nuovi contatti, non solo in ambito sentimentale, ma anche lavorativo. Non evitate eventuali incarichi che potrebbero sembrarvi "pesanti", poiché potrebbero proprio essere quelli a dare una svolta positiva alla vostra attività.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, giovedì 28 e domenica 31;

★★★ venerdì 29 dicembre;

★★ sabato 30 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Vi attende un ottimo periodo, persino un tantino fortunato. In ambito amoroso, le stelle promettono una settimana accogliente, pronte ad esaltare la passionalità della relazione. Sia che siate in coppia stabile da tempo o che stiate iniziando qualcosa di nuovo, avrete l'opportunità di trovare una grande sintonia con la persona al vostro fianco. Con il sostegno della Luna nel segno, i vostri desideri potrebbero trasformarsi in realtà, rendendo tutto più armonioso.

Potrebbero essere momenti effimeri, ma le intense sensazioni che proverete durante la giornata saranno sicuramente degne di essere vissute appieno. Sul fronte lavorativo, la vostra mente sarà proiettata verso il futuro. Presto, il cielo potrebbe offrire le certezze necessarie per affrontare qualsiasi situazione con maggior fiducia.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 26 dicembre (Luna nel segno);

martedì 26 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★★ venerdì 29 dicembre;

★★★ sabato 30 dicembre;

★★ domenica 31 dicembre.

♌ Leone: voto 9. Questa settimana finale del 2023 si preannuncia come un momento di massima fortuna, con ottime opportunità sia in amore che nel lavoro.

Poiché i pianeti saranno estremamente positivi, se siete in coppia, si consiglia di dedicare più spazio alla comprensione reciproca: evitate fraintendimenti e discussioni inutili. Se siete single, è tempo di lasciare da parte la timidezza e di seguire i vostri desideri. Se poi foste anche perdutamente innamorati di qualcuno, le stelle vi incoraggiano a gestire i vostri sogni amorosi nel miglior modo possibile. Siate felici e desiderosi di avventure, pur essendo consapevoli e capaci di gestire ogni situazione. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere finalmente il vostro momento: avete degli obiettivi da raggiungere? Le stelle vi sorridono, quindi è il momento di mettersi all'opera.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno venerdì 29 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 29 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★★ martedì 26 e giovedì 28;

★★★ lunedì 25 dicembre.

♍ Vergine: voto 10.

In questa parte finale dell'anno il vostro segno primeggia su tutti gli altri. La presenza della Luna, in arrivo nel segno questo ultimo dell'anno darà una scossa ai festeggiamenti in programma. In generale, la classifica a stelline vi premia: siete in testa e ve lo meritate assolutamente! In amore, non sentirsi soli sarà una certezza: troverete ottimismo e condivisione sia nel calore familiare che nell'affetto del vostro partner. Affronterete eventuali incomprensioni amorose puntando verso qualcosa di innovativo, lavorando insieme per superare gli ostacoli. L'amicizia e le emozioni saranno anch'esse al top. Sul fronte lavorativo, la Luna vi suggerisce di mettere in mostra le vostre abilità tecnologiche per progredire.

Sarete brillanti e le vostre idee o proposte potrebbero impressionare piacevolmente qualcuno che conta.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno domenica 31 dicembre (Luna nel segno);

domenica 31 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★★ martedì 26, venerdì 29 e sabato 30.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.