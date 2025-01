L'oroscopo del mese di febbraio prevede nervosismo e benessere per il Leone, sia nel lavoro che in amore, mentre l'Acquario sentirà il bisogno di fare qualcosa di impattante in ambito lavorativo. La Bilancia sarà spinta da idee dirompenti e creative, mentre la Vergine cercherà di costruire un rapporto migliore con il partner.

Previsioni oroscopo di febbraio 2025 segno per segno

Ariete: il secondo mese dell'anno si rivelerà discreto. Potrete contare sul pianeta venere, che ripartirà dal vostro cielo già dalle prime giornate del mese. Single oppure no, ci saranno momenti in cui crederete di potere realizzare ogni vostro sogno, e poter avere il partner al vostro fianco per viverlo al meglio.

In ambito professionale Mercurio sarà in una posizione più agiata nei vostri confronti, ma con Marte in quadratura, non sempre potreste sentirvi così pieni di energie. Voto - 8️⃣

Toro: la sfera sentimentale vi regalerà momenti emozionanti anche in questo mese di febbraio, seppur in maniera ridotta. In ogni caso, single oppure no, non lasciatevi sfuggire le opportunità romantiche che arriveranno. In ambito professionale invece, questo mese potrebbe iniziare a rilento a causa di Mercurio in quadratura, che limiterà la vostra creatività. Successivamente però, con Marte in sestile dal segno del Cancro, saprete mettere a punto buone idee, che potrebbero anche portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'egemonia di Venere in quadratura sta per concludersi secondo l'Oroscopo, arrivando a un mese di febbraio che vi permetterà di riscattarvi in amore, ma non solo.

Single oppure no, cercate di dimostrare i vostri sentimenti più puri, e vivere il rapporto con la vostra fiamma in modo differente. Sul posto di lavoro Giove sarà dalla vostra parte. Mercurio vi darà una mano nella prima parte del mese, e sarà necessario concludere le vostre mansioni prima che l'astro si metta in una posizione più scomoda per voi.

Voto - 8️⃣

Cancro: il passaggio del pianeta dell'amore Venere in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà con la persona che amate. Potreste trovare infatti dei punti negativi nella vostra relazione di coppia, che non faranno affatto bene alla stabilità di questo rapporto. In campo lavorativo i vostri progetti saranno in crescita, e con l'arrivo di Mercurio in Pesci potrebbe essere il momento di pensare più in grande.

Voto - 7️⃣

Leone: il mese di febbraio porterà nervosismo ma anche benessere a causa di questo cielo in movimento. La vostra situazione amorosa però, tenderà comunque a migliorare, permettendovi di ritrovare una buona intesa con la persona che amate, quando Venere sarà in trigono. Anche nel lavoro attraverserete una fase di crescita, e questa volta dovrete sfruttare le vostre risorse in modo più intelligente e produttivo. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà possibile cercare di costruire un rapporto migliore con la persona che amate nel prossimo periodo. Venere sarà meno influente, e con un po’ d'amore, impegno e sincerità, riuscire a conquistare la fiducia della persona che amate. Sul posto di lavoro la prima parte del mese sarà fondamentale per creare nuove idee, sulla quale basare i vostri futuri progetti.

Attenzione nella seconda metà del mese, quando Giove e Mercurio saranno contrari. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'aiuto di Mercurio e Giove in trigono vi spingeranno a investire più tempo e risorse in ambito professionale, soprattutto durante la prima parte di questo febbraio. Il vostro modo di fare dirompente e creativo potrebbe portarvi a raggiungere risultati sopra le aspettative, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore Venere tornerà in cattivo aspetto nel prossimo periodo, e potrebbe rendere il rapporto con il partner meno appagante. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Venere non sarà più così influente nei vostri confronti, ciò nonostante avrete comunque modo di poter vivere una relazione di coppia dolce e soddisfacente, a patto che non superiate certi limiti.

Per quanto riguarda il lavoro la vostra competenza si noterà tutta nel prossimo periodo, e vi spingerà a gestire le vostre mansioni in modo magistrale. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un mese di febbraio ricco di emozioni per voi secondo l'oroscopo. Forse nelle prime giornate del mese non sarete così dolci, ma con l'arrivo di Venere in trigono, sarete in grado di dare una scossa al vostro rapporto, che vi farà davvero bene. Sul posto di lavoro invece dovrete prendere le vostre decisioni con la dovuta calma e attenzione, considerato Giove e Mercurio in cattivo aspetto, soprattutto durante la seconda parte del mese. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo cielo non sarà così equilibrato nei vostri confronti nel prossimo periodo.

Venere passerà nel segno dell'Ariete, e potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. Attenzione dunque al vostro modo di fare. Anche nel lavoro non sarete così attivi a causa di Marte opposto. Anche con le giuste idee, i vostri progetti potrebbero andare a rilento. Voto - 6️⃣

Acquario: il pianeta Mercurio sarà dalla vostra parte nelle prime settimane del mese, aiutandovi a trovare idee produttive per i vostri progetti. Continuerete infatti a mantenere una certa qualità in quel che fate, ma potrebbe essere necessario un po’ d'impegno e creatività in più, soprattutto nella seconda parte del mese. In amore Venere sarà in sestile per buona parte di febbraio. Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale piuttosto soddisfacente nel prossimo periodo, anche se Venere lascerà il vostro segno zodiacale. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti: cercate solo di non essere troppo estroversi. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in congiunzione porterà buone idee, e con Marte in trigono avrete buone energie per applicarle. Voto - 9️⃣