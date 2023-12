L'oroscopo di sabato 23 dicembre ha in serbo tante novità. Alcuni segni zodiacali affronteranno la giornata con maggiore energia, mentre altri tenderanno a prendere le distanze dagli impegni. In particolare, il Sagittario sarà piuttosto apatico, mentre l'Acquario litigherà con una certa frequenza.

La classifica del 23 dicembre secondo l'oroscopo del giorno

Pesci (1° posto): finalmente, riuscirete a liberarvi delle persone invidiose. Vivrete una giornata divertente, spensierata e all'insegna dell'amore. Le stelle continueranno a portarvi molta fortuna e Cupido sarà pronto a scoccare la sua freccia.

Cancro (2° posto): vi fiderete ciecamente del partner. Per voi, sarà un punto di riferimento insostituibile. Non vedrete l'ora di dare vita ai vostri prossimi progetti. Ovviamente, ci sarà spazio anche per gli amici più stretti e per la vostra famiglia amorevole.

Vergine (3° posto): darete sfogo alla vostra creatività. La utilizzerete per realizzare dei dolci pensierini per le persone care. Saranno davvero graditi, soprattutto dagli affetti più cari. Sul posto di lavoro, ci saranno ancora alcune piccole mansioni da svolgere.

Toro (4° posto): dedicherete il tempo libero agli amici. Approfondirete alcuni rapporti, mettendo al primo posto quello con la famiglia e con il partner. Ci sarà una crescita personale notevole, soprattutto dal punto di vista emotivo e sentimentale.

Sarete soddisfatti di voi stessi.

Capricorno (5° posto): avrete tanta energia. Non saprete bene come utilizzarla, ma cercherete di indirizzarla sul lavoro. Vorrete ottenere dei riconoscimenti importanti e, per farlo, avrete bisogno di tutta la concentrazione possibile. Le persone care vi staranno accanto.

Bilancia (6° posto): attenderete le vacanze natalizie con molta impazienza.

Non vedrete l'ora di poter riposare. Sarete sicuri di non sentire la nostalgia verso il lavoro. Il partner sarà molto gentile con voi, anche se potrebbe apparire poco romantico.

Ariete (7° posto): avrete bisogno di prendervi un momento di pausa. Recentemente, vi siete fatti carico di tantissime responsabilità. Chiederete agli amici di passare un po' di tempo insieme, ma la risposta potrebbe non essere quella desiderata.

Il partner sarà schivo.

Leone (8° posto): non sarete molto loquaci. Questa sarà una giornata all'insegna della riflessione. Non avrete tante cose da dire, soprattutto a causa delle recenti delusioni. L'Oroscopo del giorno vi consigliano di concentrarvi sulle cose che vi fanno stare davvero bene.

Acquario (9° posto): i litigi con la vostra famiglia saranno sempre più frequenti. Non riuscirete a comprendere il punto di vista delle persone care. Tenderete a rimanere fermi sulle vostre idee, senza aprirvi al prossimo. Questo potrebbe crearvi dei problemi anche sul lavoro.

Gemelli (10° posto): penserete solo a voi stessi. Non chiederete aiuto a nessuno, ma non sarete neanche disposti a darlo. Vi concentrerete sul lavoro e sui successi personali.

Questo potrebbe dare vita ad alcune incomprensioni all'interno del rapporto di coppia.

Sagittario (11° posto): la stanchezza prenderà il sopravvento. Avrete la sensazione di non riuscire a stare in piedi. Non sarà una sensazione gradevole, soprattutto per via delle feste imminenti. Modificare la routine quotidiana potrebbe aiutarvi a lasciarvi alle spalle questo momento.

Scorpione (12° posto): sarete scontrosi e poco attenti alle parole del partner. Assumerete un atteggiamento contraddittorio, che non vi consentirà di crescere. Alcune persone potrebbero rimanerci male. L'oroscopo del giorno consiglia di fare attenzione alle parole.