Nel secondo mese dell'anno, l'oroscopo di febbraio 2024 vedrà un Acquario più agguerrito e abile in campo professionale grazie a Marte e Mercurio, mentre Leone dovrà rivedere i propri piani, sia professionali che sentimentali. Cancro sarà focalizzato su nuovi progetti, mentre Ariete sarà più comprensivo nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo febbraio 2024 segno per segno

Ariete: saper ascoltare il partner sarà un punto di vanto per voi nativi del segno. Durante questo mese di febbraio il pianeta Venere si troverà in sestile per voi nativi del segno.

Sarete più comprensivi, e sarà importante sfruttare questo periodo per costruire un legame più forte, in grado di durare per i prossimi mesi. Sul fronte professionale Mercurio e Marte v'indicheranno la via migliore per il successo. Sarà un periodo produttivo per voi, fatto di nuovi progetti da portare avanti con entusiasmo. Voto - 8️⃣

Toro: cercare di rilassarsi in un periodo dove le cose non vanno al meglio non sarà semplice. Secondo l'Oroscopo del mese di febbraio infatti, Venere, Marte e Mercurio saranno in quadratura. Soprattutto in campo professionale, dovrete fare attenzione alle scelte che farete, perché potreste portare avanti progetti difficili da realizzare. In campo amoroso dovrete essere pazienti e comprendere cosa potete fare per una relazione migliore.

Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale finalmente dalla vostra parte durante questo mese di febbraio. Soprattutto nella seconda parte di questo mese, stelle come Venere, Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, in trigono dal segno amico dell'Acquario. Sul fronte amoroso ci sarà armonia tra voi e il partner, mentre in ambito lavorativo sarà un buon periodo per cercare di mettere insieme nuovi progetti, utili per migliorare la vostra posizione.

Voto - 8️⃣

Cancro: ora che Mercurio e Marte non vi daranno più fastidio in questo mese di febbraio, riuscirete ad essere più focalizzati sui vostri progetti professionali. Con il giusto impegno, sarà possibile mettere insieme progetti più interessanti. Sul fronte amoroso la vostra relazione si rivelerà più affiatata e piacevole.

Anche per voi single sarà possibile provare a dare vita a nuovi rapporti. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali complicate in questo periodo. Secondo l'oroscopo del mese di febbraio Venere, Marte e Mercurio saranno contrari. Single oppure no, non vi sentirete particolarmente a vostro agio con le persone che amate. Sul fronte professionale sarà necessario rivedere i vostri piani e comprendere quale strada percorrere per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Questo cielo sarà meno influente in questo periodo, ciò nonostante in ambito amoroso godrete di una discreta intesa con la persona che amate. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti.

Forse non sarete tra i migliori del settore in questo periodo, ciò nonostante riuscirete a raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo mese di febbraio. Venere in trigono porterà buone emozioni, e non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio e Marte a favore. Sarete particolarmente creativi e pieni di risorse, capaci di mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo difficile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Nella prima parte del mese avrete a disposizione ancora qualche opportunità per rafforzare il vostro legame con il partner.

Successivamente, Venere si troverà in quadratura, e il vostro modo di amare potrebbe non essere più sufficiente per vivere una relazione sana. Anche nel lavoro dovrete essere in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti considerato che Marte e Mercurio saranno sfavorevoli. Non sempre infatti potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale stabile durante questo mese di febbraio. Godrete di un rapporto solido con la persona che amate. In più, il sostegno di Venere si rivelerà fondamentale per vivere una relazione sincera, forte e romantica. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere a che fare con progetti più importanti ed entusiasmanti.

Con il sostegno di Marte e Mercurio in sestile potrete davvero ambire in alto. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo del mese di febbraio positivo per voi nativi del segno. Anche se stelle come Venere, Mercurio e Marte lasceranno il vostro cielo, la vostra vita quotidiana proverà comunque abbastanza bene. In amore il sostegno del partner si rivelerà prezioso per una relazione forte e sana. In campo professionale, soprattutto se avrete a che fare con progetti in corso d'opera, riuscirete a portarli a termine con successo. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che vi vedrà più agguerriti in campo professionale grazie alla presenza benefica di Marte e Mercurio. Sarà possibile ambire a progetti di più ampio respiro, e le possibilità che potrete raggiungere saranno sicuramente più interessanti.

In amore la seconda parte di febbraio si rivelerà più romantica per voi grazie a Venere in congiunzione. Single oppure no, potrebbe essere il momento giusto per legare con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Pesci: mese di febbraio nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà stabile e soddisfacente. Anche per voi single questo mese invernale si rivelerà più caloroso. Sul fronte professionale seguirete una precisa tabella di marcia in questo periodo. Giove e Saturno vi daranno una mano, e riuscirete a fare dei passi avanti. Voto - 8️⃣