L'oroscopo di venerdì 22 Dicembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. I pianeti, con i loro transiti, definiranno la quotidianità dei dodici profili. In particolare la Vergine potrebbe ricevere una sorpresa, mentre i Pesci adoreranno il dialogo. La Bilancia sarà al primo posto della classifica e il Cancro apparirà contrariato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 dicembre 2023. È presente anche una classifica che mette in evidenza il quadro generale.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 22 dicembre

Bilancia (1° posto): vi circonderete di persone speciali. Cercherete di dare il massimo con gli amici e di essere socievoli con tutti. Avrete voglia di ampliare la vostra rete di conoscenze, ma non sceglierete a caso. Dimostrerete di aver raggiunto una nuova consapevolezza.

Gemelli (2° posto): procederete con serenità nel corteggiamento. Non avrete alcuna intenzione di bruciare le tappe. Vorrete seguire i vostri ritmi e rispettare quelli della persona amata. La sua reazione potrebbe lasciarvi senza parole, ma in modo positivo.

Pesci (3° posto): sarete molto empatici nei confronti del prossimo. Ascolterete con attenzione le ragioni degli amici, cercando di calmare eventuali incomprensioni.

Apparirete abili nel dialogo e nella comunicazione non verbale. Otterrete lo scopo desiderato.

Acquario (4° posto): sarete l'anima della festa. Avrete voglia di divertirvi con le persone care, senza badare a spese. Sarete divertenti, impulsivi e coraggiosi. Deciderete di compiere il primo passo in ambito sentimentale, nella speranza di essere ricambiati.

Vergine (5° posto): una persona speciale vi regalerà qualcosa di inaspettato. Rimarrete senza parole. Sarete davvero contenti per tale iniziativa. Proverete a esprimere i vostri sentimenti, ma farete un po' fatica. Avrete bisogno di più tempo per farcela.

Capricorno (6° posto): vi concentrerete sul lavoro, dando la priorità alle mansioni da svolgere.

Non perderete tempo con questioni che esulano da determinati compiti. Inoltre, sarete anche un po' severi con i vostri colleghi di lavoro a causa di alcuni trascorsi.

Scorpione (7° posto): avrete poco tempo libero a disposizione. Questa giornata non vi darà tregua. Dovrete occuparvi del lavoro, degli amici e degli ultimi regali da fare. Inoltre, anche la famiglia sarà piuttosto pressante. Dovrete fare un'accurata selezione.

Cancro (8° posto): non potrete rinunciare ai vostri film preferiti. Desidererete guardarli con il partner, ma la persona amata sarà restia a darvi corda. Assumerà un atteggiamento contrariato e poco propenso alla comunicazione. Non la prenderete molto bene.

Leone (9° posto): vi dedicherete alle faccende domestiche.

Non avrete alcuna voglia, ma non potrete tirarvi indietro. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non mettere troppa carne al fuoco. Inoltre, potreste chiedere a qualcuno di aiutarvi in questa impresa.

Ariete (10° posto): non vi fiderete dei consigli del prossimo. Avrete paura di intraprendere la strada sbagliata. Per questo motivo, metterete al primo posto le vostre idee. Qualcuno potrebbe rimanere deluso da tale comportamento. Una spiegazione sarà doverosa.

Sagittario (11° posto): questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti apparirete tranquilli, in altri, al contrario, vi farete prendere dal panico. Avrete bisogno di supporto, comprensione e amore per andare avanti e lasciarvi tutto alle spalle.

Toro (12° posto): il quadro astrale non sarà affatto positivo. I transiti planetari porteranno problemi in ambito sentimentale. Le incomprensioni con il partner saranno sempre più frequenti. Inoltre, non sarà affatto soddisfatti delle vostre performance lavorative.