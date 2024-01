L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 gennaio. In evidenza la prima giornata di inizio settimana messa sotto analisi in relazione ai segni compresi nella sestina da Bilancia a Pesci. Curiosi di sapere quali simboli astrali potranno avere il sostegno dell'Astrologia di lunedì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di lunedì è stata valutata più che ottima, secondo le previsioni del nostro oroscopo giornaliero.

Il periodo si rivelerà portatore di una forma fisica alquanto sfavillante, utile per porre basi concrete in grado di generare soddisfazioni davvero preziose. Per qualcuno, potrebbe essere giunto il momento di raccogliere finalmente i frutti del proprio impegno. Nel lavoro, la combinazione di metodo e fantasia, precisione e originalità si dimostrerà un connubio eccellente, portando a risultati convincenti sotto forma di proposte e soluzioni innovative. In amore, un tocco di gelosia può rendere stuzzicanti le faccende amorose, ma è importante non esagerare se si vuole che il periodo si concluda in modo positivo.

Scorpione: ★★★. Giornata sottotono! Nonostante le aspettative, non tutto si svilupperà secondo i vostri desideri.

La chiave per un discreto successo, questo prossimo lunedì, sarà mantenere la calma e, anziché irrigidirsi sulle proprie posizioni, cercare un salutare compromesso. Le stelle, in particolare, sembrano confondervi e complicarvi la giornata, rendendo difficile trovare un equilibrio. Nel caso in cui dobbiate affrontare il lavoro, nonostante la vostra solita adattabilità, potreste non tollerare di sentirvi controllati.

Pretenderete la piena libertà d'azione, anche a costo di commettere errori. In ambito amoroso, potreste essere inclini a celare i vostri veri sentimenti, limitando così la possibilità di vivere una storia appagante. Evitate di programmare attività stressanti ma concedetevi più tempo per voi stessi.

Sagittario: ★★★★★. Siate positivi!

Il futuro vi riserva un destino romantico eccezionale. Le stelle come paladini del vostro destino vi permetteranno di immergervi completamente nella dolce sinfonia della vita accanto a chi amate. Sta per iniziare un periodo eccezionale, un periodo che per molti di voi sarà decisamente "caldo". Grazie al vostro partner, completamente pazzo di voi, la vita vi regalerà ogni gioia possibile. A volte, bastano piccole cose per lasciarvi a bocca aperta davanti alle meraviglie dei sentimenti. In questi giorni, sia da single che in coppia, avrete l'opportunità di sperimentare un vortice di emozioni intense, forse persino più di una volta. Siete pronti ad affrontare un turbine piaceri? Nel mondo lavorativo, vi aspetta un clima di straordinaria collaborazione, tanto da farvi dubitare di trovarvi nello stesso luogo dei giorni precedenti.

Preparatevi a essere coinvolti in un'atmosfera che sembra quasi provenire da un mondo parallelo.

Oroscopo e stelle del 15 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. La giornata si tingerà di un colore poco positivo. Sembra quasi un peccato dedicarsi con fervore alla ripartenza settimanale, solo per ritrovarsi imbronciati quando più si avrebbe bisogno del sostegno celeste. Le emozioni, in questo periodo, sembrano sfuggire al controllo, e il ritorno alla realtà diventa inevitabile. L'importante è agire con saggezza, consapevoli di ogni mossa. Il lavoro si presenta come un campo di battaglia dove l'ingiustizia fa capolino. Tuttavia, resistete all'impulso irrefrenabile, poiché cedere alla foga potrebbe compromettere collaborazioni vitali per l'attività.

In amore, un improvviso ritorno di fiamma agiterà anima e corpo, ma prima di lasciarsi trascinare dalle emozioni, riflettete: potrebbe essere il solito "fuoco di paglia" pronto a consumarsi rapidamente. La giornata si preannuncia agitata, con distrazioni pericolose all'orizzonte. Prendetevi cura del benessere e concedetevi una passeggiata scacciapensieri in buona compagnia: il resto può aspettare!

Acquario: ★★★★. Si prevede una buona giornata, anche se di calma piatta e abbondante routine. L'amore oscillerà tra promesse di soddisfazioni contenute e l'assenza di delusioni. La dinamica del rapporto sentimentale potrebbe non essere spettacolare, ma nemmeno deludente. Sarete spinti a esprimere i vostri sentimenti in modo naturale, senza tante elucubrazioni mentali.

Questo approccio diretto, tanto semplice quanto efficace, promette di portare gioia sia a voi che al partner. Per coloro che sono single, l'orizzonte offre l'opportunità di incontrare una persona dinamica, capace di rispondere alle proprie esigenze. In particolare, l'amicizia e l'amore in generale si presenteranno come territori fertili da sfruttare con soddisfazione. Nel lavoro, uno stato d'animo particolarmente attento fungerà da alleato prezioso, consentendovi di trovare soluzioni. La chiave sarà la capacità di adottare un approccio sagace e consapevole.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 15 gennaio, predice un periodo col sorriso sulle labbra, da dieci e lode! In amore, la corrispondenza con la persona amata raggiungerà livelli stratosferici, con le stelle che promettono un flusso continuo di serenità.

Ogni minuto trascorso con il vostro partner sarà un dolce assaporare di gioia e tenerezza. Leggerezza, libertà e gioia saranno le parole chiave della vostra giornata. Muoversi sarà un piacere, ogni vostra mossa sarà favorita e protetta da astri benevoli. Le stelle questo lunedì potrebbero riservarvi un regalo speciale: l'incontro con l'anima gemella. Tuttavia, la responsabilità di far crescere questa storia d'amore e relativi fuochi d'artificio sarà tutta e solamente vostra. Nel lavoro, il vostro piglio decisionale diventerà un punto d'eccellenza nell'ambiente. Le stelle vi guideranno verso vittorie straordinarie nel settore. Siate pronti a trarne il massimo vantaggio.