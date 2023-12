L'oroscopo del 19 dicembre 2023 ha in serbo tante novità. La vita lavorativa, sentimentale e sociale si uniranno in un mix esplosivo, fino a definire diversi aspetti della giornata. L'Acquario raggiungerà il primo posto, mentre il Capricorno sarà fin troppo stanco. La Bilancia avrà delle conferme e il Cancro sarà espressivo

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo con la classifica che consente di approfondire il quadro generale aiutando a mettere a confronto i dodici profili.

L'oroscopo del 19 dicembre: Gemelli cupi e Leone fortunato

Acquario (1° posto): sarete molto generosi.

Avrete una parola gentile per tutti. Gli amici e la famiglia non potranno fare a meno di voi. Anche il partner esprimerà grande gratitudine. Cercherete di non mischiare la vita sociale con quella lavorativa. Preferirete tenere le due aree separate.

Ariete (2° posto): il lavoro vi sorriderà. Questa giornata vi consentirà di raggiungere determinati risultati. Finalmente, dopo i vostri sforzi, potrete procedere verso il successo. Sarà bello comunicarlo alla famiglia e agli amici. Il vostro entusiasmo durerà fino a sera. Una cenetta divertente per festeggiare renderà più allegra l'atmosfera.

Leone (3° posto): sarete abbastanza spensierati. Questa giornata inizierà con il piede giusto. Sarete felici di aiutare il prossimo e di dispensare consigli preziosi.

Gli amici avranno una grande stima di voi, così come la famiglia. Porterete avanti un progetto importante che potrebbe rendervi davvero felici.

Bilancia (4° posto): i dubbi lasceranno il posto alle certezze. Finalmente sarete sicuri della strada da intraprendere. Ci vedrete chiaro e non avrete alcuna intenzione di tornare sui vostri passi.

Riceverete molti complimenti, soprattutto da parte della persona amata.

Sagittario (5° posto): proverete ad approfondire alcuni dettagli del rapporto di coppia. Avrete bisogno di avere un quadro più chiaro. Il partner non si tirerà indietro. Al contrario, vi asseconderà con spirito collaborativo. L'amore non mancherà, così come la voglia di conoscere tutto l'uno dell'altra.

Cancro (6° posto): esprimerete i vostri sentimenti in modo piuttosto diretto. Vi piacerà tutta questa attenzione, soprattutto da parte delle persone care. Non avrete alcuna intenzione di farvi trascinare dalla timidezza. Manterrete la mente lucida e lo sguardo concentrato. La vostra empatia vi aiuterà.

Pesci (7° posto): il desiderio di fare il primo passo in ambito sentimentale potrebbe spingervi a prendere la decisione sbagliata. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di analizzare la situazione e di non trascurare alcun dettaglio. In questo modo avrete un quadro molto più chiaro.

Toro (8° posto): il rapporto di coppia sarà piuttosto turbolento. Purtroppo, non riuscirete a raggiungere un accordo.

Le incomprensioni continueranno a essere largamente presenti. Le stelle non vi aiuteranno a trovare un punto di incontro. Dovrete contare solo su voi stessi e sul partner.

Scorpione (9° posto): avrete un forte nervosismo. Purtroppo, le cose non andranno nel modo desiderato. Dovrete risolvere numerosi problemi, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Non riceverete aiuto davvero validi. Per questo motivo, proverete a chiedere alla vostra famiglia.

Capricorno (10° posto): avrete la sensazione di non avere abbastanza energia. Sarete stanchi, apatici e cagionevoli. Vorrete solo riposare. Anche l'attività lavorativa diventerà un peso. Per questo motivo, cercherete di trovare delle valide alternative con cui distrarvi.

Vergine (11° posto): assumerete un atteggiamento distaccato nei confronti del partner e degli amici. Sentirete il bisogno di stare da soli. Non sarà un bel periodo per voi perché non coglierete lo spirito natalizio. Sarete infastiditi dalla tendenza di scambiare regali e auguri.

Gemelli (12° posto): avrete a che fare con una situazione più grande di voi. Non vorrete chiedere aiuto alla famiglia e agli amici perché temerete di ricevere giudizi inopportuni. L'oroscopo del giorno vi consiglia di muovervi con attenzione, senza esagerare con l'impulsività. Il quadro astrale non favorirà i rapporti di coppia.