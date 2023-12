L'oroscopo della giornata di domenica 24 dicembre prevede uno Scorpione vincente in ambito amoroso grazie a Venere, mentre Leone troverà la giusta direzione in ambito lavorativo. Pesci non sarà particolarmente affiatato nei confronti del partner, mentre Sagittario avrà modo di prosperare al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 24 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 24 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: sarà una vigilia di Natale splendida per la vostra relazione di coppia. Venere porta pace e romanticismo a sufficienza nel vostro rapporto, che si rivelerà ricco di bei momenti.

Sul fronte lavorativo avrete ancora delle cose da sbrigare, ciò nonostante riuscirete a concludere i vostri progetti in tempo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà ancora il pianeta Venere a tormentarvi in questa giornata di domenica. Tra voi e il partner non ci sarà una grande complicità, ma in questa vigilia di Natale sarete un po’ più morbidi. Sul fronte lavorativo ve la caverete molto bene grazie a Giove e Saturno, con risultati talvolta sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo migliore sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna arriverà nel vostro cielo, e avrete modo di trascorrere delle feste in tutta serenità insieme al partner. In campo professionale avrete ancora dei problemi da risolvere, ma per una volta mettere tutto da parte, pensando più al vostro benessere e quello degli altri.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una domenica serena e piacevole in amore. Il pianeta Venere vi regalerà dolci emozioni in famiglia e con il partner. Vi sentirete particolarmente vicini alla vostra fiamma, single o meno. Nel lavoro riuscirete a trovare la quadra per i vostri progetti, che finalmente procederanno come previsto. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una vigilia di Natale dalle due facce per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale la Luna e Venere saranno in contrasto per voi, e non sempre sarete in grado di trarre beneficio dal vostro rapporto. Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio e Marte in trigono, che vi permetteranno di trovare la giusta direzione per i vostri progetti. Cercate solo di non avere fretta.

Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali nel complesso sufficienti secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe portare qualche incomprensione. Nel lavoro la creatività non sarà il vostro forte al momento. Forse potreste aver bisogno di distrarvi un po’. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questa vigilia di Natale. Sarete coccolati dalla Luna in trigono in questa giornata, che alimenterà il vostro buon senso e romanticismo nei confronti della persona che amate. Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con impegno, con risultati spesso sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Scorpione: passerete una domenica piacevole per quanto riguarda i sentimenti.

Tra voi e il partner ci sarà una magnifica Venere che vi permetterà di vivere momenti piacevoli. Sul fronte lavorativo sarà una giornata leggera, ma comunque produttiva, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Marte e Mercurio in congiunzione al vostro cielo avrete modo di prosperare sul fronte professionale. Le buone idee arriveranno, e il prossimo periodo potrebbe darvi delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà in opposizione. Cercherete di mantenere una buona armonia in coppia, ma non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi sentirete abbastanza soddisfatti del vostro rapporto secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Avrete modo di godervi queste feste imminenti in serenità, con momenti davvero piacevoli tra voi e il partner.

Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo, e sarete in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato godibile grazie alla Luna in trigono, che porterà un po’ di armonia all'interno del vostro rapporto con il partner, nonostante Venere sia in quadratura. In ambito lavorativo sarà un periodo di crescita per voi, con quella voglia di rendere proficuo il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, il rapporto con la persona che amate non sarà particolarmente affiatato. Di contro avrete ancora Venere a favore, per cui potrete ancora godere di una bella relazione se dimostrerete impegno e interesse verso il partner. Nel lavoro meglio non correre troppi rischi per il momento considerato Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣