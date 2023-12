L'oroscopo di domenica 10 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. In particolare i Gemelli saranno molto creativi, mentre il Leone vorrà rimanere solo. Infine l'Acquario sarà molto coraggioso.

Astrologia di domenica 10 dicembre dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete tante idee in mente, ma farete fatica a metterle in pratica. Così facendo rischierete di non realizzare i vostri sogni. Un pizzico di creatività in più non guasterà.

Toro: vi sentirete un po' disorientati. Per il momento, non vorrete dare inizio a una nuova relazione di coppia. Preferirete concentrarvi sulla compagnia degli amici e sull'affetto della famiglia.

Gemelli: lavorerete di fantasia. Userete la vostra creatività per rendere indimenticabile questo giorno. In ambito sentimentale, sarete aperti e sinceri, ma terrete in grande in considerazione i sentimenti dell'altro

Cancro: sognerete in grande. Proverete a raggiungere i vostri obiettivi in ogni modo possibile. Vi avvicinerete alla meta anche se avrete bisogno di più tempo per concretizzare determinati desideri.

Leone: non amerete ricevere troppe domande. Per il momento, preferirete stare da soli con voi stessi.

Rimanderete le risposte a un secondo momento. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non essere eccessivamente bruschi.

Vergine: sarete in grado di trattare tanti argomenti diversi. Dimostrerete di essere persone molto intelligenti, ma non tutti sapranno cogliere questo aspetto caratteriale. Alcune conoscenze vi criticheranno.

Bilancia: cercherete di recuperare il rapporto di coppia. Ovviamente, da soli non potrete fare la differenza. Anche il partner dovrà collaborare per rendere tutto più chiaro. La complicità sarà essenziale.

Scorpione: non avrete alcuna voglia di cimentarvi in inutili discussioni. Preferirete mantenere la calma e concentrarvi sulle aspetti positivi di questa giornata.

Gli amici potrebbero dare un aiuto non indifferente.

Sagittario: sarete degli attenti osservatori. Non vi farete ingannare dalle apparenze, ma cercherete di approfondire le questioni. Questo vi consentirà di avere maggiore controllo sulle diverse situazioni.

Capricorno: avvertirete la mancanza di una persona molto speciale. Avrete modo di recuperare il rapporto, ma dovrete agire con attenzione. Mosse troppo azzardate potrebbero peggiorare la situazione.

Acquario: adorerete mettervi in gioco. Prenderete in mano la situazione, provando a esporvi in ambito sentimentale. Avrete successo anche se l'oroscopo del giorno vi consiglia di non bruciare le tappe.

Pesci: vi sentirete un po' spaesati. Non vi farete contagiare dal clima di festa presente. Al contrario, continuerete a seguire la vostra routine quotidiana, senza grandi cambiamenti in vista. La famiglia proverà a spronarvi.