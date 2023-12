Secondo l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 dicembre il 2023 si concluderà in maniera felice per i nati in Cancro. L'ultima settimana dell'anno potrebbe iniziare male per i Vergine, anche se in poco tempo riacquisteranno ottimismo e seduzione. Per i single Bilancia non mancheranno momenti indimenticabili. Se siete curiosi di sapere come saranno gli ultimi sette giorni del 2023, di seguito trovate le previsioni astrologiche sulla vita di coppia e single.

L'ultima settimana di dicembre secondo l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – L’atmosfera astrologica dell’ultima settimana di dicembre non sembra favorevole alla fedeltà coniugale.

Attenzione alle delusioni, perché le stelle non favoriranno la chiarezza di giudizio. La realtà sicuramente non corrisponderà al vostro sogno d’amore. Single, nella vostra vita sentimentale ricordatevi di agire con grande circospezione e di non affrettare mai gli eventi. Evitate il fuoco di paglia.

Toro – Dal punto di vista dell’amore per molti Toro non ci saranno problemi di coppia. Il vostro partner capirà le vostre priorità e vi sosterrà senza lamentarsi. Quelli che hanno a che fare con un partner riluttante non si faranno problemi a dare spiegazioni: agiranno come vogliono senza preoccuparsi delle conseguenze. Se siete single, avrete altre preoccupazioni, oltre a cercare di fare colpo su qualcuno.

Gemelli – Saturno può provocare grandi confusioni e incomprensioni nella vita sentimentale dei single, ma Urano aiuterà a chiarire le varie situazioni. Non si esclude un incontro importante proprio alla vigilia di Capodanno. Grazie all’aspetto forte di Venere, il feeling tra gli innamorati sarà perfetto, a meno che il partner non sia originario della Vergine.

In questo caso gli scontri sono inevitabili, ma senza conseguenze gravi. Sfruttate la vostra fantasia per dare alla vostra vita di coppia più sapore e incanto.

Cancro – Le coppie forti vivranno una settimana piena di felicità, tenerezza, dolcezza. Essendo felici, sarete di umore piacevole e pieno di autocompiacimento. Single, difficilmente passerete inosservati, perché la vostra sicurezza vi renderà dei seduttori irresistibili.

La vostra calda e vibrante sensualità renderà splendida quest’ultima settimana del 2023. Molte anime sole cercheranno di legalizzare il loro amore.

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone – Il rapporto con il vostro partner d’amore sarà molto teso. Una vera guerra di nervi. Non giocate troppo con il fuoco, altrimenti potreste pentirvene amaramente, a meno che voi non vogliate segretamente una rottura. Se apprezzate la vostra relazione romantica, fate tutto il possibile per ribaltare la situazione critica. Non è con le parole, ma con i fatti e le azioni concrete che volgerete la situazione a vantaggio della vostra vita di coppia.

Vergine – Grazie al sostegno di Mercurio in buon aspetto, questa volta riuscirete ad affrontare di petto i vostri problemi di coppia, analizzando con calma e lucidità la profondità dei sentimenti che vi lega alla vostra anima gemella.

Per i single del segno, l’ultima settimana di dicembre potrebbe iniziare male, con una delusione o un momento in cui la solitudine pesa più del solito. Ma riacquisterete presto il vostro ottimismo e il vostro potere di seduzione. Non si esclude un incontro interessante questa settimana.

Bilancia – L'Oroscopo del settore della vita di coppia vi promette una settimana benedetta da stelle vantaggiose. Complicità e sensualità non mancheranno. Single, con l’influenza del Sole sul vostro settore romantico, si avvicina uno dei giorni più belli del 2023. È probabile che queste configurazioni astrologiche regalino un incontro importante e persino decisivo.

Scorpione – Con questo aspetto di Plutone aumenteranno le incomprensioni di coppia.

Dovrete anche essere attenti a mantenere un dialogo permanente con il vostro partner. I vostri sforzi saranno presto ricompensati. Single, la passione brucerà sotto la cenere invece di esplodere allo scoperto. L’influenza inibitrice di Saturno non vi permetterà di usare saggiamente il vostro fascino e la vostra seduzione. Avrete anche difficoltà a realizzare tutti gli incontri romantici che vorreste.

Previsioni degli astri da Sagittario a Pesci

Sagittario – Saturno, ancora impegnato a influenzare il vostro settore matrimoniale, avrà un impatto minore rispetto agli ultimi tempi. Molti nati in Sagittario avranno, quindi, diritto a una vita di coppia senza problemi, anche se le questioni materiali avranno la precedenza sulla relazione.

Single, l’avventura di una notte non è proprio il vostro stile. E questo aspetto della Luna rafforzerà ulteriormente il vostro desiderio di costruire una storia d’amore solida e duratura. Non dovreste perdere l’opportunità di sedurre, uno degli incontri di questo periodo potrebbe stravolgervi la vita in meglio.

Capricorno – Se la vostra vita sentimentale era inesistente o vi annoiava, grazie a Giove molte cose cambieranno a vostro vantaggio. Se il vostro cuore è ancora libero dai legami sentimentali, ci sarà nell’aria un incontro importante che potrebbe cambiare tutto. E se avete già una relazione romantica, potreste prendere in considerazione l’idea di allargare la famiglia.

Acquario – Atmosfera calma e serena per molte coppie.

Approfittate di questa situazione per rafforzare il rapporto con il vostro partner o riconciliarvi in caso di litigio. Se avete dei bambini, sfruttate quest’ultima settimana di dicembre per prendervi cura di loro e trascorrere momenti magici e indelebili. Single, questa atmosfera astrologica vi aiuterà a uscire dal vostro riserbo e a rafforzare il vostro potere di seduzione: farete innamorare molte persone.

Pesci – Sotto l’influsso di Giove, pianeta della fortuna, questa volta avrete diritto a vivere in maniera serena la vostra vita di coppia. Ritroverete la vera complicità con la vostra anima gemella e la gioia di vivere regnerà sovrana nella vostra vita di coppia. Single, con questo aspetto di Mercurio avrete diritto ad animare la vostra vita amorosa. Questa settimana avrà sicuramente in serbo per voi una bella sorpresa. Per una volta, lasciatevi andare ai vostri desideri e assaporate ogni singolo attimo senza chiedervi cosa vi riserva il futuro.