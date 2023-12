L'oroscopo della fortuna di mercoledì 20 dicembre 2023 inerente alla fortuna vedrà il Toro scivolare alle ultime posizioni, a causa dello stress e di un bisogno impellente di riposare. Per il Capricorno sarà una giornata di svolta sul piano professionale.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: affari per Ariete

1° Capricorno: dare il massimo nelle vostre mansioni professionali vorrà dire prendere molto sul serio il vostro lavoro e anche ricavare molto di più rispetto a quanto avevate inizialmente previsto. I guadagni saliranno a dismisura, per cui non sarà difficile pianificare qualche evento tutto per voi.

2° Ariete: fare affari in questo momento potrebbe essere decisamente ottimale per il vostro portafogli, ma anche per una carriera che finora è stata costellata da alti e bassi molto significativi. Spesso e volentieri avrete voglia di fare dello shopping utile sia per voi stessi che per gli altri.

3° Cancro: l'Oroscopo suggerirà qualche piccola modifica per il vostro lavoro che potrebbe fare la differenza, rendendolo più dinamico. La fortuna ora potrebbe accompagnarvi verso un avanzamento di carriera sicuramente superiore a quanto avete prospettato.

4° Vergine: le vicende professionali con la vostra squadra di lavoro ora potrebbero subire una forte impennata che vi spingerà a fare più shopping, a spendere molto più denaro anche per voi stessi e per favorire un investimento molto utile per l'ambiente domestico.

Passi in avanti per Sagittario

5° Sagittario: farete qualche passo in avanti sul lavoro che per voi significherà moltissimo, soprattutto a livello pecuniario. Gli affari potrebbero farvi racimolare molti più soldi di quelli che avevate pensato in un primo momento.

6° Scorpione: le questioni di carattere pecuniario ora saranno molto importanti per voi, perché non solo avrete a che fare con dei rialzi, ma dovrete anche fare qualche sacrificio.

Per fortuna le sorprese saranno presenti per tutto l'arco della serata.

7° Pesci: avrete una bella grinta che nel corso della giornata potrebbe essere molto produttiva. Il lavoro di squadra di tanto in tanto potrebbe rallentare il vostro entusiasmo però avrete molta più energia lavorando in solitaria.

8° Gemelli: rendere qualche progetto più interessante di quello che è attualmente vi renderà sempre più soddisfatti.

I progetti che invece stanno per giungere al termine potrebbero essere utili per risparmiare molti soldi per qualche iniziativa futura.

Stanchezza per Toro

9° Leone: la semplicità sul lavoro sarà una possibilità che potrebbe darvi molti risultati, ma sarete poco propensi ad adattarvi alla perfezione. Secondo l'oroscopo farete qualche piccolo errore di calcolo che potrebbe essere risolto in un batter d'occhio.

10° Acquario: con la poca intraprendenza che vi ritrovare in questo momento, questa giornata potrebbe rappresentare per voi un buco nell'acqua per molti dei progetti che avevate in cantiere. Non sempre lo stress vi lascerà stare, ma avrete qualche momento di pausa.

11° Toro: vi conviene fermarvi in questo momento, perché la stanchezza potrebbe essere controproducente per qualche progetto che richiede una concentrazione massima.

Risparmiare e rinunciare a qualcosa potrebbe essere una mossa utile per qualche giorno a venire.

12° Bilancia: rinunciare a qualche affare ora potrebbe essere sia positivo per la vostra mente e il vostro fisico, sia negativo a causa di qualche profitto che potrebbe derivarne. Riposare sarà molto appagante, molto di più di qualche progetto in fase di conclusione.