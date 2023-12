L'oroscopo di martedì 12 dicembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare il quadro astrale, facendo leva sui movimenti dei pianeti. Amore, amicizia e amore saranno al centro della scena. Alcuni segni compiranno un passo avanti verso il partner, mentre altri non avranno il coraggio di fare la prima mossa. In particolare la Bilancia proverà dei sentimenti intensi per il partner e i Gemelli saliranno sul podio. L'Acquario si sentirà deluso e il Leone apparirà creativo.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 12 dicembre

Gemelli (1° posto): sarete sinceri con la persona amata.

Il rapporto di coppia apparirà sano e florido anche agli occhi di persone estranee. La fortuna vi accompagnerà per tutta la giornata consentendovi di ottenere buoni risultati.

Pesci (2° posto): rimarrete fedeli ai vostri valori. Non vi farete influenzare dalle persone che vi staranno attorno. Seguirete il vostro cuore, cercando di compiere azioni utili per il prossimo. Il vostro contributo verrà lodato.

Ariete (3° posto): non avrete paura di esporvi sul posto di lavoro. Al contrario, sarete pronti a prendere la parola in ogni momento. Le vostre considerazioni saranno davvero utili anche per le questioni pratiche.

Bilancia (4° posto): la relazione con il partner andrà avanti senza alcun ostacolo.

Vi fiderete ciecamente di lui, senza mai mettere in dubbio le sue parole. Questo vi consentirà di affrontare la giornata serenamente.

Leone (5° posto): potrete contare su una spiccata creatività. Userete la vostra immaginazione per affrontare meglio la giornata. Vi sarà utile anche sul posto di lavoro. Inoltre, sarete un punto di riferimento per parenti e amici.

Toro (6° posto): darete piuttosto attivi in ambito sociale. Adorerete la compagnia del prossimo, anche se sarete selettivi nelle amicizie. Non vi accontenterete di avere dei semplici interessi in comune per approfondire il rapporto.

Scorpione (7° posto): cercherete di emergere sul posto di lavoro. Vorrete stare sempre al centro della scena, ma non sarà possibile in ogni occasione.

L'Oroscopo del giorno vi consiglia di non compiere azioni azzardate.

Capricorno (8° posto): la grinta si potrebbe trasformare in un'arma a doppio taglio. Dovrete fare attenzione a come la utilizzerete. Un atteggiamento equilibrato e sano potrebbe aiutarvi a non superare i limiti.

Cancro (9° posto): sarete timidi e impacciati. Farete fatica ad aprirvi con gli altri, soprattutto in questo motivo. Dovrete avere un po' di pazienza e trovare le persone giuste. In ambito sentimentale, non ci saranno cambiamenti.

Acquario (10° posto): dovrete allontanarvi dalla vostra famiglia per un po'. Non sarà una giornata piacevole. Vi sentirete soli e poco incline a socializzare con gli altri. Per il momento, preferirete non parlare dei vostri pensieri.

Vergine (11° posto): dovrete fare attenzione a non sottovalutare ricorrenze importanti. Eventuali dimenticanze potrebbero mettervi nei guai. La verità sarà sempre la strategia migliore da adottare.

Sagittario (12° posto): perderete la pazienza molto facilmente. Non avrete alcuna intenzione di mettervi nei panni degli altri. Preferirete seguire la vostra strada, senza alcuna interferenza. La famiglia non approverà.