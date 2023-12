L'oroscopo della giornata di domenica 3 dicembre prevede una Vergine ponderata sulle proprie scelte professionali, mentre il Leone sarà in cerca di stabilità in campo sentimentale. Intanto Marte porta energie e entusiasmo al Sagittario, mentre il Toro faticherà a raggiungere una buona intesa con il partner.

Previsioni oroscopo domenica 3 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana si rivelerà più dolce dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna, nell'attesa che Venere si faccia da parte. Il rapporto con il partner non sarà ancora eccellente, ciò nonostante sarà possibile sperimentare un'intesa migliore.

In ambito lavorativo le energie non mancheranno. Ciò che vi servirà sarà una buona idea dove poter iniziare nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Toro: periodo non particolarmente esaltante dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura vi metterà in difficoltà, rendendo il vostro rapporto poco appagante. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano, così come Giove e Saturno. Con un po’ di fortuna e con le giuste idee, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata positiva in campo amoroso. Godrete di un rapporto affiatato grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single una nuova conoscenza può entrare di prepotenza nella vostra vita e non uscire più.

In ambito professionale sarete in grado di lavorare con maggior serenità, anche se per i buoni risultati dovrete ancora aspettare un po’. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere è ancora in quadratura. Il pianeta dell'amore però sta per mettersi in una posizione migliore per voi. Abbiate dunque un po’ di pazienza, ma soprattutto, fate qualcosa per iniziare a migliorare il vostro rapporto.

Sul fronte professionale attenzione alle decisioni che prenderete considerato Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale sarete in cerca di stabilità in campo amoroso. Venere sarà ancora favorevole, ma non per molto, dunque attenzione all'evolversi del vostro rapporto. Nel lavoro godrete molto dei risultati raggiunti, ma adesso è il momento di trovare nuovi spunti per nuovi progetti.

Voto - 7️⃣

Vergine: il sostegno di Mercurio, in trigono dal segno amico del Capricorno, vi permetterà di essere più ponderati sul fronte professionale, e prendere decisioni valide per lo sviluppo dei vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà un buon periodo per la vostra relazione di coppia, che si avvicinerà verso momenti sempre migliori. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questa giornata di domenica. Godrete di un rapporto davvero appagante insieme alla persona che amate. Anche voi single sarete più simpatici e socievoli, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale avete ottenuto importanti risultati nell'ultimo periodo. Adesso, con Mercurio in quadratura, dovrete trovare idee che possano aiutarvi a continuare a progredire.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi permetterà di essere particolarmente intuitivi sul posto di lavoro. Anche se sarà domenica, dimostrerete tanta voglia di fare e impegno, soprattutto quando l'ambiente di lavoro risulta stimolante e sereno. In amore la Luna in quadratura potrebbe creare qualche malinteso, che però dovreste riuscire a risolvere velocemente. Voto - 8️⃣

Sagittario: Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale porterà buone energie, utili soprattutto in campo professionale per portare avanti i vostri progetti. Sul fronte amoroso la Luna e Venere vi metteranno a vostro agio e, single oppure no, sarete in grado di attirare l'attenzione della persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: Mercurio in congiunzione al vostro cielo porterà buone idee e il talento per poterle portare a termine.

Con il giusto impegno, potrete mettere assieme progetti davvero interessanti. Sul fronte amoroso avrete ancora Venere in quadratura. Anche se state trovando la forza per reagire, dovrete ancora faticare un po’. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in Leone renderà difficile questo periodo con il partner. Non sarete sempre in grado di stabilire una buona intesa. Attenzione dunque a non peggiorare le cose per non cadere in un periodo di crisi. In ambito lavorativo sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni, con risultati davvero promettenti. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di domenica discreta in campo amoroso per voi nativi del segno. Godrete di una relazione stabile, e sarete in grado di godervi una domenica abbastanza serena. Sul fronte professionale Mercurio in sestile vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura. Voto - 8️