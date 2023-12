Cosa avranno in serbo le stelle per la seconda giornata di dicembre? Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 2 dicembre 2023 con le ultime novità ed i cambiamenti previsti in amore e sul lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: nelle coppie in cui ci sono state delle problematiche sarebbe opportuno rimandare eventuali discussioni alla settimana prossima. Sul lavoro cambiamenti positivi, qualcosa potrebbe accadere nel corso della giornata.

Toro: a livello sentimentale potrete ritrovare la voglia di fare, in particolare se siete single.

Sul lavoro momento positivo, sfruttatelo per portare avanti i vostri progetti in modo sereno.

Gemelli: a livello sentimentale situazione astrologica non esaltante, c'è troppo da chiarire. Sul lavoro in molti dovranno affrontare un discorso chiaro con soci e collaboratori.

Cancro: in amore mese che parte con nuove emozioni, cercate di evitare conflitti. A livello lavorativo potreste dover affrontare una situazione particolarmente delicata, siate pronti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore non si esclude qualche difficoltà, cercate di risolvere i vari conflitti. Sul lavoro siete in attesa di decidere come muovervi da qui alle prossime ore.

Vergine: per i sentimenti nuove opportunità e nuovi incontri che potrebbero essere decisivi.

Sul lavoro potreste superare delle incertezze, approfittatene.

Bilancia: a livello sentimentale non si esclude una nuova occasione per voi, supererete molte tensioni. Sul lavoro potrebbe esserci la necessità di discutere, fatelo con calma.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale momento positivo in amore, state lontani dalle complicazioni.

Non è il momento più opportuno per discutere sul lavoro, evitate.

Sagittario: momento di incertezza in amore, pazientate e attendete tempi migliori.

Sul lavoro qualcosa potrebbe cambiare da qui a qualche settimana, anche qui servirà pazienza.

Capricorno: evitate inutili polemiche in amore e puntate a risolvere eventuali incomprensioni. Sul lavoro potreste dover affrontare delle situazioni di carattere economico.

Acquario: per i sentimenti Venere neutrale comporterà ancora delle tensioni, non mancheranno dubbi e incertezze. Sul lavoro siete pronti a risolvere dei conflitti.

Pesci: in amore le coppie che hanno avuto problemi di recente potrebbero sfruttare Venere in buon aspetto, attenzione a non cedere alla troppa pressione. Sul lavoro dovrete cambiare modus operandi rispetto al recente passato.