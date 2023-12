Secondo l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre sarà una settimana fortunata per coloro nati sotto il segno dell’Ariete e piena di discussioni per i Vergine che hanno una relazione d’amore. Gli Acquario devono prendersi cura di se stessi, solo così riusciranno ad affrontare le avversità della vita.

Amore e benessere secondo l'oroscopo dal 18 al 24 dicembre da Ariete a Cancro

Ariete – Sarà una settimana di buona fortuna, notizie, opportunità, soddisfazioni e studi che accrescono le vostre conoscenze. In amore la fortuna non mancherà all’appuntamento, ma dipende anche dal vostro comportamento per raggiungere quello successivo.

Non siate egocentrici. Investite il necessario per rifinire alcuni ambienti della vostra abitazione. Ricordate che è un investimento per il futuro. Oscillare tra povertà e ricchezza può innescare una mancanza di equilibrio emotivo. Trovate un modo per raggiungere un punto intermedio.

Toro – Tutto sta andando bene, secondo i vostri piani. Proverete soddisfazione, felicità e sicurezza e nei prossimi giorni potrete vedere il frutto dei vostri sforzi. In amore, non è il momento di pensare a una relazione a lungo termine, ma ciò non significa che dovreste snobbare gli incontri. Momenti di opulenza vi aspettano sicuramente. L’azienda che state per costruire ha le caratteristiche giuste per avere successo.

Fate attenzione alla depressione. Potrebbero esserci abbastanza ragioni per essere cattivi, ma non aiutate voi stessi, nessuno lo farà per voi.

Gemelli – Sicuramente vi ritroverete in mezzo a una conversazione infantile avviata da un vostro familiare, attenzione. In campo amoroso, approfittate di questi momenti di completa solitudine per entrare in comunione con voi stessi.

Conoscere voi stessi vi aiuterà a maturare. Non mancheranno tensioni nel vostro ambiente lavorativo. La pazienza sarà la vostra migliore alleata. Possa la situazione molto tesa che si respira in coppia a causa dei vostri atteggiamenti ottusi e rabbiosi servirvi da esperienza.

Cancro – Le opportunità di viaggiare o espandere i vostri orizzonti vi forniranno una gradita distrazione dalla vostra situazione attuale.

In amore, la passione è tanta e ci sono esperienze interessanti in giro, ma avete un po’ di concorrenza e dovrete impegnarvi tantissimo. Ricevete aiuto da persone influenti, che vi permettono di realizzare il vostro progetto di lavoro e le vostre ambizioni personali. Se davvero non volete rovinare la vostra salute, dovete cambiare. Atteggiamenti positivi e sinceri attraggono gli altri e generano buoni legami.

Le previsioni degli astri da Leone a Scorpione

Leone – Sono tempi difficili, pieni di incomprensioni, indifferenza e mancanza di rispetto. Se non riuscite a prendere le cose con calma, finirete per deprimervi. In amore, momenti felici e riunioni tanto attese. Godetevi intensamente questo momento e cercate di creare una relazione per il futuro.

Non trascurate i vostri affari monetari. Dovete prendervi cura di voi in questi giorni, ripararvi, proteggervi e sentirvi coccolati per riacquistare vitalità ed energia.

Vergine – Settimana di discussioni con il vostro partner d’amore a causa del vostro modo di gestire le finanze. Accettate le critiche costruttive. Sia voi che il vostro partner siete esausti, è stato un anno difficile. Settimana ideale per programmare qualche attività ricreativa. Questo periodo offre l’opportunità di crescita economica. Difendete i vostri diritti con il pugno di ferro e dimostrate che non permetterete che vi scavalchino per nulla al mondo.

Bilancia – Sorgeranno conflitti con i vostri colleghi e sebbene siano superabili, vi faranno sentire a disagio nel vostro lavoro.

All’interno della coppia nasceranno disaccordi espliciti o silenzi scomodi. Pensate attentamente prima di confessare le vostre paure o dubbi. Nessun problema economico in questo periodo di Natale, quindi, se avete bisogno di comprare qualcosa approfittate subito. Non siate avidi, cercate di condurre una vita normale senza ostentazione se non volete farvi dei nemici.

Scorpione – La salute oscillerà tra alti e bassi, non starete veramente male, ma capirete di avere bisogno di più energie per affrontare le giornate. In campo amoroso, sarete equilibrati ma il vostro partner sarà su di giri. Avrete il compito di sostenere chi amate nei momenti difficili. Avete un grande intuito per gli affari ed è per questo che tutti vorranno associarsi a voi.

Scappate da coloro che affermano di essere amici. Cercate di rilassarvi e valutate la possibilità di praticare yoga, in questo modo vi libererete della voglia di mangiare ogni ora e potrete rilassare il vostro corpo e la vostra mente.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete ben predisposti ai cambiamenti, la piega che prenderà la vostra vita vi sorprenderà. Aprite la porta al nuovo. In amore, alcune parole dette senza previa riflessione possono scatenare una tempesta. La discussione passerà presto, sforzatevi di renderla tale. Alcuni progetti in ritardo potrebbero essere completati, ma ciò richiede la vostra completa attenzione e che voi stiate aperti a nuove proposte. La natura è una sinfonia di colori e profumi.

Il vostro buon umore vi fa percepire questi messaggi in maniera spontanea e naturale.

Capricorno – Il vostro discorso sincero, espresso con passione, fermezza e serenità, raggiungerà il cuore delle persone semplici e dei più potenti. In campo amoroso, cercate di non voler avere ragione su tutto e siate aperti a ciò che dice il vostro partner. Se non lo fate, riceverete critiche per non aver ascoltato. L’unione tra ingegno e saggezza aprirà una porta nel vostro ambiente lavorativo che non avevate mai visto prima. Scoprire ciò che è nascosto dentro di voi è una specie di sfida che avete lanciato a voi stessi. Ecco perché dedicate ore alla ricerca interiore.

Acquario – Le persone che vi stanno attorno si affidano a voi perché la vostra correttezza e onestà danno sicurezza.

Seguite questo percorso e avrete successo in tutti i campi. In amore, siete un sognatore. Se non rimarrete troppo delusi potrete realizzare i progetti di coppia, dovete solo dare credito al vostro cuore. Al lavoro avete troppe aspirazioni, alcune impossibili da realizzare. Sentirete molte pressioni e responsabilità. L'Oroscopo del benessere consiglia di prendervi cura della vostra salute fisica e mentale, è l’unica cosa che avrete di fronte a qualsiasi avversità. I problemi che nascono in questo periodo sono tutti risolvibili.

Pesci – La vostra autostima è un po' bassa in questo periodo, ma il fatto che non vi adulano sempre non significa che non vi notino. La vostra relazione d'amore non funzionava più né aveva un futuro, quindi, non perdete tempo a pentirvene.

Meglio uscire e incontrare nuove persone. La fortuna è dalla vostra parte. I problemi finanziari finalmente evaporano dalla vostra vita, così come i conflitti interni. Non siate così sciocchi e fate una visita dal medico. Un controllo generale servirà a fugare i dubbi su eventuali patologie.